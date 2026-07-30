Twój następny smartfon będzie w kosmicznej cenie. Qualcomm właśnie o to zadbał

Decyzję ogłoszono wraz z publikacją wyników finansowych za trzeci kwartał roku fiskalnego. Podczas rozmowy z CNBC prezes Qualcomma Cristiano Amon zapowiedział, że od 1 września firma podniesie ceny wszystkich swoich układów. Jak stwierdził, powód jest prosty: "Koszty wzrosły, ceny wzrosną".

Qualcomm tłumaczy, że cała branża półprzewodników mierzy się obecnie z gwałtownym wzrostem kosztów produkcji. Drożeją nie tylko pamięci RAM, ale także wafle krzemowe, montaż, testowanie układów, zaawansowane pakowanie oraz pozostałe materiały wykorzystywane przy ich produkcji. Producent zamierza przenieść część tych kosztów na swoich klientów, a równolegle szuka oszczędności poprzez usprawnienie własnego łańcucha dostaw.

Qualcomm nie podał, jak duże będą podwyżki. Według wcześniejszych nieoficjalnych informacji ceny procesorów mogą wzrosnąć o kilkanaście procent.

Rosnące ceny pamięci pozostają głównym źródłem problemów całej branży

Qualcomm wskazał w prezentacji dla inwestorów na "bezprecedensowy wzrost cen pamięci i ograniczenia podaży", które wpływają już nie tylko na smartfony, lecz także na konsole do gier, laptopy czy komputery jednopłytkowe Raspberry Pi. Firma wymieniła również wzrost kosztów produkcji materiałów wykorzystywanych przy produkcji półprzewodników.

Słabsza kondycja segmentu smartfonów była dobrze widoczna w wynikach finansowych za trzeci kwartał roku fiskalnego. Przychody z układów przeznaczonych do telefonów wyniosły 5,1 mld dolarów, co oznacza spadek o 20 proc. rok do roku i najniższy wynik tego segmentu od 2021 roku. Łączne przychody Qualcomma osiągnęły 9,95 mld dolarów, nieco powyżej oczekiwań analityków, jednak zysk netto spadł z 2,66 mld do 2 mld dolarów.

Cristiano Amon zwrócił uwagę, że wzrost cen pamięci zmienia zachowania kupujących

Klienci coraz częściej wybierają tańsze modele z segmentu premium lub decydują się na zakup ubiegłorocznych smartfonów zamiast najnowszych konstrukcji. Według prezesa Qualcomma szczególnie widoczne jest pogorszenie konkurencyjności telefonów z niższej i średniej półki cenowej, gdzie rosnące koszty komponentów najmocniej wpływają na końcową cenę urządzeń.

Dodatkowo dyrektor finansowy i operacyjny Qualcomma Akash Palkhiwala poinformował, że część producentów zaczyna sięgać po starsze generacje procesorów Snapdragon. Pozwala to ograniczyć koszt produkcji nowych urządzeń w sytuacji, gdy ceny pamięci i pozostałych komponentów pozostają wyjątkowo wysokie.

Firma spodziewa się również dalszego spadku przychodów związanych z Applem. Qualcomm zapowiedział, że udział jego modemów w nadchodzącej generacji iPhone'ów będzie wyraźnie niższy niż dotychczas. Producent przekonuje jednak, że coraz większą rolę w wynikach finansowych będą odgrywać inne segmenty działalności.

Jednym z nich jest motoryzacja. Qualcomm ogłosił jednocześnie podpisanie dziesięcioletniej umowy z BMW na dostawy układów wykorzystywanych w systemach cyfrowego kokpitu. Przychody działu automotive wzrosły do 1,59 mld dolarów, a firma nadal zakłada osiągnięcie 10 mld dolarów sprzedaży w tym segmencie do 2029 roku.

Centra danych oraz rozwiązania dla sztucznej inteligencji nową tożsamością Qualcomma

Qualcomm zakończył przejęcie firmy Modular, rozwijającej technologie programistyczne dla AI, a własną platformę oprogramowania dla sztucznej inteligencji zamierza zaprezentować podczas konferencji w sierpniu. Oba te kroki stanowią część większej strategii, która zakłada stopniowe zmniejszanie uzależnienia Qualcomma od rynku smartfonów. Według zapowiedzi kierownictwa już w przyszłym roku 60 proc. przychodów ma pochodzić z działalności niezwiązanej z telefonami, a do 2029 roku segment smartfonów ma odpowiadać jedynie za około jedną trzecią całkowitych wpływów spółki.

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