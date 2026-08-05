Samsung użyje nowej technologii w składakach. Brzmi kapitalnie, to ma duży sens

Wyświetlacze to jedne z najdroższych elementów w naszych telefonach. Jednocześnie należą do części najbardziej narażonych na uszkodzenia. Wystarczy niefortunny upadek i mamy zbite szkło ochronne ekranu. Naprawa najczęściej oznacza całkowitą wymianę, podczas której musimy zapłacić zarówno za nowy panel, jak i robociznę. Samsung chce jednak nieco zwiększyć wytrzymałość ekranów w rekordowo drogich urządzeniach.

Samsung wzmocni wyświetlacze w przyszłych składanych smartfonach

O ile wymiana ekranu w urządzeniach z niższej czy średniej półki nie jest wyjątkowo bolesna - bo kosztuje kilkaset złotych - o tyle w przypadku sprzętu za 6, 7 czy 8 tys. zł musimy liczyć się ze znacznie wyższym wydatkiem. Wymiana składanego wyświetlacza nierzadko wiąże się z opłatą na poziomie ponad 2500 zł.

Samsung najwyraźniej chce nas częściowo uchronić przed takimi wydatkami i w następnej generacji składanych modeli Z Fold 9 wykorzysta nową technologię wyświetlacza CTG. To, według nowych raportów, ultracienkie szkło (UTG) nowej generacji, które różni się od dotychczasowych rozwiązań wytrzymałością oraz większą wygodą użytkowania.

CTG (w skrócie Center Etched Thin Glass) ma charakteryzować się różnymi poziomami grubości. W miejscu, gdzie znajduje się mechanizm składający, szkło ma być cieńsze, a w pozostałej części – grubsze. Cieńszy środek oznacza, że obszar na zgięciu ma składać się łatwiej, więc użytkownik powinien poczuć nieco mniejszy opór.

Z kolei grubsze boki mają sprawiać, że ekran z ultracienkiego szkła pozostanie wytrzymały w pozostałych miejscach. Dzięki temu wyświetlacz powinien być bardziej odporny na potencjalne uszkodzenia. Oczywiście rozwiązanie to nie sprawi, że składane panele będą niezniszczalne, ale w przypadku ewentualnego upadku szansa na rozbicie będzie po prostu mniejsza.

Składane smartfony są pod tym kątem wyjątkowo delikatne, a stłuczenie panelu może spowodować bezpośrednie zniszczenie matrycy. W klasycznych modelach w momencie uszkodzenia szybki wyświetlacz najczęściej działa bez szwanku. W takich urządzeniach możemy też łatwo zastosować szkła hartowane, podczas gdy w składanych modelach producenci dodają jedynie fabryczne folie ochronne.

Źródła z Korei Południowej sugerują, że nowa technologia zadebiutuje wraz z przyszłą generacją Galaxy Z Fold 9 w przyszłym roku. Decyzja nie została jednak jeszcze ostatecznie podjęta, więc wszystko może się zmienić.

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