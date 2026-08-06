Samsung pokona Apple'a baterią. Nawet tydzień bez ładowarki

Odkąd Samsung przeszedł z autorskiego systemu na Androida w swoich zegarkach, Galaxy Watche działają bardzo podobnie do propozycji Apple’a. W zwykłych modelach możemy liczyć na maksymalnie 2 dni na baterii, a w wersji Ultra - na 3. Wiele zależy od sposobu użytkowania, ale nierzadko trzeba ładować te urządzenia jeszcze częściej, podobnie jak Apple Watche. Samsung ma jednak plan na powrót do zegarków o długim czasie pracy na baterii.

Zegarek Samsunga zadziała nawet przez tydzień bez ładowarki

W sieci pojawiły się informacje, jakoby Samsung miał pracować nad inteligentnym zegarkiem o zaskakującym czasie pracy na baterii. Urządzenie znane pod nazwą kodową Galaxy Aero ma być bowiem smartwatchem, który w odróżnieniu od pozostałych Watchów nie działa pod kontrolą Wear OS na Androidzie.

Zamiast tego ma opierać się na systemie RTOS, podobnym do tego, który Samsung wykorzystuje w swoich tanich opaskach sportowych, takich jak Galaxy Fit 3. Takie oprogramowanie do działania wymaga znacznie mniejszej mocy obliczeniowej, a co za tym idzie - słabszego i bardziej energooszczędnego czipu. Dzięki temu w połączeniu z baterią o niezłej pojemności te sprzęty mogą działać przez wiele dni.

W inteligentnych zegarkach jednym z najbardziej energochłonnych komponentów jest właśnie procesor. Apple Watche i Galaxy Watche to tak naprawdę małe smartfony na nadgarstkach z zaawansowanymi funkcjami, które wymagają ogromnej mocy obliczeniowej i mnóstwa energii.

Samsung, stosując prosty system, sprawi, że sprzęt będzie mógł działać nawet przez tydzień, czyli tyle, co zegarki Huawei czy Garmin. Zegarek ma również oferować podstawowe czujniki spotykane w większości smartwatchy: akcelerometr, żyroskop oraz monitor pracy serca.

Nie wiemy, jaki zegarek przyjmie kształt. Zwykłe Galaxy Watche są wyposażone w okrągłe ekrany, ale Samsung może chcieć wprowadzić do oferty bardziej zróżnicowany model z kwadratowym wyświetlaczem, podobnym do Apple Watcha. Pod kątem ceny sprzęt ma plasować się między tanią opaską Galaxy Fit 4 a podstawowym zegarkiem Galaxy Watch FE.

W podobnym okresie, co zegarek z tygodniowym czasem pracy na baterii, powinny zadebiutować również otwarte słuchawki w kształcie klipsa Galaxy Buds On.

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