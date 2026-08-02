Telefon w kieszeni to wyrok na koncentrację ucznia. Zakazy w szkołach nic nie dadzą

Telefon oczywiście przeszkadza, bo wibruje w trakcie czytania, rozświetla ławkę i co chwilę wyciąga wzrok dziecka z tekstu. Rozwiązanie z pozoru wydaje się oczywiste – zabrać urządzenie, schować do plecaka, zamknąć w szafce. Tyle że badanie psychologów z UCLA całkowicie miażdży takie myślenie. Uczniowie dostawali krótkie teksty do przeczytania, a potem odpowiadali na pytania sprawdzające nie pamięć, tylko zrozumienie treści. Część dzieci miała telefony przy sobie, część nie. Dodatkowo badacze sprawdzali, czy dziecko w ogóle posiada własny telefon.

Sam fakt, że telefon leżał obok podczas testu, nie przekładał się wprost na gorsze wyniki. Podobnie samo przyniesienie urządzenia do szkoły w danym dniu nie tłumaczyło różnic. Okazuje się, że to dzieci, które miały własny telefon, wypadały słabiej w rozumieniu tekstu niż te, które go nie posiadały.

Jeśli różnica nie pojawia się przy ławce, tylko przy samym fakcie posiadania urządzenia, to nie mówimy już o rozpraszaczu w klasie. Mówimy o stałej relacji dziecka z ekranem – o powiadomieniach, które czekają po lekcjach, o nawyku sięgania po telefon bez konkretnego powodu, o rytmie uwagi, który nie kończy się wraz z dzwonkiem. Szkoła widzi wtedy tylko wycinek czegoś, co dzieje się przez cały dzień.

Zakaz w szkole łapie objaw, nie całe źródło problemu

W Polsce dyskusja o telefonach w szkołach od miesięcy kręci się wokół zakazu. Jak pisaliśmy w tekście: Zakaz telefonów w szkołach uchwalony. Nie mówcie dzieciom, bo popsujecie im wakacje, przepisy mają objąć szkoły podstawowe i przedszkola, a nowe zasady przewidują wyjątki m.in. dla zdrowia, zagrożenia życia i sytuacji, w których nauczyciel uzna urządzenie za potrzebne podczas zajęć.

To jest krok w dobrą stronę, ale nie należy go sprzedawać jako jakiegoś cudownego rozwiązania. Szkoła może zabronić korzystania z telefonu na korytarzu, może zamknąć urządzenia w depozycie, może pilnować, żeby przerwa nie wyglądała jak milczący seans scrollowania pod ścianą. Nie może jednak jednym statutem cofnąć tego, co dzieje się po 15:00.

A właśnie tam często leży sedno spawy. Własny telefon oznacza dla dziecka prywatny kanał do świata, który nie zna dzwonków lekcyjnych, pory kolacji ani limitu cierpliwości rodzica. To urządzenie nie jest tylko narzędziem do kontaktu z mamą. Jest mieszanką komunikatora, gier, filmów, algorytmów, zdjęć, powiadomień, rywalizacji i ciągłego porównywania się z innymi.

Można oczywiście powiedzieć, że telefon sam w sobie nie czyta gorzej za dziecko. To prawda. Jednak prywatny telefon może zabierać dłuższy oddech uwagi. Rozumienie tekstu nie powstaje w trzysekundowych skokach uwagi. Trzeba utrzymać w głowie zdanie, akapit, sens poprzedniej informacji i pytanie, na które dopiero za chwilę pojawi się odpowiedź. Dziecko przyzwyczajone do natychmiastowej zmiany bodźca może mieć z tym trudniej. Nie dlatego, że jest leniwe albo głupsze. Dlatego, że ćwiczy inny rodzaj kontaktu z treścią.

Czytanie wymaga nudy, a telefon ją skutecznie zabija

Czytanie ze zrozumieniem jest jedną z tych umiejętności, które wyglądają banalnie dopóty, dopóki się nie psują. Dziecko może znać litery, składać słowa, przechodzić przez zdania i nadal nie wyciągać sensu z całego tekstu. Rozumienie wymaga skupienia, pamięci roboczej, cierpliwości i umiejętności zostania przy fragmencie, który nie daje natychmiastowej nagrody.

Telefon działa dokładnie odwrotnie. Jego największą siłą nie jest ekran, tylko dostępność. Gdy coś nudzi, można przełączyć. Gdy coś wymaga wysiłku, można uciec. Gdy tekst nie daje szybkiego efektu, obok czeka aplikacja, która efekt daje natychmiast. To nie jest moralna panika, tylko prosta konkurencja o uwagę.

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W badaniu UCLA nie chodziło o nastolatków spędzających całe noce w mediach społecznościowych, lecz o dzieci z nauczania początkowego. To wiek, w którym czytanie dopiero staje się narzędziem do uczenia się, a nie tylko osobnym szkolnym ćwiczeniem. Jeśli na tym etapie dziecko ma już stały prywatny ekran, to wchodzi w bardzo wymagający okres edukacji z konkurencją, której książka, podręcznik i nauczyciel często nie są w stanie pokonać atrakcyjnością.

Jak pisaliśmy w tekście: Scrollowanie trwa po wyjściu z aplikacji. Skutki u nastolatków przychodzą znacznie później, problematyczne korzystanie z mediów społecznościowych nie kończy się w chwili odłożenia telefonu. Myśl o aplikacji, potrzeba sprawdzania, napięcie bez dostępu i kolejne próby kontroli potrafią żyć własnym rytmem. U młodszych dzieci ten mechanizm może dopiero kiełkować, ale właśnie dlatego warto reagować wcześniej, a nie dopiero wtedy, gdy telefon jest już centrum dnia. Własny telefon nie musi oznaczać katastrofy, jednak jeśli pytamy, dlaczego dzieciom trudniej siedzieć nad dłuższym tekstem, to nie udawajmy, że ekran w kieszeni nie ma znaczenia.

*Źródło grafiki wprowadzającej: Getty Images Signature, Canva Pro / sviatlanalazarenka, Canva Pro

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