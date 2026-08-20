Samsung zaprasza na premierę Galaxy S26 FE. Wiemy o nim wszystko

Fani Samsunga mają powody do świętowania, bowiem koreański producent kończy lato premierą ostatniego już w tym roku flagowca. Firma oficjalnie zapowiedziała wydarzenie Galaxy Event August 2026, podczas którego pokaże "najnowszego członka rodziny Galaxy S26". Co stanowi kreatywny sposób na powiedzenie "Galaxy S26 FE".

Samsung oficjalnie ogłasza datę pokazu Galaxy S26 FE

Premiera odbędzie się 27 sierpnia. Samsung nie organizuje tym razem tradycyjnej konferencji z udziałem publiczności - wydarzenie będzie transmitowane online za pośrednictwem Samsung.com oraz oficjalnego kanału firmy w serwisie YouTube. Start zaplanowano na godzinę 21:00 czasu koreańskiego, czyli 14:00 czasu polskiego.

Producent nie wymienił Galaxy S26 FE z nazwy, ale opis nadchodzącego urządzenia pozostawia niewiele miejsca na wątpliwości. Samsung zapowiada smartfon, który ma udostępnić większej liczbie użytkowników kluczowe doświadczenia znane z serii Galaxy S26 - od możliwości fotograficznych po funkcje oparte na sztucznej inteligencji - wraz z najnowszą wersją One UI.

Samsung Galaxy S26 FE zdążył już wypłynąć do internetu w całości

W ostatnich tygodniach do internetu trafiły rendery marketingowe, szczegółowa specyfikacja, a także informacje o cenach. Ze wszystkich tych materiałów wynika, że smartfon otrzyma odświeżony wygląd, zbliżony do pozostałych smartfonów z serii Galaxy S26. Na promocyjnej grafice wykorzystanej przez Samsunga można dostrzec również zmieniony układ aparatów oraz jasnozielony wariant kolorystyczny.

Galaxy S26 FE zostanie wyposażony w 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2340 × 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Za wydajność ma odpowiadać wykonany w procesie 3 nm procesor Exynos 2500, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Przecieki wskazują na wersje z 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, choć serwis Dealabs informował również o wariancie z 512 GB pamięci przeznaczonym dla rynku francuskiego.

Z tyłu ma znaleźć się zestaw trzech aparatów: główny 50 MP, ultraszerokokątny 12 MP oraz teleobiektyw 8 MP oferujący trzykrotne przybliżenie optyczne. Wśród pozostałych elementów specyfikacji wymieniano baterię o pojemności 4900 mAh, ładowanie przewodowe o mocy 45 W, aluminiową ramkę, szkło Gorilla Glass Victus Plus oraz certyfikat IP68.

W europejskiej dokumentacji energetycznej urządzenie miało otrzymać klasę A i deklarowany czas pracy sięgający 50 godzin typowego użytkowania. Samsung prawdopodobnie zastosuje również Androida 17 z nakładką One UI 9 i zapewni siedem lat aktualizacji systemu oraz zabezpieczeń.

Oficjalna zapowiedź mówi wyłącznie o "najnowszym członku rodziny Galaxy S26", dlatego Samsung nie potwierdził, czy podczas wydarzenia pokaże także inne urządzenia. Wśród potencjalnych uczestników show znajdują się Galaxy Tab S12 oraz nowe słuchawki Galaxy Buds - choć firma nie zapowiedziała ich oficjalnie.

W każdym razie, wszystkie oficjalne szczegóły poznamy 27 sierpnia o godzinie 14:00 czasu polskiego.

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