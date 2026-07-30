Skąd Spider-Man ma kasę na składany telefon? Czynsz nieopłacony, ale smartfon z górnej półki

W Spider-Man: Brand New Day dochodzi do mocno zauważalnej ewolucji sprzętowej. Sony i Samsung ogarnęli deal, w wyniku którego z rąk bohaterów definitywnie znika linia Sony Xperia. Bo tak, to miało miejsce. W 2021 roku. Też byłem zaskoczony.

Jej miejsce zajmują elastyczne smartfony z serii Galaxy Z, które wpleciono bezpośrednio w codzienne życie nowojorskich protagonistów. Peter Parker stawia na elastyczny model klapkowy, podczas gdy Ned Leeds jako zaufany człowiek zza komputera, wybiera duży, rozkładany ekran.

Skąd spłukany bohater ma pieniądze na flagowca?

Pojawienie się najnowszego sprzętu u głównego bohatera wywołało żywą dyskusję i sporo śmiechu wśród fanów uniwersum. Największym zarzutem staje się fakt, że widzowie właściwie nie mają pojęcia, z czego Peter Parker opłaca codzienny byt i jak w ogóle zarabia na życie.

Postać od zawsze zdefiniowana jako spłukany chłopak walczący o opłacenie czynszu i zakup zwykłego jedzenia nagle śmiga ze smartfonem Galaxy Z Flip7, wycenianym na ponad 5000 zł. Co więcej, jego przyjaciel Ned operuje na jeszcze droższym Galaxy Z Fold7. Ale on jest po MIT, jego stać (pewnie).

Oficjalny przekaz promocyjny pod hasłem „A Brand New Fold For a Brand New Day” próbuje wpleść tę zmianę w fabułę za pomocą specjalnej miniopowieści. Widzimy w niej pudło wypełnione potłuczonymi, starymi telefonami, które nie wytrzymały trudów superbohaterskiego życia.

Asystent AI proponuje rozwiązanie o wyższej wytrzymałości, po czym specjalny cyfrowy Fabricator drukuje Peterowi nowe urządzenia: prywatnego Flipa 7 oraz Folda 8 do kontaktu z detektyw będącą jego kontaktem z policją To wytłumaczenie rodzi jednak kolejne pytania w sieci.

Część widzów zastanawia się, czy Tony Stark nie zostawił Peterowi potajemnego zaplecza finansowego, które bohater powoli rozporządza, by nie musieć szukać etatowej pracy. Inni wskazują, że potęga lokowania produktu potrafi bez trudu zignorować twarde realia domowego budżetu nowojorskiego studenta.

Ned z Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7 staje się dla Petera urządzeniem pierwszego wyboru do codziennych zastosowań. Kompaktowe gabaryty pozwalają schować go w ciasnej kieszeni cywilnego ubrania oraz pod kostiumem, a składana konstrukcja stanowi odpowiedź na delikatne obudowy tradycyjnych smartfonów z przeszłości.

Po drugiej stronie cyfrowej łączności znajduje się Ned Leeds. W fabule tworzy on specjalną witrynę Spidey Tracker, służącą do bieżącego lokalizowania ruchów Spider-Mana.

Do zarządzania tym systemem wykorzystuje możliwości rozkładanego Galaxy Z Fold7 oraz połączonego zegarka Galaxy Watch. Wygoda dużego ekranu pozwala na jednoczesny podgląd map, logów systemowych oraz alertów z aplikacji.

Sam Jacob Batalon w wywiadach ciepło wspominał wygodę pracy na większym wyświetlaczu Folda podczas ujęć na planie. Koncepcja stworzona na potrzeby scenariusza została przeniesiona bezpośrednio do prawdziwego świata, ponieważ Samsung uruchomił prawdziwą wersję serwisu Spidey Tracker w 35 krajach, pozwalając fanom śledzić wirtualne pojawianie się Spider-Mana na wydarzeniach promocyjnych.

Dlaczego w filmie grają siódemki, a w reklamach ósemki?

Wokół generacji użytych urządzeń narosło nieco zamieszania: w samym filmie bohaterowie - na to wygląda - korzystają wyłącznie z urządzeń siódmej generacji. Peter używa Flipa7, a Ned operuje na Foldzie7.

Rozwiązanie jest banalne, wszak sytuacja wynika z prostego harmonogramu produkcyjnego. Zdjęcia do filmu realizowano na długo przed tym, zanim zaprezentowano światu nowsze modele Galaxy Z Fold8 oraz Z Flip8 na letnim wydarzeniu Unpacked.

Gdy prace nad montażem filmu dobiegały końca, ruszyła oficjalna kampania promocyjna pod hasłem „A brand new shape for a Brand New Day”.

W materiałach marketingowych i teaserach cyfrowy Fabricator projektuje odświeżoną, szerszą bryłę Folda8. Grafiki przedstawiają charakterystyczną pajęczynę chwytającą najnowsze urządzenia z serii 8, ale rola tych modeli ogranicza się wyłącznie do działań reklamowych i przedsprzedaży.

Ciekawostka dla nerdów, motor sprzedażowy dla mas

Trzeba powiedzieć sobie wprost: dla przeważającej większości ludzi siedzących w sali kinowej te sprzętowe niuanse nie mają absolutnie żadnego znaczenia.

Widz przychodzi na seans oglądać Spider-Mana latającego między wieżowcami Nowego Jorku i dynamiczne sceny akcji, a nie analizować kalendarz premiery koreanieńskich smartfonów. Głównym aktorem na ekranie pozostaje superbohater w czerwono-niebieskim kostiumie, a telefony stanowią jedynie rekwizyty w tle.

Ale dla technologicznych geeków i fanów elektroniki ta marketingowa układanka staje się osobnym widowiskiem. Nerdzi natychmiast wyłapią różnicę między siódmą a ósmą generacją składaków, analizując każdy kadr z zamkniętymi czy rozłożonymi ekranami.

Co więcej, spostrzegawcze oko szybko dostrzeże, jak głęboko rynkowa ofensywa producenta wnika w tkankę filmowego Nowego Jorku. W niemal każdej scenie zbiorowej, gdy przypadkowi przechodnie na ulicy wyciągają ręce, by nagrać przelatującego Spider-Mana albo porozmawiać przez telefon, w kadrach pojawiają się charakterystyczne bryły modeli Galaxy S25 oraz S25 Ultra.

Także ten. Były Xperie, są Samsungi - i bardzo dobrze.

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