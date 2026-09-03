Xiaomi ma plan na podbój Europy: 400 nowych gadżetów

Na pytanie, co Xiaomi przywiozło do stolicy Niemiec, by prężyć cyfrowe muskuły podczas IFA 2026, da się odpowiedzieć jednym słowem: wszystko. Firma po raz pierwszy w historii przygotowała swoje stoisko na corocznych berlińskich targach elektroniki użytkowej i to od razu z przytupem - zajmując na jednej z hal przestrzeń o powierzchni 3,3 tys. m². Nie bez powodu.

Xiaomi chwali się z dumą, że to największa ekspozycja urządzeń i technologii marki, jaka kiedykolwiek powstała poza macierzystym chińskim rynkiem. Zaprezentowano na niej blisko 400 różnych produktów: od chipów AI, przez kamery bezpieczeństwa, lodówki, odkurzacze i pralki aż po elektryczne samochody. Smartfonów też oczywiście nie zabrakło, w tym składaka Xiaomi 18 Fold.

Xiaomi 18 Fold zadebiutuje 7 września w Chinach

Xiaomi na IFA 2026

Chińska firma od lat opisuje ekosystem swoich sprzętów trzema słowami: człowiek, dom, samochód. Marka kojarząca się Polakom z początku ze świetnie wycenianymi średniopółkowymi smartfonami ma ambicję zaznaczyć swoją obecność w każdym obszarze naszego życia. W tym celu rozwija własną sztuczną inteligencję, tworzy autorskie systemy operacyjne i projektuje samodzielnie układy scalone.

Xiaomi stawia na „technologie bazowe”, bo są fundamentem wszystkich kategorii produktowych. Firma swoją ekspozycję na targach IFA 2026 podzieliła zaś na kilka obszarów, a na wejściu gości wita duży napis „AI Tomorrow”. To właśnie tutaj można podziwiać koncepcyjne auto Xiaomi Vision Gran Turismo upakowane sztuczną inteligencją, które debiutowało w grze wideo studia Polyphony.

Xiaomi było pierwszą firmą technologiczną, która dołączyła do programu Vision Gran Turismo. Wirtualny samochód koncepcyjny z kokpitem w kształcie kropli miał pokazać nowe podejście do designu bez ograniczeń świata fizycznego. Do aerodynamicznego nadwozia z hasłem „Shaped by the Wind” dodano system Active Wake Control i pierścieniowego asystenta Xiaomi Pulse.

Przestrzeń obok sygnowana hasłem AI Today jest znacznie bardziej namacalna i tym samym nam bliższa. W jej centrum znalazł się Xiaomi SU7 Max otoczony inscenizacjami kuchni, salonu, sypialni i gabinetu upakowanych elektroniką Xiaomi. To połączenie ma nam pokazać, że firma jest w stanie wzbogacić każdy obszar naszego życia - zarówno w domu, jak i poza nim.

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Samochód, dom i Ty

Sercem ekosystemu Xiaomi jest oczywiście sztuczna inteligencja, która z pomocą systemu Xiaomi HyperOS ma „koordynować urządzenia osobiste, samochody i rozwiązania inteligentnego domu wokół codziennych potrzeb”. Na części ekspozycji pod hasłem Human x Car x Home znaleźliśmy na miejscu ponad 380 produktów, w tym brandowanych przez Xiaomi jako Mijia, podzielonych na siedem obszarów:

gotowanie i przechowywanie żywności;

sprzątanie domu;

zarządzanie jakością powietrza;

rozrywka audiowizualna;

bezpieczeństwo;

urządzenia osobiste;

inteligentna mobilność.

Te sprzęty spięte są używaną przez 175 mln osób platformą AIoT, do której podłączono już 1,1 mld urządzeń i to nie licząc smartfonów, tabletów i laptopów. Teraz celem firmy jest wykorzystanie jej do tego, aby sztuczna inteligencja w przyszłości nie tylko odpowiadała na nasze pytania, ale i rozumiała kontekst świata rzeczywistego, by za zgodą użytkownika koordynować pracę wielu sprzętów.

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Już wcześniej w Europie było dostępne wiele urządzeń z serii Mijia, a podczas IFA 2026 firma ogłosiła ekspansję. I mamy na co czekać, bo Xiaomi w portfolio ma ponad 2000 produktów ze 130 kategorii łączących się z już funkcjonującą u nas apką Xiaomi Home. Zapowiedziano też wzmacnianie zaplecza, aby poprawić lokalne kompetencje badawczo-rozwojowe, produktowe, detaliczne i serwisowe.

Sztuczna inteligencja jutra już dziś

Xiaomi rozwija własne duże modele sztucznej inteligencji, a jego najnowszymi osiągnięciami w tym zakresie są MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco i Xiaomi Miclaw. To właśnie dzięki nim oprogramowanie nie tylko odpowiada na pytania i wykonuje proste polecenia w stylu „zapal światło”, ale też rozumuje i wnioskuje, by wykonywać bardziej skomplikowane zadania w świecie rzeczywistym.

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Przykłady? Podczas gdy użytkownik wraca autem do domu, jego AI może wykorzystać informacje kontekstowe (czas, lokalizacja, warunki pogodowe itd.), by automatycznie ustawić poziom światła w domu oraz klimatyzację, aby pasowały do warunków. AI może też modyfikować oświetlenie, temperaturę pomieszczenia i wprowadzać w ruch zasłony, gdy zorientuje się, że np. czytamy.

System ma też radzić sobie z komendami takimi jak „Wydrukuj zdjęcie, które właśnie zrobiłem”, aktywując samodzielnie kilka sprzętów (smartfon, router, drukarka). Xiaomi odchodzi od wizji sterowania pojedynczymi sprzętami na rzecz systemu, który łapie kontekst i intencję użytkownika oraz koordynuje pracę Smart Home i nie tylko. Ostatnim elementem układanki, którego nam brakuje, są auta.

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No i właśnie: co z tymi samochodami Xiaomi w Europie?

Xiaomi oficjalnie zapowiedziało, że elektryczne auta marki, których w Chinach kontynentalnych sprzedano ponad 655 tys. w zaledwie dwa lata od debiutu, staną się dostępne w naszej części świata w 2027 r. Pozwoli to firmie domknąć i u nas jej ekosystem spod znaku Human x Car x Home, bo tego środkowego elementu układanki ciągle nam brakuje. W przypadku tych pozostałych producent może pochwalić się licznymi sukcesami, w tym:

globalne dostawy smartfonów Xiaomi - w pierwszej trójce przez 24 kolejne kwartały;

dostawy tabletów Xiaomi - czwarte miejsce na świecie i dziewiąty kwartał z rzędu w globalnej pierwszej piątce;

dostawy opasek i zegarków Xiaomi - na drugim miejscu globalnie według danych Omdia za II kw 2026 r.

Czas pokaże, czy podobny sukces, jaki udało się osiągnąć firmie w pozostałych obszarach działalności, odniosą u nas również jej auta. Prawdziwym testem będzie ich debiut w Niemczech, bo te są pierwszym potwierdzonym rynkiem w Europie, gdzie trafią w przyszłym roku do oferty. Jak na razie egzemplarze ekspozycyjne na targowej hali w Berlinie, które można było tu dotknąć i obejrzeć od środka, cieszyły się sporym zainteresowaniem gości.

Roboty do roboty

Firma na targi IFA zabrała również robota Xiaomi CyberOne, którego zadaniem jest witanie gości gestami takimi jak serce z palców czy kciuk w górę - ale to tylko przykład jego zastosowania w formie rozrywkowej. Prace nad tym produktem realizowane są z kolei we własnym środowisku produkcyjnym Xiaomi, gdzie inżynierowie rozwijają go w zakresie percepcji, kontroli i wykonywania zadań.

Tak jak w fabrykach Xiaomi automatyzacja z użyciem robotów jest już standardem, tak firma bada teraz możliwość wykorzystania w łańcuchu produkcyjnym robotów humanoidalnych. Osiąga też pierwsze sukcesy i podczas IFA 2026 chwali się, że w przypadku „dokręcania nakrętek w Xiaomi Auto Factory wskaźnik powodzenia wzrósł z około 90 proc. do 98 proc. w ciągu czterech miesięcy”.

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Xiaomi nie zapomina o korzeniach

Chociaż firma atakuje niemal każdy front na rynku elektroniki użytkowej, to smartfony, za pośrednictwem których zasłynęła w takich krajach jak Polska, są nadal istotną częścią portfolio. Xiaomi Smart Factory ma obecnie roczną zdolność produkcyjną na poziomie ok. 10 mln topowych smartfonów. Podczas berlińskich targów nie zaprezentowano co prawda całej nowej gamy produktów, ale można było przyjrzeć się tu bliżej telefonom z linii Xiaomi 17.

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Na gości czekała też jedna miła niespodzianka w postaci zamkniętego w gablotce czerwoniutkiego Xiaomi 18 Fold, czyli składanego smartfona o zyskujących ostatnio popularność pękatych proporcjach. Firma chwaliła się też Xiaomi AI, w tym chipem Xring 03, akceleratorem Xring 0100 i chipsetem Xring D100. I tym sprzętom, a także innym ciekawym nowościom z targów IFA 2026, w najbliższych dniach na łamach Spider’s Web będziemy się bliżej przyglądać.

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