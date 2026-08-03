Nie kupię iPhone'a 18 Pro. Ta cena to przesada

iPhone’y tanie nie są. To smartfony z najwyższej półki, więc kwoty rzędu 2000 zł są w ich przypadku zupełnie nieosiągalne. O ile bardziej podstawowe modele, takie jak iPhone 17e czy iPhone 17 można kupić w względnie rozsądnych cenach na poziomie 3000–4000 zł, o tyle wersje Pro oraz Pro Max to wydatek rzędu co najmniej 6000 zł. W tym roku ma być jednak jeszcze drożej.

iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max będą wyjątkowo drogie

Już zeszłorocznych iPhone’ów 17 Pro (Max) nie można było nazwać tanimi. Podstawowe warianty wyposażone w 256 GB pamięci na dane kosztowały odpowiednio:

iPhone 17 Pro – 5799 zł;

iPhone 17 Pro Max – 6299 zł.

Ceny tych modeli ustalono w momencie, gdy sytuacja na rynku elektroniki użytkowej była jeszcze w miarę stabilna. W ostatnich kilkunastu miesiącach wszystko się jednak zmieniło, a ceny pamięci wystrzeliły w kosmos. Nie jest tajemnicą, że smartfony potrzebują mnóstwa szybkiej pamięci operacyjnej (RAM) oraz na dane.

Im wyższa cena modułów, tym wyższy ogólny koszt produkcji każdego egzemplarza. Apple produkuje telefony przede wszystkim po to, aby zarabiać, więc nie zamierza brać na siebie podwyżek cen komponentów. Dlatego - jak twierdzi analityk Jeff Pu z GF Securities - nadchodząca generacja iPhone’ów 18 Pro ma być zauważalnie droższa.

Jak bardzo? Najnowszy raport wskazuje na wzrost ceny o 250-300 dol. Bazową stawką dla Apple'a są zawsze ceny w USA. Tam iPhone 17 Pro kosztuje obecnie 1099 dol., a 17 Pro Max - 1199 dol. Czyli w najgorszym scenariuszu Apple wyceni więc podstawowe wersje na 1399 i 1499 dol. Do tych wartości dostosowane zostaną cenniki na pozostałych rynkach, w tym w Europie i Polsce.

Nie kupię iPhone’a 18 Pro Max, bo w Polsce będzie koszmarnie drogi

Warto pamiętać, że kwoty w dolarach nie zawierają podatku VAT, który w krajach Unii Europejskiej jest doliczany automatycznie. Dlatego bezpośrednie przeliczenie dolara na złotówkę nie ujawnia prawdziwej ceny. Przelicznik Apple’a w przypadku iPhone’ów 17 Pro (Max) wynosił ok. 5,26 zł za 1 dolara.

Jeśli gigant utrzyma ten przelicznik, polskie ceny iPhone’ów 18 Pro (Max) będą wyglądać następująco:

iPhone 18 Pro - ok. 7399 zł;

iPhone 18 Pro Max - ok. 7899 zł.

W obu przypadkach oznaczałoby to podwyżkę o ok. 1600 zł i czyniło nowe smartfony rekordowo drogimi. Już zeszłoroczne ceny były wysokie, ale prawie 8000 zł za smartfon to zdecydowana przesada. Sam kupiłem na początku roku iPhone’a 17 Pro Max i cieszę się, że nie czekałem na osiemnastki. Nie wiem, czy przełknąłbym wydatek na poziomie 8000 zł na telefon - raczej nie.

Czytaj też:

Ładowanie...