Godox to najciekawszy aparat ostatnich lat i kosztuje grosze

Godox C100 to maleńki, 65‑gramowy aparat bez ekranu, z przezroczystym „wyświetlaczem”, który kosztuje równowartość około 120 zł. I choć wygląda jak gadżet z działu „prezenty do 50 zł”, to wbrew pozorom ma kilka pomysłów, które mogą zainteresować nie tylko fanów dziwnych zabawek fotograficznych, ale też analogowych purystów.

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Godox C100 - aparat, przez który patrzysz jak przez okno

Najbardziej charakterystyczny element C100 to jego „ekran”, który ekranem właściwie nie jest. Zamiast klasycznego LCD dostajemy przezroczyste okienko o transmisji światła ponad 50 proc. Patrzysz przez nie jak przez szybę, a aparat nakłada na tę szybę ramki kadru, podstawowe dane ekspozycji i status baterii. To trochę jakby ktoś wziął wizjer z kompaktu z lat 90. i dorzucił do niego HUD z futurystycznego gadżetu.

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Godox C100

W praktyce oznacza to, że nie ma tu żadnego podglądu zdjęcia po zrobieniu ujęcia. Zero natychmiastowego sprawdzania ostrości, zero poprawiania kadru. Fotografujesz „w ciemno”, ale jednocześnie cały czas widzisz rzeczywistość - nie ekran. To podejście, które może spodobać się osobom zmęczonym robieniem zdjęć telefonem - tym ciągłym odrywaniem się od świata, żeby spojrzeć na świecący prostokąt.

Oczywiście są też minusy. Przy transmisji światła na poziomie 50 proc. w ostrym słońcu odczytanie danych ekspozycji może wymagać mrużenia oczu. To nie jest sprzęt, który pokona pełne lipcowe południe na plaży.

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65 gramów, USB‑C i… brak informacji o matrycy

Godox C100

Godox C100 waży zaledwie 65 g i ma wymiary 104 × 71,7 × 19,1 mm. To mniej niż większość współczesnych powerbanków. W środku znajdziemy miejsce na kartę microSD (do 128 GB), port USB-C do ładowania i zgrywania zdjęć oraz akumulator, który według producenta wystarcza na około 1,5 godz. nagrywania wideo. I tu dochodzimy do największej zagadki: Godox nie ujawnił żadnych danych dotyczących matrycy. Nie wiemy jaki ma rozmiar, ile ma megapikseli, jakie oferuje tryby wideo.

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Godox C100 potrafi za to działać jako światłomierz. Aparat mierzy jasność centralnego obszaru kadru i wyświetla sugerowane parametry ekspozycji - na przykład ISO 200, f/4, 1/800 s. Dla osób fotografujących na filmie to może być game‑changer. Zamiast kupować osobny światłomierz (który często kosztuje więcej niż cały C100) można wrzucić do kieszeni ten malutki aparacik, zmierzyć światło, zrobić szybki „cyfrowy szkic” i dopiero wtedy nacisnąć spust w swojej analogowej lustrzance czy dalmierzu.

Godox C100

Konkurenci: Camp Snap i Paper Shoot

Camp Snap kosztuje około 70 dol. i również stawia na minimalizm - brak ekranu, prosta obsługa, zero rozpraszaczy. Paper Shoot to z kolei bardziej designerska zabawka, z obudowami z kartonu i ceną zaczynającą się od 150 dolarów.

Godox C100

Godox C100 wchodzi w ten segment jak typowy chiński disruptor: taniej, lżej, z jednym pomysłem, którego nie ma nikt inny - aktywnym, przezroczystym panelem z danymi ekspozycji. Problem w tym, że C100 razie dostępny jest tylko w Chinach. Reszta świata musi poczekać, aż Godox zdecyduje się na globalną dystrybucję.

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Godox C100

C100 może stać się hitem wśród osób, które lubią fotografię za jej proces, a nie za piksele. A nawet jeśli nie - to i tak trudno nie docenić odwagi w stworzeniu czegoś tak dziwnego, tak taniego i tak… intrygującego. To jeden z tych gadżetów, które kupujesz z kaprysu, a potem okazuje się, że nosisz go w kieszeni częściej, niż myślałeś.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.