Chcesz kupić MacBooka Air, to się pospiesz. Apple nie nadąża z dostawami

Przez wiele miesięcy wydawało się, że Apple jest lepiej zabezpieczony przed RAMokalipsą niż większość producentów laptopów. Koncern dysponuje długoterminowymi umowami z dostawcami, ogromną siłą nabywczą oraz wystarczającą marżą, by zniwelować rosnące koszty komponentów. Jednak nic nie trwa wiecznie i właśnie najbardziej popularny komputer Apple'a padł ofiarą globalnego kryzysu na rynku pamięci. Coraz więcej klientów musi pogodzić się z wielotygodniowym oczekiwaniem na dostawę MacBooka Air.

Najpopularniejszy laptop Apple'a właśnie dołączył do grona urządzeń dotkniętych RAMokalipsą

Jak pisze Mark Gurman w najnowszym wydaniu newslettera Power On, sklep Apple'a dopadły problemy z dostępnością MacBooka Air. Sytuacja jest bezpośrednio związane z trwającym od miesięcy niedoborem pamięci DRAM i NAND - jeszcze niedawno skutki kryzysu dotyczyły głównie bardziej niszowych komputerów Apple'a, takich jak Mac mini i Mac Studio. Teraz ograniczenia objęły również najpopularniejszego Maca w ofercie producenta.

Źródła Bloomberga z amerykańskich sklepów Apple przekazały, że firma ma wyjątkowo duże trudności z utrzymaniem zapasów MacBooków Air. Według jednego z rozmówców dostawy nowych egzemplarzy są bardziej ograniczone niż kiedykolwiek wcześniej. Potwierdzać ma to również internetowy sklep Apple'a, gdzie podstawowe konfiguracje laptopa wysyłane są dopiero pod koniec sierpnia, natomiast część wariantów różniących się pamięcią, kolorem czy rozmiarem ekranu ma zostać dostarczona dopiero na początku września.

Szczególnie wymowny jest fakt, że opóźnienia dotyczą komputera odświeżonego zaledwie w marcu o procesor M5. W przypadku nowego modelu tak długie terminy realizacji zamówień należały dotąd do rzadkości, ustępując jedynie jeszcze większym problemom z dostępnością Maca mini i Maca Studio.

Sprawdziliśmy również sytuację w polskim sklepie internetowym Apple'a

Witryna internetowa polskiego sklepu Apple'a pokazuje, że globalny problem jest widoczny także nad Wisłą. MacBook Pro pozostaje dostępny od ręki, a na MacBooka Neo trzeba czekać od 5 do 7 dni. Natomiast podstawowa konfiguracja MacBooka Air 13 cali wymaga oczekiwania wynoszącego od 3 do 4 tygodni. Nieco lepiej jest z MacBookiem Air 15 cali - na tego przyjdzie nam czekać od 2 do 3 tygodni.

Czas oczekiwania na wysyłkę 13 calowego MacBooka Air M5 to obecnie 3-4 tygodnie

3-4 tygodnie to również czas oczekiwania na Maca Mini, podczas gdy iMac wysyłany jest w ciągu 3-5 dni. Natomiast Mac Studio zamówiony dziś ma przewidywany termin dostawy dopiero za 8-9 tygodni, czyli w październiku.

Mark Gurman informuje, że Apple próbuje ograniczyć skutki niedoboru pamięci na kilka sposobów. Jednym z nich jest przygotowywanie dostaw pamięci od chińskich producentów dla urządzeń przeznaczonych na tamtejszy rynek. Równocześnie firma podniosła ceny komputerów Mac o nawet kilkaset dolarów, częściowo rekompensując gwałtowny wzrost kosztów komponentów.

Według Bloomberga producent zaczął także mocniej promować podstawową wersję 14-calowego MacBooka Pro. Strategia ma jednocześnie pomóc w wyprzedaży zapasów przed jesienną premierą odświeżonego modelu z procesorem M6. Gurman nie spodziewa się natomiast debiutu nowego MacBooka Air w najbliższym czasie.

Zmiany widać nawet w materiałach promocyjnych Apple'a. Coroczna akcja "Back to School" - która zwykle na rynku amerykańskim rozpoczyna się w czerwcu - została przesunięta właśnie z powodu niedoborów pamięci. Firma znacznie częściej kieruje klientów w stronę MacBooka Pro, a przy MacBooku Air pojawiła się adnotacja informująca, że komputer jest dostępny wyłącznie do wyczerpania zapasów.

Obecne prognozy branżowe nie pozostawiają wielu powodów do optymizmu. Kryzys na rynku pamięci DRAM ma utrzymywać się jeszcze przez kilka kolejnych lat, dlatego wydłużone terminy oczekiwania na najpopularniejsze komputery Apple mogą pozostać codziennością również w nadchodzących miesiącach.

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