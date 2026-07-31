Kupisz używany telefon z nową baterią. Dwie opcje do wyboru
Gdybym miał teraz kupować telefon, wybrałbym odnowiony. Operator uruchomił bowiem możliwość wyboru, jaką chcemy baterię. Możemy zdecydować, czy ważniejsza jest cena, czy żywotność baterii.
Kupno nowego telefonu nie zawsze jest dobrym wyborem - takie sprzęty potrafią być wyjątkowo przepłacone, szczególnie w obecnej sytuacji z drożejącymi pamięciami. Z kolei w przypadku używanych sprzętów łatwo wdepnąć na przysłowiową minę i kupić coś, co nie do końca spełnia nasze oczekiwania. Alternatywą są urządzenia odnowione. Również używane, ale sprawdzone i sprzedawane przez zaufanych dostawców.
Orange daje wybór: oryginalna bateria lub nowy zamiennik
Orange jakiś czas temu uruchomił dedykowany sklep z odnowionymi smartfonami odnowione.orange.pl. W ofercie znajdziemy używane modele, które zostały wcześniej sprawdzone pod kątem stanu, wyczyszczone i przetestowane. Od teraz jednak można zdecydować się, czy chcemy kupić telefon z oryginalną baterią, czy też z nowym zamiennikiem.
Czym takie modele się różnią? Przede wszystkim ceną. Te z oryginalnymi akumulatorami są zazwyczaj znacznie tańsze, ale za to charakteryzują się baterią na poziomie nie mniejszym niż 85 proc. Może być to zatem dowolna wartość między 85 a 100 proc., ale oczekujmy raczej poziomu z dolnego zakresu.
Urządzenia z wymienionymi bateriami są natomiast droższe o kilkaset złotych, ale możemy liczyć na 100-procentową pojemność akumulatora. W takich telefonach stosuje się zamienniki od renomowanego producenta, które mają zapewniać podobną do oryginału pojemność i długą żywotność. Oczywiście spełniają też przepisy i posiadają odpowiednie certyfikaty.
Jak wygląda różnica w cenie między oryginałem a wymienioną baterią? Weźmy iPhone’a 15 Plus 128 GB w kolorze czarnym i stanie bardzo dobrym, który z oryginalnym akumulatorem kosztuje 2105 zł. To dobra cena jak za ten model, ale opcja z nową baterią wiąże się z dopłatą do kwoty 2639 zł. Istotne w platformie Orange stworzonej we współpracy z Dipli jest to, że wszystkie baterie zamienne są objęte taką samą 24-miesięczną gwarancją jak samo urządzenie.
W przypadku używanych telefonów nie mamy co liczyć na gwarancję na sprzęt ani tym bardziej na baterię. Z kolei większość sprzedawców odnowionych smartfonów oferuje najczęściej standardowe 12 miesięcy gwarancji na baterię. To w przypadku zamienników bardzo istotne, ponieważ gwarancja obejmuje wady techniczne baterii, nieprawidłowe ładowanie oraz nagłą utratę pojemności. Wyjątkiem jest jednak naturalne zużywanie się ogniwa.
I jak tu kupować nowy telefon lub używany od szemranego sprzedawcy czy osoby prywatnej?
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.