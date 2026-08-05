Poczekaj tydzień z zakupem zegarka. Idzie lepsze i ładniejsze

Już za tydzień nowe sprzęty brandowane marką Pixel oficjalnie dołączą do portfolio produktów Google’a. Spodziewamy się aż sześciu smartfonów z rodziny Google Pixel 11, które od dawna nie mają już przed nami żadnych tajemnic, a także lokalizatora Pixel Tag, który cenowo będzie konkurował z AirTagiem 2 od Apple’a, ale to nie koniec. Wraz z nimi pojawi się Pixel Watch 5, a my poznaliśmy przed premierą zarówno jego specyfikację, jak i cenę.

Google Pixel Watch 5 - dostępne wersje

Do sprzedaży trafią dwie wersje tego zegarka różniące się rozmiarem. Ten mniejszy Google Pixel Watch 5 będzie miał kopertę o wielkości 41 mm, a ten większy - 45 mm. Oprócz tego w obu przypadkach będziemy mogli zdecydować się na droższe modele z opcjonalnym LTE; obsługi 5G tu nie przewidziano.

Google Pixel Watch 5 kontra Watch 4

Nowe zegarki mają mieć nieco lepszą specyfikację od swoich poprzedników z rodziny Google Pixel Watch 4. W przypadku Google Pixel Watch 5 41 mm akumulator urośnie z 325 mAh do 332 mAh, podczas gdy Google Pixel Watch 45 mm dostanie ogniwo o pojemności 465 mAh w miejsce 455 mAh. Szacowany czas pracy pozostaje jednak bez zmian i wynosi odpowiednio 30 (41 mm) i 40 godz. (45 mm).

Google Pixel Watch 5 - obudowa

Gabaryty urządzeń również zależą od wybranej wersji. Google Pixel Watch 5 41 mm ma ważyć bez opaski 31 g, a masa Google Pixel Watch 5 45 mm ma wynosić 36,7 g. Grubość obu zegarków to natomiast 12,3 mm. Obudowa spełnia przy tym wymagania nomy IP68 i jest odporna na działanie wody (5 ATM), dzięki czemu w zegarku można będzie nie tylko pływać, ale i nurkować.

Google Pixel Watch 5 - specyfikacja

A co z procesorem? W nowych zegarkach ponownie zamontowany zostanie sprawdzony chip Snapdragon Wear W5 Gen 2, ale zwiększy się pojemność pamięci, jaką będzie miał do dyspozycji z 32 GB do 64 GB. W obudowie obok modułów Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, UWB i GPS znalazł się ten odpowiedzialny za komunikację z satelitami, z czego nabywcy będą mogli korzystać bez opłat przez dwa lata od zakupu.

Google Pixel Watch 5 - oprogramowanie

Zegarki mają działać od początku pod kontrolą nowego systemu Google Wear OS 7 oraz obsługiwać sztuczną inteligencję Google Gemini bezpośrednio na zegarku, a nie jedynie poprzez komunikowanie się ze sparowanym z inteligentnym zegarkiem smartfonem. Do tego akcesorium ma wykrywać utratę pulsu oraz automatycznie dzwonić po pomoc, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce.

Google Pixel Watch 5 - preordery

Preordery na nowe inteligentne zegarki z rodziny Google Pixel Watch mają ruszyć zaraz po prezentacji zaplanowanej na 12 sierpnia. Smartwatche mają trafić do klientów, którzy zdecydują się kupić je w przedsprzedaży, ok. tydzień później, a konkretnie 20 sierpnia.

Google Pixel Watch 5 - cena

Najtańszy z nowych zegarków, czyli Google Pixel Watch 5 w wersji z kopertą 41 mm i łącznością Wi-Fi wyceniony został na 419 euro. W przypadku modelu z kopertą 45 mm cena rośnie o 30 euro do 449 euro. W obu przypadkach za dopłatą 100 euro możemy zdecydować się na model wyposażony dodatkowo w modem LTE.

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A jak te ceny przełożą się na polski rynek? Spodziewamy się, iż bazowy Google Pixel Watch 41 mm będzie kosztował w naszym kraju 1799 zł, podczas gdy za większy Google Pixel 45 mm będziemy płacić 1949 zł. Dopłata do wersji z modemem LTE będzie wynosiła zapewne ok. 400-500 zł.

Google Pixel Watch 5 - kolory

A co z kolorami? Google Pixel Watch 41 mm ma być dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: Matte Black z opaską Volcanic Black, Polished Silver z opaską Mist, Satin Pyrite z opaską Olive oraz Champagne Gold z opaską Peach Pink. W przypadku Google Pixel Watch 45 mm będą dostępne tylko pierwsze trzy.

Źródło grafiki głównej: @_evanblass_

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