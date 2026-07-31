Kupisz używany telefon z nową baterią. Dwie opcje do wyboru

Kupno nowego telefonu nie zawsze jest dobrym wyborem - takie sprzęty potrafią być wyjątkowo przepłacone, szczególnie w obecnej sytuacji z drożejącymi pamięciami. Z kolei w przypadku używanych sprzętów łatwo wdepnąć na przysłowiową minę i kupić coś, co nie do końca spełnia nasze oczekiwania. Alternatywą są urządzenia odnowione. Również używane, ale sprawdzone i sprzedawane przez zaufanych dostawców.

Orange daje wybór: oryginalna bateria lub nowy zamiennik

Orange jakiś czas temu uruchomił dedykowany sklep z odnowionymi smartfonami odnowione.orange.pl. W ofercie znajdziemy używane modele, które zostały wcześniej sprawdzone pod kątem stanu, wyczyszczone i przetestowane. Od teraz jednak można zdecydować się, czy chcemy kupić telefon z oryginalną baterią, czy też z nowym zamiennikiem.

Czym takie modele się różnią? Przede wszystkim ceną. Te z oryginalnymi akumulatorami są zazwyczaj znacznie tańsze, ale za to charakteryzują się baterią na poziomie nie mniejszym niż 85 proc. Może być to zatem dowolna wartość między 85 a 100 proc., ale oczekujmy raczej poziomu z dolnego zakresu.

Urządzenia z wymienionymi bateriami są natomiast droższe o kilkaset złotych, ale możemy liczyć na 100-procentową pojemność akumulatora. W takich telefonach stosuje się zamienniki od renomowanego producenta, które mają zapewniać podobną do oryginału pojemność i długą żywotność. Oczywiście spełniają też przepisy i posiadają odpowiednie certyfikaty.

Jak wygląda różnica w cenie między oryginałem a wymienioną baterią? Weźmy iPhone’a 15 Plus 128 GB w kolorze czarnym i stanie bardzo dobrym, który z oryginalnym akumulatorem kosztuje 2105 zł. To dobra cena jak za ten model, ale opcja z nową baterią wiąże się z dopłatą do kwoty 2639 zł. Istotne w platformie Orange stworzonej we współpracy z Dipli jest to, że wszystkie baterie zamienne są objęte taką samą 24-miesięczną gwarancją jak samo urządzenie.

W przypadku używanych telefonów nie mamy co liczyć na gwarancję na sprzęt ani tym bardziej na baterię. Z kolei większość sprzedawców odnowionych smartfonów oferuje najczęściej standardowe 12 miesięcy gwarancji na baterię. To w przypadku zamienników bardzo istotne, ponieważ gwarancja obejmuje wady techniczne baterii, nieprawidłowe ładowanie oraz nagłą utratę pojemności. Wyjątkiem jest jednak naturalne zużywanie się ogniwa.

I jak tu kupować nowy telefon lub używany od szemranego sprzedawcy czy osoby prywatnej?

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