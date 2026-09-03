Xiaomi 18 Fold na żywo. Chiny wyprzedziły Apple'a

Xiaomi przywiozło do stolicy Niemiec blisko 400 sprzętów na czele z samochodami elektrycznymi, o lodówkach, klimatyzatorach, hulajnogach, kamerach i airfryerach nie mówiąc. Firma nie odcięła się jednak od korzeni, czyli smartfonów, eksponując na ogromnej hali również sprzęty z linii Xiaomi 17 w towarzystwie słuchawek, smartwatchy i smart-okularów. Przygotowała też niespodziankę.

Prowadzący prezentację dla prasy w pewnym momencie sięgnął po zupełnie nowy telefon, którym jest Xiaomi 18 Fold. Jego projektanci, podobnie jak ich koledzy po fachu z Huaweia w zeszłym roku, a z Samsunga w tym, zdecydowali się na taką „pękatą” obudowę. Smartfon ma tym samym inne proporcje wyświetlaczy niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni oraz bardzo mocno zaokrąglone rogi.

Xiaomi 18 Fold na żywo

Urządzenie zostało wystawione na widok publiczny podczas targów IFA 2026 i budziło ogromne zainteresowanie wśród gości. Wychodzi na to, że konsumentom podobają się te „nowoczesne” proporcje w smartfonach składanych w poziomie. Po rozłożeniu ekrany są znacznie bardziej panoramiczne niż w pierwszych Galaxy Z Foldach i ich najbliższych kuzynach z ostatnich lat.

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Panele wewnętrzne, których proporcjom bliżej 4:3 niż kwadratowym (1:1), znacznie lepiej sprawdzają się podczas konsumpcji treści. Podczas oglądania wideo mniej przestrzeni marnuje się na czarne pasy, gry wyglądają naturalniej itd. W przypadku Xiaomi 18 Fold mamy w dodatku do czynienia z mocno zaokrąglonymi rogami nadającymi mu charakter - tak jak czerwoniutkie metaliczne wykończenie.

Ogromne nasycenie czerwonego w Xiaomi 18 Fold wygląda super

Nie jest przy tym przerośnięty, bo ekran wewnętrzny w Xiaomi 18 Fold ma przekątną długości 7,58 cala, podczas gdy na zewnątrz mamy dostęp do 5,38-calowego panelu. Oba mają wycięcie na kamerki do selfie (odpowiednio w rogu i na środku krótszego boku), a na plecki trafiła ogromna wyspa aparatu z aż trzema obiektywami oraz diodą rozciągającą się na całą szerokość obudowy.

Xiaomi nie jest przy tym pierwszą firmą, która postawiła na „paszportowy” format składaka, bo już rok temu pojawiły się Huawei Pura X, a w tym Samsung Galaxy Z Fold 8. Z nich wszystkich to Xiaomi 18 Fold podoba mi się jednak najbardziej - głównie za sprawą koloru i ramek. Nie przeszkadza mi nawet to, że po złożeniu krągłości zostają tylko z jednej strony; po stronie zawiasu jest już płasko.

Xiaomi 18 Fold z autorskim Xiaomi XRING 03

Xiaomi nazywa swoje nowe urządzenie sztandarowym oraz informuje, że jego sercem będzie 3-nanometrowy chip Xiaomi XRING 03. Jednostkę osiągającą rekordowe wyniki w benchmarku Antutu wyposażono w:

10 rdzeni CPU;

16 rdzeni iGPU (z obsługą ray tracingu 3. generacji);

8 akceleratorów neuronowych;

obsługę pamięci LPDDR6.

No i do tego chip Xiaomi XRING 03 był projektowany od razu z myślą o lokalnym odpalaniu AI. Xiaomi chwali się ogromnymi wzrostami mocy w porównaniu do poprzednich generacji, a my czekamy teraz na pierwsze niezależne testy.

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Kiedy premiera Xiaomi 18 Fold?

Xiaomi zapowiedziało, iż telefon dołączy oficjalnie do oferty już 7 września, ale… wyłącznie na rynku chińskim. Firma tym samym wyrobi się przed zaplanowaną na 9 września konferencją Apple’a, po której spodziewamy się premiery iPhone’a Ultra, czyli pierwszego składanego w poziomie telefonu firmy z Cupertino o podobnych proporcjach, co Xiaomi 18 Fold. Na informację o dostępności nowego składanego telefonu Xiaomi w Europie czekamy.

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