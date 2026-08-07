Gigantyczna bateria w smartfonie za kilka stówek. Już nie przepłacam za telefony

Firma pochwaliła się nową serią Redmi 17, która obejmuje dwa bliźniacze modele: Redmi 17 4G oraz Redmi 17 5G. Urządzenia różnią się przede wszystkim zastosowanym czipem oraz obsługą łączności. Jednak w obu znajdziemy taki sam gigantyczny akumulator oraz wielki ekran. Jedna z wersji jest już dostępna w Polsce.

Xiaomi Redmi 17 to tani smartfon z potwornie dużą baterią

Oba modele Redmi 17 to przedstawiciele niższej półki cenowej. Smartfony mogą pochwalić się:

ekran: 6,9 cala, LCD, rozdzielczość HD+, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Glass 7i;

pamięć: 4 - 6 GB RAM LPDDR4X, 128 - 256 GB przestrzeni na dane eMMC 5.1;

aparat tylny: główny 50 Mpix, f/1.8;

aparat przedni: 8 Mpix, f/2.05;

akumulator: 7500 mAh;

ładowanie: przewodowe 45 W, zwrotne przewodowe 22,5 W;

wodoszczelność: IP64;

hybrydowy dual SIM z obsługą microSD;

łączność: NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, 4G, 5G w wyższej wersji;

złącze audio 3,5 mm.

Smartfony w wersjach 4G oraz 5G różni przede wszystkim procesor. W mniej zaawansowanym wydaniu z łącznością LTE jest to MediaTek Helio G91 Ultra, natomiast w wydaniu z 5G wykorzystano platformę Snapdragon 4 Gen 5. Oba modele wspierają też funkcję rozszerzenia pamięci operacyjnej aż do 12 GB oraz działają pod kontrolą systemu HyperOS 3 na bazie Androida 16.

W Redmi 17 (4G i 5G) najważniejsza jest bateria. Producent postawił na ogromne ogniwo 7500 mAh, dzięki któremu telefon w wydaniu 4G ma odtwarzać wideo przez 28 godz., umożliwiać rozmowy telefoniczne przez 46 godz. lub nagrywać wideo przez 12 godz. Wariant z łącznością 5G pozwala natomiast na 53 godz. rozmów telefonicznych i 10 godz. nagrywania wideo.

Do tego nie zapomniano o w miarę szybkim ładowaniu o mocy 45 W. Ciekawym dodatkiem w urządzeniu jest kolorowa dioda LED na wyspie aparatów, która zmienia kolory w zależności od tego, czy ktoś dzwoni, czy telefon jest naładowany, czy też otrzymujemy powiadomienia z aplikacji.

Redmi 17 4G jest już dostępny w Polsce

Do sprzedaży w Polsce trafiła pierwsza wersja urządzenia wyposażona w łączność 4G. Redmi 17 4G został wyceniony na 899 zł za wersję 4/128 GB i 1099 zł za 4/256 GB. To obecnie jeden z najtańszych smartfonów wyposażonych w tak ogromny akumulator.

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