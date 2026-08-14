Twój zegarek Samsunga zmieni wygląd. Te modele dostaną aktualizację

One UI 9 Watch - czyli de facto zmodyfikowany przez Samsunga system Wear OS 7– trafi na zdecydowaną większość nowszych Galaxy Watchy. To dobra wiadomość, bo One UI 9 Watch nie jest kosmetycznym liftingiem. To duży pakiet zmian, który ma sprawić, że zegarki Samsunga będą bardziej pomocne i nieco skuteczniej dbać o nasze zdrowie.

One UI 9 Watch: co właściwie dostajemy?

Nowa wersja systemu zadebiutowała wraz z Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9. To tam Samsung pokazał pełnię możliwości Wear OS 7 - od nowych tarcz, przez funkcje zdrowotne, po usprawnienia wygody użytkowania.

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Najważniejsze zmiany to:

Nowe funkcje zdrowotne - Samsung mocno podkreśla, że zegarki mają być „codziennym towarzyszem zdrowia”. W praktyce oznacza to bardziej rozbudowane monitorowanie aktywności, snu i stresu.

Usprawnienia wygody - szybsze animacje, bardziej intuicyjne gesty, lepsza organizacja aplikacji.

Nowe tarcze i elementy wizualne - niby drobiazg, ale to właśnie tarcze są tym, co użytkownicy zmieniają najczęściej.

Wear OS 7 ma też poprawić wydajność i czas pracy na akumulatorze, choć - jak zawsze - dopiero praktyka pokaże, czy faktycznie tak będzie. Samsung nie podał żadnych twardych liczb, więc na razie pozostaje nam zdrowy sceptycyzm.

Które zegarki dostaną aktualizację?

Aktualizacja powinna trafić na:

Wear OS 7 to największa aktualizacja platformy od lat

Google i Samsung coraz mocniej integrują swoje ekosystemy, a zegarki Galaxy są dziś najpopularniejszymi z Wear OS na rynku. To oznacza, że to właśnie Samsung w praktyce wyznacza kierunek rozwoju tej platformy.

One UI 9 Watch ma być odpowiedzią na rosnącą konkurencję – zarówno ze strony Apple Watcha, jak i ambitnych zegarków sportowych od Garmina czy Huaweia. Samsung nie może sobie pozwolić na stagnację, zwłaszcza że rynek wearables rośnie szybciej niż rynek smartfonów.

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