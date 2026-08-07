Gigantyczna bateria w smartfonie za kilka stówek. Już nie przepłacam za telefony
Xiaomi zrobiło tanie telefony, które zaskakują pojemnością baterii. Tak ogromnego akumulatora nie znajdziemy w większości kilkukrotnie droższych modeli.
Firma pochwaliła się nową serią Redmi 17, która obejmuje dwa bliźniacze modele: Redmi 17 4G oraz Redmi 17 5G. Urządzenia różnią się przede wszystkim zastosowanym czipem oraz obsługą łączności. Jednak w obu znajdziemy taki sam gigantyczny akumulator oraz wielki ekran. Jedna z wersji jest już dostępna w Polsce.
Xiaomi Redmi 17 to tani smartfon z potwornie dużą baterią
Oba modele Redmi 17 to przedstawiciele niższej półki cenowej. Smartfony mogą pochwalić się:
- ekran: 6,9 cala, LCD, rozdzielczość HD+, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Glass 7i;
- pamięć: 4 - 6 GB RAM LPDDR4X, 128 - 256 GB przestrzeni na dane eMMC 5.1;
- aparat tylny: główny 50 Mpix, f/1.8;
- aparat przedni: 8 Mpix, f/2.05;
- akumulator: 7500 mAh;
- ładowanie: przewodowe 45 W, zwrotne przewodowe 22,5 W;
- wodoszczelność: IP64;
- hybrydowy dual SIM z obsługą microSD;
- łączność: NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, 4G, 5G w wyższej wersji;
- złącze audio 3,5 mm.
Smartfony w wersjach 4G oraz 5G różni przede wszystkim procesor. W mniej zaawansowanym wydaniu z łącznością LTE jest to MediaTek Helio G91 Ultra, natomiast w wydaniu z 5G wykorzystano platformę Snapdragon 4 Gen 5. Oba modele wspierają też funkcję rozszerzenia pamięci operacyjnej aż do 12 GB oraz działają pod kontrolą systemu HyperOS 3 na bazie Androida 16.
W Redmi 17 (4G i 5G) najważniejsza jest bateria. Producent postawił na ogromne ogniwo 7500 mAh, dzięki któremu telefon w wydaniu 4G ma odtwarzać wideo przez 28 godz., umożliwiać rozmowy telefoniczne przez 46 godz. lub nagrywać wideo przez 12 godz. Wariant z łącznością 5G pozwala natomiast na 53 godz. rozmów telefonicznych i 10 godz. nagrywania wideo.
Do tego nie zapomniano o w miarę szybkim ładowaniu o mocy 45 W. Ciekawym dodatkiem w urządzeniu jest kolorowa dioda LED na wyspie aparatów, która zmienia kolory w zależności od tego, czy ktoś dzwoni, czy telefon jest naładowany, czy też otrzymujemy powiadomienia z aplikacji.
Redmi 17 4G jest już dostępny w Polsce
Do sprzedaży w Polsce trafiła pierwsza wersja urządzenia wyposażona w łączność 4G. Redmi 17 4G został wyceniony na 899 zł za wersję 4/128 GB i 1099 zł za 4/256 GB. To obecnie jeden z najtańszych smartfonów wyposażonych w tak ogromny akumulator.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.