ChatGPT sterowany myślą. Płacą ochotnikom za testowanie telepatii z AI

Czytanie intencji człowieka przez maszynę jest już możliwe, a to za sprawą implantów wszczepianych do mózgu przez firmy takie jak Neuralink. Ale co jeżeli nie chcesz przebyć inwazyjnego zabiegu chirurgicznego? Tu z odpowiedzią chce przyjść startup Conduit, który rozwija system mający odczytywać aktywność mózgu bez konieczności operacji. Firma rozpoczęła już zbieranie danych treningowych i płaci ochotnikom za udział w eksperymentach z wykorzystaniem specjalnego hełmu naszpikowanego elektrodami.

Conduit płaci ochotnikom, którzy zgodzą się założyć specjalny hełm i rozmawiać z AI

Założony w 2024 roku startup z San Francisco opisuje swój cel jako stworzenie "telepatii na masową skalę". Ambicją firmy jest opracowanie urządzenia ubieralnego, które pozwoli wydawać polecenia asystentom AI wyłącznie za pomocą myśli. Rozwiązanie miałoby zastąpić wpisywanie tekstu lub komendy głosowe sygnałami odczytywanymi bezpośrednio z aktywności mózgu.

Aby zbudować taki system, Conduit potrzebuje ogromnych ilości danych. Startup prowadzi więc nabór uczestników badań, którzy przez dwie godziny rozmawiają z modelami językowymi, czytają lub piszą tekst, mając na głowie ważący około 1,8 kg hełm wyposażony w zestaw elektrod. Urządzenie rejestruje sygnały mózgowe w nieinwazyjny sposób, między innymi z wykorzystaniem elektroencefalografii (EEG).

Za udział w jednej dwugodzinnej sesji firma oferuje od 50 do 55 dolarów (ok. 186-205 zł) wynagrodzenia. Każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie w 32 spotkaniach. Jedynym istotnym wymaganiem jest umiejętność pisania na klawiaturze bez jednoczesnego patrzenia na klawiaturę, ponieważ celem eksperymentów jest zebranie jak największej liczby danych podczas swobodnych rozmów, czytania i pisania.

Jeszcze rok temu Conduit informował na Reddicie, że uczestnicy po ukończeniu pierwszej sesji mogą zostać zaproszeni na kolejne badania, a łączne wynagrodzenie może sięgnąć nawet 500 dolarów. Startup deklarował również możliwość przekazania ochotnikom zapisanych podczas eksperymentów danych dotyczących aktywności ich mózgu.

Na opublikowanych przez firmę zdjęciach widać charakterystyczny hełm z przewodami i modułami pomiarowymi, który uczestnicy zakładają podczas sesji badawczych. Konstrukcja przypomina bardziej specjalistyczny sprzęt laboratoryjny niż konsumenckie urządzenie, jednak według planów Conduit w przyszłości ma ustąpić miejsca znacznie lżejszemu rozwiązaniu w formie opaski.

W ostatnich tygodniach o startupie zrobiło się głośniej również z innego powodu. Do zespołu dołączyła Naomi Bashkansky, była badaczka zajmująca się bezpieczeństwem i dostosowaniem modeli AI w OpenAI. W opublikowanym wpisie wyjaśniła, że zdecydowała się przejść do Conduit, ponieważ widzi w projekcie szansę na stworzenie narzędzi wzmacniających możliwości człowieka zamiast zastępowania go przez sztuczną inteligencję.

Firma zakłada, że w kolejnych latach jej technologia pozwoli przesyłać polecenia do narzędzi AI bez użycia klawiatury, myszy czy mikrofonu. Obecnie projekt pozostaje jednak na etapie badań wymagających zgromadzenia dużych zbiorów danych od ochotników, które mają posłużyć do trenowania modeli odpowiedzialnych za interpretację sygnałów mózgowych.

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