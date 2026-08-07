Tajemnicze urządzenie twórców ChataGPT. Za 1100 zł dostaniemy... krążek hokejowy?

Urządzenie nad którym pracuje OpenAI i studio LoveFrom Jony'ego Ive'a to "w zasadzie inteligentny głośnik bez wyświetlacza", o rozmiarze krążka hokejowego. Tak wynika z najnowszej garści informacji, które opublikował Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione z projektem. Według źródeł serwisu sprzęt ma kosztować od 300 do 400 dol. (ok. 1100 - 1500 zł), a jego premiera planowana jest na 2027 r.

"Pączek rozmiaru krążka hokejowego". Tak ma wyglądać tajemnicze urządzenie OpenAI

Bloomberg opisuje urządzenie jako inteligentny głośnik pozbawiony wyświetlacza. Obudowa ma przypominać pierścień lub pączek i mieć rozmiary zbliżone do krążka hokejowego. Taki format ma ułatwić przenoszenie sprzętu po domu jedną ręką i korzystanie z niego w różnych miejscach.

Według informacji serwisu urządzenie będzie wyposażone w głośniki, mikrofony, akumulator oraz zestaw kamer i innych czujników analizujących otoczenie użytkownika. Zebrane informacje mają trafiać do modeli sztucznej inteligencji, dzięki czemu sprzęt będzie lepiej rozumiał kontekst rozmowy i sytuację, w której znajduje się właściciel.

Interakcja z gadżetem ma przypominać rozmowę z trybem głosowym ChataGPT dostępnym obecnie na smartfonach, jednak z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych modeli AI. OpenAI chce, aby urządzenie stopniowo poznawało użytkownika i z czasem prowadziło coraz bardziej spersonalizowane konwersacje.

Ruchome elementy mają nadać urządzeniu "osobowość"

Jedną z bardziej nietypowych cech sprzętu mają być ruchome elementy obudowy. Bloomberg podaje, że będą one poruszać się podczas interakcji z użytkownikiem, sygnalizując odpowiedzi i aktywność systemu. Dodatkowo na obudowie pojawią się diody informujące między innymi o tym, że urządzenie słucha poleceń. Celem takiego rozwiązania jest sprawienie, aby sprzęt sprawiał wrażenie bardziej "żywego" niż tradycyjne inteligentne głośniki, które pozostają nieruchome podczas działania.

Jednocześnie inteligentny głośnik ma być zaledwie pierwszym produktem z planowanej rodziny urządzeń OpenAI. Firma chce stopniowo budować własny dział sprzętowy, a w dalszej perspektywie opracować urządzenia, które mogłyby częściowo zastąpić dzisiejsze smartfony.

Wcześniej Sam Altman i Jony Ive zapowiadali, że zamierzają stworzyć nowy sposób korzystania ze sztucznej inteligencji. Ich zdaniem obecne komputery i telefony powstały z myślą o innej epoce technologii, dlatego modele językowe wymagają zupełnie nowego rodzaju sprzętu.

Wyższa cena niż inteligentne głośniki

Źródła Bloomberga twierdzą, że OpenAI rozważa cenę na poziomie 300–400 dol. W przeliczeniu daje to około 1100–1500 zł. Byłaby więc wyższa od większości dostępnych dziś inteligentnych głośników, ale jednocześnie wyraźnie niższa od ceny nowych iPhone'ów. Urządzenie ma otrzymać metalową obudowę i materiały klasy premium, co również odróżniałoby je od wielu konkurencyjnych produktów przeznaczonych do domu.

Projekt powstaje w cieniu sporu z Apple

Jednocześnie wciąż trwa spór prawny pomiędzy Apple a OpenAI. Producent iPhone'ów zarzuca firmie Sama Altmana wykorzystanie poufnych rozwiązań dotyczących technologii wykańczania metalowych obudów. OpenAI odrzuca te oskarżenia i przekonuje, że rozwijany sprzęt jest całkowicie nową konstrukcją, niezwiązaną z projektami Apple. Samo oskarżenie nie jest całkowicie bezzasadne, gdyż w LoveFrom pracuje nie tylko sam Jony Ive, ale także garść innych inżynierów i projektantów Apple'a, których Ive zaprosił do współpracy po swoim odejściu z koncernu.

Bloomberg podaje, że wewnętrzne postępowanie przeprowadzone przez OpenAI nie wykazało naruszenia tajemnic handlowych Apple. Firma utrzymuje również przed sądem, że tworzy produkt całkowicie odmienny od urządzeń oferowanych przez producenta iPhone'ów.

Mimo trwającego procesu prace nad sprzętem mają postępować zgodnie z planem. Według informacji Bloomberga OpenAI nadal chce zaprezentować urządzenie jeszcze w tym roku, a rozpoczęcie sprzedaży przewidywane jest w 2027 r.

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