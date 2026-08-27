W ofercie Xiaomi pojawią cztery zupełnie nowe smartfony z cieszącej się ogromną popularnością linii Redmi Note; firma się chwali, że sprzedała ich już 500 mln sztuk. Xiaomi Redmi Note 17 zapełnią przy tym kilka okienek na tej średniej półce cenowej. Trzy z nich to nowe wersje sprzętów, które już dobrze znamy, ale jeden to nowość w portfolio chińskiej firmy.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G - specyfikacja

Tym najbardziej zaawansowanym z nowych sprzętów jest Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G sygnowany certyfikatem Titan Quality. Tym mianem opisywane są sprzęty projektowane „na lata”. W przypadku tego modelu możemy liczyć nie tylko na sześć lat aktualizacji zabezpieczeń, ale również na zachowanie akumulatora w dobrej kondycji: 80 proc. po 1600 cyklach (szacunkowo te same sześć lat).

Akumulator w Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G ma zapewniać do trzech dni pracy na jednym ładowaniu, a ładowanie go przez 20 min ma wystarczać, by spędzić z nim cały dzień z dala od gniazdka. W tym modelu oraz w pozostałych sprzętach z linii Xiaomi Redmi Note 17 zamontowano przy tym krzemowo-węglowe akumulatory Redmi Titan Battery System inteligentnie zarządzający energią.

A jak to przekłada się na parametry akumulatora? Ogniwo w europejskiej wersji Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G ma pojemność aż 9210 mAh, które można ładować z mocą 100 W dzięki technologii HyperCharge. Telefon obsługuje również ładowanie zwrotne z mocą 27 W, więc można go zmienić w powerbanka, który zapewni dodatkową energię akcesoriom takim jak smartwatche i słuchawki.

Telefon ma być przy tym wytrzymały za sprawą konstrukcji Redmi Titan Structure. Obudowa modelu Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G spełnia wymagania norm IP66 i IP68, co zapewnia kompleksową ochrona przed pyłem i wodą (zanurzenie na głębokość 2 m do 72 godz.). W przypadku ekranu dochodzi do tego technologia Wet Touch 2.0 ułatwiająca obsługę nawet jeśli panel został zachlapany.

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Wyświetlacz typu AMOLED w Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2, a certyfikat SGS14 ma gwarantować większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Obudowa została przy tym przeprojektowana i telefony dostały nową wyspę aparatu, płaskie wyświetlacze. Tylna obudowa i ramka łączą się tu płynniej dzięki ulepszonej konstrukcji ramki środkowej.

Panel w tym modelu ma przekątną długości 6,83” o rozdzielczości 1.5K i jasności do 3500 nitów, co poprawia widoczność w słońcu. Pod nim kryje się procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, a dostępne warianty pojemnościowe to 128 GB z 8 GB RAM-u, 256 GB z 8 GB RAM-u, 512 GB z 8 GB RAM-u i 512 GB z 8 GB RAM-u. W przypadku pierwszego wariantu pamięć to UFS 2.2, w pozostałych UFS 4.1.

Urządzenie wyposażono przy tym w mocniejsze głośniki niż w pozostałych modelach z tej serii i aparat nagrywający wideo w 4K przy 30 FPS-ach. W specyfikacji znajdziemy również moduły Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC i modem 5G z obsługą Dual-SIM. Aparat główny jest podwójny (szeroki 50 Mpix f/1.5 i ultrawide 8 Mpix f/2.2), a na front trafiła kamerka do selfie (32 Mpix f/2.2).

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G występuje przy tym w wyjątkowej wersji kolorystycznej Cloud Blush i wyposażony jest fotochromatyczną tylną obudowę. Ta pod wpływem promieniowania UV zmienia kolor „z chmurnej bieli na ciepły różowo-pomarańczowy odcień”. Do tego w sprzedaży mają być dostępne warianty w kolorystyce zielonej, fioletowej oraz czarnej.

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Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G

Drugie z urządzeń, czyli Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G, również markowane jest hasłem Titan Quality. W tym przypadku akumulator ma pojemność 8340 mAh, a ładowany jest z mocą 67 W (ładowanie zwrotne 22.5 W). Jego obudowa również spełnia wymagania norm IP66 i IP68 i ma certyfikat SGS14 oraz szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 na froncie. Również i w tym przypadku chroni on 6,83-calowy wyświetlacz.

W specyfikacji mamy chip Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Bazowy model ma do dyspozycji 6 GB RAM-u w wersjach z 128 lub 256 GB pamięci. Do tego dochodzą modele z 8 GB RAM-u w wersji z 256 GB lub 512 GB pamięci oraz taki wyposażony w 12 GB RAM-u i dysk 256 GB. Aparat główny ma dwa obiektywy (szeroki 50 Mpix f/1.8 i ultraszeroki 8 Mpix f/2.2), a przedni robi zdjęcia 16 Mpix (f/2.4).

Wśród modułów łączności mamy Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC i modem 5G z Dual-SIM. Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G dostępny jest w dwóch ciekawych wersjach kolorystycznych Satin Orange (każdy egzemplarz ma swój unikalny wzór) i Sky Blue (z błękitnym wykończeniem). Do tego dochodzą klasyczne, czyli fioletowa oraz czarna.

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Xiaomi Redmi Note 17 5G i Redmi Note 17

Pozostałe dwa z nowych sprzętów różnią się od siebie dostępem do modemu 5G, ale poza tym dzielą większość specyfikacji. Dostały akumulatory o pojemności 7700 mAh, które można ładować z mocą 45 W. W przypadku tych modeli mamy przy tym do czynienia z panelami o przekątnej długości 6,99-cala o rozdzielczości 2396 x 1080 pikseli i jasności do 1800 nitów.

Procesor, który trafił do Xiaomi Redmi Note 17 5G jest Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, który ma do dyspozycji 128 GB przestrzeni dyskowej z 6 GB RAM-u lub 256 GB pamięci z 6 GB lub 8 GB RAM-u. W przypadku Xiaomi Redmi Note 17 dostajemy chip Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Dostępne tutaj wersje pojemnościowe (RAM + dysk) to 4 GB + 128 GB, 4 GB + 256 GB, 6 GB + 128 GB, 6 GB + 256 GB i 8 GB + 256 GB.

Szkłem, które chroni wyświetlacz w obu wersjach Xiaomi Redmi Note 17 jest Corning Gorilla Glass 7i. Aparat główny robi w nich zdjęcia o wielkości 50 Mpix (f/1.8), a przedni chwyta kadry o wielkości 16 Mpix (f/2.5). W obu przypadkach wersje kolorystyczne to Celestial Purple, Sky Teal i czarna.

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A ile za nowe Xiaomi Redmi Note 17 trzeba zapłacić?

Producent na ten moment niestety nie pochwalił się polskimi cenami nowych urządzeń. W przypadku modeli z tej półki cenowej jest ona kluczowa. Trzymamy kciuki, aby była na tyle atrakcyjna, aby nawiązać równą walkę z konkurencją lub wręcz ją przebić - co w przypadki Xiaomi wielokrotnie się już zdarzało.

Wiemy natomiast, że nabywcy smartfonów z serii Xiaomi Redmi Note 17 na wybranych rynkach mogą liczyć na dodatkowe benefity, w tym:

6-miesięczny okres próbny Google One z 200 GB miejsca w chmurze

2-miesięczny okres próbny YouTube Premium

3-miesięczny okres próbny Spotify Premium

Trzymamy kciuki, aby dotyczyło to również Polski.

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