Rynek składaków wstrzymał oddech. Jak debiut Apple'a uderzy w konkurencję?

Obecnie królem składaków jest Samsung, który przez ostatnie lata zdążył wydać aż osiem generacji Foldów. W tym zupełnie nowego, szerokiego Galaxy Z Folda 8, który jest dostępny tuż obok klasycznego kwadratowego modelu. Koreański producent jest jednocześnie największym przeciwnikiem Apple’a w świecie smartfonów. Dlatego już od początku dotychczasowy lider będzie miał twardy orzech do zgryzienia.

Pierwszy składany iPhone mocno uderzy w rynek już na początku

Ostatnio Samsung zasugerował, że wcale nie obawia się nadchodzącej premiery składanego iPhone’a. Twierdzi, że przewagi, która jest budowana od wielu lat, nie da się nadrobić w ciągu chwili. Teraz do sieci trafił nowy raport firmy Counterpoint przedstawiający prognozę udziałów na rynku składanych smartfonów w 2026 r.

W 2025 r. Samsung był niekwestionowalnym liderem w kategorii składaków, osiągając 40-procentowy udział. Drugie miejsce zajął Huawei, a trzecie Motorola. W tym roku po wejściu Apple’a układ sił się nieco zmieni. Samsung wciąż zajmie pierwszą pozycję mimo spadku udziałów do 32 proc. Na drugie miejsce od razu wskoczy Apple, który osiągnie 25 proc. rynku, zrzucając Huawei na trzecie miejsce z wynikiem 24 proc.

Debiut Apple’a spowoduje również, że Motorola wypadnie z podium na czwarte miejsce, osiągając 8-procentowy udział. Z kolei Honor, który rok wcześniej osiągnął wynik na poziomie 7 proc., będzie mógł pochwalić się jedynie 3 proc. rynku.

Cały rynek składanych smartfonów znacząco wzrośnie dzięki wejściu Apple’a. Counterpoint przewiduje bowiem wzrost globalnej liczby dostaw na poziomie 21 proc. Według twórców raportu ma to znacząco "zaostrzyć konkurencję w segmencie składanych smartfonów premium w kształcie książki".

Dużą zaletą tego typu budowy ma być spora przestrzeń robocza pozwalająca na uruchomienie wielu aplikacji jednocześnie, co ma się szczególnie przydać w erze automatyzacji osiągniętej dzięki sztucznej inteligencji.

Pierwszy składak Apple’a będzie niczym nowy Galaxy Z Fold 8

Samsung w tym roku dokonał zmiany w ofercie smartfonów, wprowadzając na rynek zupełnie nowego Galaxy Z Folda 8 o szerokim wyświetlaczu. Producent nie zrobił tego jednak bez konkretnego powodu czy celu.

Wszystkie informacje wskazują bowiem na to, że pierwszy składany iPhone będzie właśnie urządzeniem w kształcie książki o szerokich proporcjach wyświetlacza. Samsung przygotował się zatem już kilka tygodni przed debiutem Apple’a. Na premierę firma będzie mieć już własną odpowiedź.

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