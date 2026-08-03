Będzie tańszy Galaxy S26. Dziękuję, nie chcę niczego innego

Seria Galaxy S26 obejmująca trzy modele (bazowy, Plus oraz Ultra), jest już dostępna na rynku od kilku miesięcy. Samsung jednak, tak jak co roku, nie zostawia nas wyłącznie z trzema urządzeniami. Niebawem do sprzedaży trafi czwarty wariant, który ma być tym najtańszym. Co wiemy na temat nadchodzącego urządzenia?

Samsung Galaxy S26 FE ujawniony na grafikach

Serwis Android Authority twierdzi, że Samsung zaprezentuje i wprowadzi na rynek Galaxy S26 FE w ciągu najbliższych kilku tygodni. Premiera urządzenia powinna odbyć się na początku września.

W sieci pojawiły się już zresztą grafiki przedstawiające smartfon w pełnej krasie. Zdjęcia pokazują go zarówno z tyłu, jak i z przodu, z założonymi etui ochronnymi w dwóch wersjach: przezroczystej oraz matowej. W obu przypadkach zastosowano pierścień magnetyczny do ładowania bezprzewodowego Qi2. Dzięki przezroczystemu etui widzimy dokładnie, jak urządzenie będzie wyglądać w rzeczywistości.

Względem zeszłorocznego S25 FE zmieni się nieco wygląd wyspy aparatów, która zostanie dostosowana do pozostałych modeli z serii S26. Pod kątem wzornictwa smartfon jednak nie zaskoczy - wygląda bowiem jak większość smartfonów z Androidem na rynku.

Wyciek potwierdza, że model będzie dostępny w co najmniej dwóch kolorach: kobaltowym fiolecie i miętowej zieleni. Producent zastosuje jednak barwienie wyłącznie na tylnym szkle. Aluminiowa, płaska ramka pozostanie srebrna niezależnie od wybranej wersji kolorystycznej.

Galaxy S26 FE to najtańszy z najlepszych

Galaxy S26 FE ma być tańszą wersją najlepszego telefonu. Specyfikacja techniczna ma obejmować:

6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X, odświeżanie 1–120 Hz, rozdzielczość FullHD+;

procesor Exynos 2500 lub 2600;

baterię o pojemności 4900–5100 mAh;

szybsze ładowanie przewodowe o mocy 45 W;

aparaty: główny 50 Mpix, szerokokątny 12 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix.

Co Samsung ulepszy w nowym modelu? Przede wszystkim procesor: Exynos 2400, który zastosowano w serii Galaxy S24, zostanie zastąpiony Exynosem 2500 z Galaxy Z Flipa 7 lub Exynosem 2600 z Galaxy S26. Oprócz tego akumulator może urosnąć o 200 mAh - do wartości 5100 mAh (poprzednik bazował na jednostce 4900 mAh).

Reszta parametrów - ekran, ładowanie czy aparaty - ma pozostać bez zmian. Cena Galaxy S26 FE ma wynosić 800 euro za wariant 128 GB. W praktyce urządzenie powinno trafić na rynek w kwocie zbliżonej do obecnej ceny bazowego Galaxy S26, który startował z poziomu 1000 euro, a obecnie sztuje ok. 4000 zł. Nowy model w Polsce powinien kosztować w granicach 3500 zł.

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