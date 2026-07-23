Pierwszy MacBook Neo był petardą. Drugi będzie prawdziwą bombą

Jeżeli czekałeś z zakupem nowego Maka, to mam dobre wieści. Apple przygotowuje jedną z największych aktualizacji swojej komputerowej oferty od lat i zamierza odświeżyć niemal wszystkie modele dostępne w sprzedaży. Na liście znajdują się nowe MacBooki Pro, MacBooki Air, iMaki, Mac mini, Mac Studio oraz kolejna generacja budżetowego MacBooka Neo.

Apple ma wyjątkowo długą listę nowości dla osób planujących zakup komputera Mac

Plany producenta ujawnił Mark Gurman z Bloomberga, który dotarł do informacji o urządzeniach przygotowywanych na najbliższe miesiące. Według jego źródeł pierwsze premiery zaplanowano jeszcze na tę jesień, choć część bardziej ambitnych projektów trafi na rynek dopiero w 2027 i 2028 roku.

Jesienią Apple ma zaprezentować odświeżonego 14-calowego MacBooka Pro wyposażonego w nowy procesor M6. Debiutu doczekają się również pierwsze od dwóch lat nowe iMaki. Rozwój obu konstrukcji został już zakończony, dlatego firma koncentruje się obecnie na przygotowaniu ich do sprzedaży.

Znacznie większe zmiany czekają droższe MacBooki Pro. Apple pracuje nad całkowicie przeprojektowaną konstrukcją z ekranem OLED i obsługą dotyku, która byłaby pierwszym takim komputerem w historii tej linii. Laptopy mają wykorzystywać układy M5 Pro i M5 Max, a ich premiera przewidziana jest na przełom tego i przyszłego roku. Równolegle powstają już kolejne wersje z procesorami M7 Pro oraz M7 Max.

W planach jest także kolejna generacja MacBooków Air. Apple przygotowuje odświeżone modele 13- i 15-calowe, zachowując obecną stylistykę urządzeń. Debiutu można spodziewać się na początku przyszłego roku, natomiast wersje z ekranami OLED pozostają planem na około 2028 rok.

Wśród przygotowywanych nowości znajduje się także MacBook Neo. Budżetowy laptop, który zadebiutował w marcu, ma otrzymać procesor A19 Pro - używany obecnie w iPhone'ach 17 Pro i Pro Max - oraz większą ilość pamięci RAM. Apple zamierza także regularnie odświeżać ten model nowymi wariantami kolorystycznymi, podobnie jak robi to w przypadku części innych urządzeń. Gurman nie podał jednak przewidywanej daty wydania MacBooka Neo 2. Strzelamy, że może być to wiosna 2027, bowiem umożliwiłoby to koncernowi pozbycie się czipów zalegających w magazynach po zakończeniu produkcji wkrótce-już-nie najnowszych iPhone'ów Pro.

Powody do radości mają także użytkownicy stacjonarnych komputerów Apple'a

Apple obecnie testuje nowe wersje Maca mini z procesorami M5 Pro i M6, a Mac Studio ma otrzymać układy M5 Max oraz M5 Ultra. Według Bloomberga terminy premier tych komputerów pozostają uzależnione od sytuacji na rynku pamięci, ponieważ ograniczona dostępność kości RAM utrudnia producentowi zgromadzenie odpowiednich zapasów.

Gurman wskazuje, że rosnąca popularność lokalnego uruchamiania modeli AI sprawiła, iż popyt na Maca mini i Mac Studio przewyższa obecnie możliwości produkcyjne. Czas oczekiwania na część konfiguracji wydłużył się już do kilku miesięcy, dlatego Apple ostrożnie planuje kolejne premiery.

Na dalszym etapie rozwoju firma zamierza wprowadzić także iMaca z ekranem OLED. Tę samą technologię Apple planuje później zastosować również w MacBooku Air, rozszerzając wykorzystanie paneli OLED na kolejne komputery z rodziny Mac.

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