Xiaomi Poco F9 Ultra i F9 Pro kupisz tylko w dwóch miejscach. Znamy ceny

Z początkiem września do oferty Xiaomi w Polsce dołączają dwa urządzenia z linii Poco F9 sygnowane logo Sound by Bose. Sprawdzamy, co dokładnie mają do zaoferowania następcy linii Poco F8 z listopada 2025 r., do kogo są kierowane nowe Poco F9 Ultra i Poco F9 Pro oraz gdzie i za ile je kupimy.

Xiaomi Poco F9 Ultra - aż 6,9-calowy ekran i 185 Hz

Xiaomi Poco F9 Ultra dostał aż 6,9-calowy wyświetlacz typu HyperRGB AMOLED, który ma rozdzielczość wynoszącą 2608 na 1200 pikseli, a odświeżany jest z częstotliwością do 185 Hz. Ucieszy to entuzjastów dynamicznych mobilnych gier wideo, do których przede wszystkim kierowany jest ten sprzęt.

Ekran w Xiaomi Poco F9 Ultra wyróżnia jasność szczytowa w trybie HDR na poziomie nawet 10 tys. nitów podczas podświetlania 1 proc. jego powierzchni. W przypadku podświetlania 25 proc. wyświetlacza dochodzi ona do 2200 nitów. Typowa jasność to 850 nitów, a minimalna to zaledwie 1 nit.

Xiaomi Poco F9 Ultra - specyfikacja z nawet 16 GB RAM-u

Sercem urządzenia jest chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym z 8 rdzeniami. Dwa z nich to Prime Core (do 4,6 GHz), a 6 to Performance Core (do 3,62 GHz). Do tego dochodzi 12 GB lub 16 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej.

Xiaomi Poco F9 Ultra wyposażony został w mechanizm chłodzenia cieczą składający się z dwóch warstw 3D o nazwie IceLoop oraz chipset VisionBoost D8 z systemem WildBoost Engine. Poprawiają one rozdzielczość (AI Super Resolution) i płynność (Smart Frame Rate) w grach podczas generowania obrazu w trybie HDR.

Xiaomi Poco F9 Ultra - akumulator 8050 mAh i potrójny aparat

Za zasilanie urządzenia odpowiada krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 8050 mAh. Ładować go można bezprzewodowo z mocą 50 W oraz przewodowo poprzez port USB-C z mocą 100 W (HyperCharge). Telefon obsługuje przy tym ładowanie zwrotne z mocą 22,5 W i 27 W, odpowiednio w trybach bezprzewodowym i przewodowym.

Krzemowo-węglowy akumulator w Xiaomi Poco F9 Ultra ma pojemność aż 8050 mAh

W obudowie spełniającej wymagania normy IP68 o wymiarach 163,49 mm x 77,94 mm x 8,74 mm i masie 235 g znalazło się miejsce na moduły Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G (Dual SIM) i Xiaomi Offline Communication. Są tu też symetryczne głośniki stereo 2.1 z subwooferem, trzy mikrofony i kamerka do selfie (32 Mpix).

W wyspie na pleckach Xiaomi Poco F9 Ultra mamy trzy aparaty:

szeroki: 200 Mpix , f/1.68;

, f/1.68; portretowy: 50 Mpix , f/3.0, 120 mm ;

, f/3.0, ; ultrawide: 50 Mpix, f/2.4.

Do uwierzytelniania użytkownika służy skaner linii papilarnych w ekranie oraz system Xiaomi AI Face Unlock. Xiaomi Poco F9 Ultra pracuje pod kontrolą systemu Android z nakładką Xiaomi HyperOS 3. Telefon dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych o nazwach Dark Cherry (ciemna wiśnia) i Black (czarny).

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Na koniec warto dodać, że Xiaomi Poco F9 Ultra wyposażony został w dynamiczne podświetlenie umieszczone na tylnej części obudowy. Można skonfigurować sobie spersonalizowane efekty świetlne zarówno dla połączeń przychodzących, jak i powiadomień, muzyki czy rozgrywki.

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Xiaomi Poco F9 Pro - mniejszy ekran i unikalne plecki

W przypadku Xiaomi Poco F9 Pro mamy do czynienia z podobnymi podzespołami, ale urządzenie jest mniejsze - wyposażono je w wyświetlacz typu HyperRGB AMOLED o przekątnej 6,59 cala odświeżany w 185 Hz o jasności do 10 tys. nitów. Jest tańszy od F9 Ultra i również kierowany do entuzjastów mobilnych gier wideo.

Oba nowe smartfony Xiaomi z linii Poco F9 mają ekran 185 Hz

Panel w Xiaomi Poco F9 Pro ma rozdzielczość 2510 na 1156 pikseli, a pod nim kryje się ten sam procesor, co w droższym modelu, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tutaj ma do dyspozycji 12 GB RAM-u oraz 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Ogniwo zasilające ma z kolei pojemność 6330 mAh.

Xiaomi Poco F9 Pro ładuje się przewodowo i bezprzewodowo tak samo szybko, jak droższy model i ma ten sam 32-megapikselowy aparat do selfie. Do tego dochodzi nieco inny potrójny aparat główny: szeroki 200 Mpix (f/1.68), portretowy 50 Mpix (f/2.0, 60 mm) i ultrawide 8 Mpix (f/2.25).

Obudowa spełniająca wymagania normy IP68 ma wymiary 157,49 mm x 75,25 mm x 8,79 mm, a jej masa to 206 g. Również i w niej znajdziemy trzy mikrofony i dwa symetryczne głośniki stereo, ale w tym przypadku bez subwoofera. Do tego dochodzą znane z F9 Ultra moduły łączności, system chłodzenia i oprogramowanie.

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Xiaomi Poco F9 Pro dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i Aurora Green. W tym ostatnim przypadku po naświetleniu plecki emitują subtelną poświatę, a za pomocą wskaźnika laserowego emitującego niebiesko-fioletowe światło można tworzyć własne świetlne wzory.

Xiaomi Poco F9 Ultra i F9 Pro - dostępność i polskie ceny

W ramach oferty premierowej, która potrwa od 1 do 20 września 2026 r., nowe urządzenia Xiaomi dostępne są w niższych cenach niż katalogowe. W przypadku modelu Poco F9 Ultra zniżka wynosi 500 zł niezależnie od tego, na który wariant się zdecydujemy, a w przypadku Poco F9 Pro możemy zaoszczędzić 400 zł.

Xiaomi Poco F9 Ultra - polskie ceny (Dark Cherry, Black):

Poco F9 Ultra (12 GB + 256 GB) - 2799 zł zamiast 3299 zł;

zamiast 3299 zł; Poco F9 Ultra (16 GB + 512 GB) - 2999 zł zamiast 3499 zł;

zamiast 3499 zł; Poco F9 Ultra (16 GB + 1 TB) - 4299 zł zamiast 4799 zł.

Xiaomi Poco F9 Pro - polskie ceny (czarny, biały i Aurora Green):

Poco F9 Pro (12 GB + 256 GB) - 2599 zł zamiast 2999 zł;

zamiast 2999 zł; Poco F9 Pro (12 GB + 512 GB) - 2799 zł zamiast 3199 zł.

A gdzie można kupić smartfony Poco F9 Ultra i Poco F9 Pro? Xiaomi podaje, że nowe telefony będą dostępne wyłącznie w dwóch miejscach: na stronie internetowej producenta (mi.com) oraz na Allegro.

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