Twój zegarek Samsunga zmieni wygląd. Te modele dostaną aktualizację
Zegarki Galaxy Watch dostaną aktualizację do One UI 9 Watch. Prawie wszystkie z tych w miarę nowych. Ale „prawie” w świecie Samsunga zawsze oznacza jedno: sprawdź listę.
One UI 9 Watch - czyli de facto zmodyfikowany przez Samsunga system Wear OS 7– trafi na zdecydowaną większość nowszych Galaxy Watchy. To dobra wiadomość, bo One UI 9 Watch nie jest kosmetycznym liftingiem. To duży pakiet zmian, który ma sprawić, że zegarki Samsunga będą bardziej pomocne i nieco skuteczniej dbać o nasze zdrowie.
One UI 9 Watch: co właściwie dostajemy?
Nowa wersja systemu zadebiutowała wraz z Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9. To tam Samsung pokazał pełnię możliwości Wear OS 7 - od nowych tarcz, przez funkcje zdrowotne, po usprawnienia wygody użytkowania.
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Najważniejsze zmiany to:
- Nowe funkcje zdrowotne - Samsung mocno podkreśla, że zegarki mają być „codziennym towarzyszem zdrowia”. W praktyce oznacza to bardziej rozbudowane monitorowanie aktywności, snu i stresu.
- Usprawnienia wygody - szybsze animacje, bardziej intuicyjne gesty, lepsza organizacja aplikacji.
- Nowe tarcze i elementy wizualne - niby drobiazg, ale to właśnie tarcze są tym, co użytkownicy zmieniają najczęściej.
Wear OS 7 ma też poprawić wydajność i czas pracy na akumulatorze, choć - jak zawsze - dopiero praktyka pokaże, czy faktycznie tak będzie. Samsung nie podał żadnych twardych liczb, więc na razie pozostaje nam zdrowy sceptycyzm.
Które zegarki dostaną aktualizację?
Aktualizacja powinna trafić na:
- Galaxy Watch8 Classic
- Galaxy Watch8
- Galaxy Watch7
- Galaxy Watch Ultra
- Galaxy Watch FE
- Galaxy Watch6 Classic
- Galaxy Watch6
- Galaxy Watch5 Pro
- Galaxy Watch5
Wear OS 7 to największa aktualizacja platformy od lat
Google i Samsung coraz mocniej integrują swoje ekosystemy, a zegarki Galaxy są dziś najpopularniejszymi z Wear OS na rynku. To oznacza, że to właśnie Samsung w praktyce wyznacza kierunek rozwoju tej platformy.
One UI 9 Watch ma być odpowiedzią na rosnącą konkurencję – zarówno ze strony Apple Watcha, jak i ambitnych zegarków sportowych od Garmina czy Huaweia. Samsung nie może sobie pozwolić na stagnację, zwłaszcza że rynek wearables rośnie szybciej niż rynek smartfonów.
Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.