Galaxy S26 FE odsłania karty. Wyciekło wszystko

Po hucznej premierze składanych Galaxy, pociąg zwany premiery Samsunga powoli dociera do stacji końcowej. Jest nią nic innego jak oficjalne wydanie flagowca z serii S w wersji fan edition. Tak się składa, że do internetu właśnie wyciekły niemal kompletne informacje na temat Galaxy S26 FE. Poznaliśmy nie tylko specyfikację smartfona, ale również jego przewidywane ceny na rynku francuskim - na podstawie których możemy spekulować o cenie w Polsce

Wyciekła pełna specyfikacja Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE ma zostać zaprezentowany na początku września. Według informacji opublikowanych przez niemiecki serwis WinFuture urządzenie otrzyma podzespoły znane już z poprzedniej generacji, zamknięte w obudowie nawiązującej wyglądem do pozostałych modeli z serii Galaxy S26.

Samsung ma zastosować w Galaxy S25 FE procesor Exynos 2500, czyli układ znany z ubiegłorocznej serii Galaxy S25. Jednostka dysponuje dziesięcioma rdzeniami, z których najszybsze mają pracować z częstotliwością do 3,3 GHz.

Procesor będzie współpracował z 8 GB pamięci RAM. W zależności od wersji użytkownik otrzyma 128 albo 256 GB pamięci wewnętrznej. Dealabs informuje jednak o trzech wariantach pojemnościowych na rynek francuski: 128, 256 oraz 512 GB.

Smartfon ma otrzymać 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 × 1080 pikseli. Panel zaoferuje odświeżanie z częstotliwością do 120 Hz. WinFuture podaje również jasność typową na poziomie 1200 nitów oraz maksymalnie 1900 nitów w trybie wysokiej jasności.

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Trzy aparaty i nagrywanie w 8K

Na pleckach Galaxy S26 FE znajdzie się zestaw trzech aparatów. Główny czujnik będzie miał rozdzielczość 50 MP i obiektyw o przysłonie f/1.8. Samsung zastosuje również optyczną stabilizację obrazu.

Drugim aparatem będzie ultraszerokokątna jednostka z przysłoną f/2.2. WinFuture nie podaje jej rozdzielczości, choć wcześniejsze informacje przytaczane przez 9to5Google sugerowały sensor 12 MP.

Trzeci aparat będzie odpowiadał za teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym. Zastosowany sensor ma mieć 8 MP, a obiektyw otrzyma przysłonę f/2.4.

Z przodu znajdzie się aparat 12 MP z obiektywem f/2.2, a przednia kamera nie będzie wyposażona w autofocus. Główny zestaw aparatów pozwoli natomiast nagrywać wideo w rozdzielczości 8K przy maksymalnie 30 kl./s. Materiały 4K będzie można rejestrować z częstotliwością do 60 kl./s.

Bateria 4900 mAh i ładowanie 45 W

Galaxy S26 FE otrzyma akumulator o pojemności 4900 mAh. Samsung ma tu ponownie zastosować technologię krzemowo-węglową - ponownie, bo technologię znamy już z Galaxy S26 i tegorocznych składaków. Według przekazu WinFuture akumulator ma zapewniać do 50 godzin pracy przy typowym użytkowaniu. Bateria została sklasyfikowana w bazie EPREL na 1200 cykli ładowania. Smartfon będzie obsługiwał przewodowe ładowanie z mocą do 45 W.

Pod względem wymiarów Galaxy S26 FE ma mieć 7,4 mm grubości. Masa urządzenia wyniesie 193 gramy, czyli nieco więcej niż w przypadku poprzednika. Telefon otrzyma również certyfikat IP68, potwierdzający odporność na pył oraz wodę.

Samsung Galaxy S26 FE ma trafić na rynek z systemem Android 17 oraz nakładką One UI 9. Pod względem łączności smartfon zaoferuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC oraz obsługę dwóch kart Nano-SIM. Producent przewidział również możliwość korzystania z jednej lub dwóch kart eSIM.

Największe zaskoczenie (i zasmucenie)

Jednak największą zmianą względem poprzednika może okazać się cena. Według francuskiego serwisu Dealabs Galaxy S26 FE ma kosztować we Francji 799 euro w wersji ze 128 GB pamięci. Wariant 256 GB ma zostać wyceniony na 899 euro, natomiast model z 512 GB pamięci ma kosztować 1099 euro.

Dla porównania Galaxy S25 FE debiutował we Francji w cenach 749 euro za 128 GB, 809 euro za 256 GB oraz 929 euro za 512 GB. Wzrost cen wynosi więc odpowiednio 50, 90 i 170 euro.

Na podstawie tych informacji i ubiegłorocznego cennika modelu przewidujemy, że ceny Galaxy S26 FE w Polsce będą wynosić odpowiednio 3399 zł, 3699 zł i 4499 zł. Oczywiście są to jedynie nasze przewidywania i gorąco liczymy, że zbyt mocno zawyżyliśmy przewidywane ceny i na początku września Samsung wyprowadzi nas z błędu.

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