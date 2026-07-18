Nowy iPhone zaskoczy aparatem. Za tę nowość będziesz chciał dopłacić

Do sieci trafił kolejny wyciek, tym razem wyjątkowo konkretny: diagnostyczny log z wewnętrznych plików Tata Electronics, które w czerwcu wykradła grupa ransomware’owa World Leaks. Dokument wygląda na autentyczny i - co najważniejsze - potwierdza kluczowe elementy nowego zestawu aparatów w iPhonie 18 Pro Max. To surowy log z ISP, czyli modułu odpowiedzialnego za przetwarzanie obrazu. A w nim: nazwy sensorów, dane kalibracyjne, parametry mechanizmów. W skrócie: samo mięso.

Sony IMX905 - nowa główna matryca i pierwszy raz w historii iPhone’a: zmienna przysłona

Najważniejsza informacja z przecieku dotyczy głównego aparatu. Apple ma porzucić sensor z iPhone’a 17 Pro Max na rzecz Sony IMX905. To jednostka o pikselach 1,22 μm - czyli dokładnie tyle, ile w poprzedniku. Nie ma więc mowy o większej matrycy czy spektakularnym skoku w fizyce sensora. Zmiana jest gdzie indziej.

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Log potwierdza obecność zmiennej przysłony, wspieranej przez mechanizm zapisany w pamięci NVM sensora i kalibrowany przez iPhone’a podczas produkcji. To pierwszy raz, kiedy iPhone dostanie fizycznie regulowaną przysłonę. W świecie Androida to nie nowość - Samsung i Huawei bawili się tym lata temu - ale dla Apple to przełamanie pewnego dogmatu.

iPhone 17 Pro Max

Zmienna przysłona może oznaczać dwie rzeczy: lepszą kontrolę nad głębią ostrości w dzień oraz większą elastyczność w nocy. W praktyce: mniej agresywnego rozmycia tła tam, gdzie nie jest potrzebne, oraz więcej światła tam, gdzie jest go za mało.

Tele, ultra-wide, LiDAR i selfie - bez rewolucji

Reszta zestawu pozostaje bez zmian względem iPhone’a 17 Pro Max. Log wymienia te same sensory:

Tele: Sony IMX973

Ultraszeroki: Sony IMX972

LiDAR: Sony IMX591

Selfie: Sony IMX914

Teleobiektyw nadal ma natywne piksele 0,7 μm, które binują się do 1,4 μm, oraz trójosiowy stabilizator typu gimbal. To dobra wiadomość dla fanów zoomu - poprzednia generacja była chwalona za stabilność i jakość telefoto, więc Apple najwyraźniej uznał, że nie ma sensu ruszać tego, co działa.

Z jednej strony to trochę rozczarowujące, bo wielu liczyło na większy skok w ultraszerokim aparacie, który od lat jest piętą achillesową iPhone’ów. Z drugiej - jeśli Apple faktycznie inwestuje w główny sensor i przysłonę, to może być to bardziej odczuwalne niż kolejna kosmetyczna zmiana w tym trzecim obiektywie od lewej.

Co oznacza zmienna przysłona dla użytkowników?

W praktyce - potencjalnie sporo. iPhone’y od lat polegają na computational photography, czyli algorytmach, które „doprawiają” zdjęcia. Zmienna przysłona daje im nowy fizyczny parametr do wykorzystania.

Wyobraźmy sobie scenę nocną: iPhone może otworzyć przysłonę szerzej, by złapać więcej światła, ale jednocześnie nie musi przesadzać z długimi czasami naświetlania, które prowadzą do rozmyć. W dzień może ją przymknąć, by uzyskać większą ostrość w krajobrazach lub zdjęciach architektury.

To nie jest magiczna funkcja, która nagle zrobi z iPhone’a lustrzankę, ale jest to realny, fizyczny upgrade - a takich w mobilnej fotografii mamy coraz mniej.

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