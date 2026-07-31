Zaczepisz sobie Samsunga na ucho. I już nie wypadnie

Producenci przyzwyczaili nas do dousznych i dokanałowych słuchawek TWS. W ostatnich latach coraz częściej jednak widzimy otwarte słuchawki. Praktycznie każdy większy producent ma własne modele: Sony, Xiaomi, Huawei, Motorola. Brakuje tu jeszcze Samsunga i Apple’a. Ten pierwszy jednak niebawem może wydać swoje pierwsze otwarte słuchawki.

Galaxy Buds Able - pierwsze otwarte słuchawki Samsunga

W przeszłości wysoką popularnością cieszyły się słuchawki bazujące na przewodnictwie kostnym. Według wcześniejszych doniesień Samsung również planował taki sprzęt, lecz jak wynika z nowego raportu, koreański gigant wykorzysta technologię otwartego przewodnictwa powietrznego. Oznacza to, że będą to klasyczne słuchawki otwarte, kierujące dźwięk prosto do ucha użytkownika.

Jednak słuchawka nie będzie wchodzić bezpośrednio do kanału słuchowego. Ten ma pozostać otwarty, a co za tym idzie, inne dźwięki z zewnątrz również mają docierać do osoby korzystającej ze sprzętu. Nie będą to zatem klasyczne słuchawki TWS odcinające wszystkie dźwięki z otoczenia, do których przyzwyczaił nas Samsung.

Samsung Galaxy Buds Able naprawią kilka zasadniczych problemów znanych z konstrukcji typu dousznego oraz dokanałowego. Przede wszystkim wygodę użytkowania. Wiele osób – w tym ja – jest wyjątkowo wrażliwych na tego typu sprzęt, w efekcie czego wielogodzinne użytkowanie może powodować dyskomfort związany z trzymaniem słuchawek w uszach.

Otwarte słuchawki nie wchodzą do ucha, ani tym bardziej do kanału słuchowego. Nic nie uciskają i nie trzymają się za sprawą silikonowej wkładki. Zamiast tego najczęściej są przypinane na ucho, podobnie jak aparat słuchowy. Galaxy Buds Able mają bazować na konstrukcji z klipsem. Rendery wskazują, że sprzęt będzie zatem podobny do dostępnych od dłuższego czasu Huawei FreeClip. Czyli możemy oczekiwać konstrukcji przypominającej kolczyki.

Z drugiej strony ten typ budowy gwarantuje możliwie najwyższą stabilność w uchu użytkownika. W klasycznych dokanałowych TWS-ach wszystko zależy od dopasowania silikonowej wkładki. Mimo to nawet przy najlepszym spasowaniu, podczas gwałtownych ruchów słuchawki mają tendencję do wypadania. Są osoby, które w ogóle nie mogą nosić modeli o dokanałowej budowie, ponieważ te, niezależnie od wkładki, ciągle im wypadają.

Samsungi Galaxy Buds Able mogą być rozwiązaniem dla takich użytkowników. Szczególnie że marka Samsung jest rozpoznawana i często wybierana ze względu na mocną pozycję na rynku smartfonów. Słuchawki producenta najczęściej kupują użytkownicy telefonów Galaxy. Obecnie nie znamy daty premiery i ceny, ale to najprawdopodobniej kwestia najbliższych miesięcy.

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