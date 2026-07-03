Zakaz telefonów w szkołach uchwalony. Nie mówcie dzieciom, bo popsujecie im wakacje

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która wprowadza ogólnokrajowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września 2026 r., jednak wcześniej ustawą zajmie się jeszcze Senat.

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Koniec ze smartfonami w szkołach

Za przyjęciem nowelizacji wraz z poprawkami zagłosowało 420 posłów. Przeciw było sześciu parlamentarzystów, a czterech wstrzymało się od głosu. Głosowanie kończy parlamentarny etap prac w Sejmie nad przepisami, które mają ujednolicić zasady korzystania z urządzeń elektronicznych przez najmłodszych uczniów.

Nowe regulacje obejmują nie tylko telefony komórkowe, ale również inne urządzenia umożliwiające komunikację oraz nagrywanie obrazu i dźwięku. Zakaz będzie dotyczył szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków

Uczeń będzie mógł skorzystać z telefonu, jeśli nauczyciel uzna urządzenie za niezbędne podczas zajęć lub sprawdzianu wiedzy. Przepisy dopuszczają także użycie smartfona w przypadku pilnego kontaktu z rodzicami, korzystania z aplikacji wspierających monitorowanie stanu zdrowia - za zgodą dyrektora szkoły - oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Jedna z przyjętych poprawek nakłada na dyrektora obowiązek pisemnego uzasadnienia odmowy zgody na korzystanie z telefonu lub specjalistycznej aplikacji wykorzystywanej ze względów zdrowotnych. Druga rozszerza zakres przepisów również na placówki wychowania przedszkolnego.

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Nowelizacja przewiduje także możliwość tworzenia w szkołach specjalnych miejsc do przechowywania smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował dyrektor po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych, w internatach ani poza godzinami zajęć, gdy uczniowie korzystają z infrastruktury szkoły udostępnianej mieszkańcom, na przykład obiektów sportowych.

Inne zasady będą obowiązywać w szkołach ponadpodstawowych

Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie ogólnopolskiego zakazu dla liceów, techników i szkół branżowych. Każda placówka będzie zobowiązana do określenia we własnym statucie zasad korzystania z telefonów albo do ustanowienia własnego zakazu.

Mimo to naruszenie obowiązujących w szkole zasad będzie mogło skutkować zastosowaniem środków wychowawczych lub kar przewidzianych w statucie. Zachowanie ucznia związane z nieprzestrzeganiem przepisów będzie mogło również zostać uwzględnione przy wystawianiu oceny zachowania.

Przed wejściem nowych regulacji w życie ustawa musi jeszcze zostać rozpatrzona przez Senat. Jeśli zakończy się cały proces legislacyjny, zakaz zacznie obowiązywać od 1 września 2026 roku.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.