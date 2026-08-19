Obejrzałem Pixela 11 Pro XL z lupą w dłoni. Różnice są i cieszą

Świat mobilny dotarł do momentu, w którym premiera każdego nowego smartfona przypomina kawiarnianą dyskusję o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą.

Producenci stają na głowie, aby przekonać nas, że ich najnowszy produkt jest wybitny, przełomowy i napędzany wszechmocną sztuczną inteligencją. Teraz, po dwunastu miesiącach spędzonych z Pixelem 10 Pro, sprawdziłem model Pixel 11 Pro XL. Nie, nie będzie lukrowania, obiecuję.

Aktualizacje potrafią odświeżyć interfejs i dodać nowe sztuczki w systemie, ale fizycznych ograniczeń obudowy żaden kod nie przeskoczy. Z sieci nie da się pobrać większej matrycy, wyższej jasności szczytowej, wbudowanych w strukturę obudowy magnesów czy... no właśnie, czym wyróżnia się Pixel 11 Pro XL?

Teraz pora na czystą analizę. Ot, sprawdziłem co zmieniono, poprawiono i jak się teraz korzysta z najlepszego flagowca od Pixela. Najlepszego flagowca Google’a.

Opływowy moduł

Pierwsza fizyczna zmiana ujawnia się natychmiast po wzięciu urządzenia do dłoni. Projektanci wreszcie pozbyli się ostrego, kanciastego odcięcia charakterystycznego paska z aparatami.

W Pixelu 11 Pro XL sięgające krawędzi szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 całkiem płynnie wtapia się z aluminiową ramką z polerowanego stopu lotniczego. W praktyce oznacza to, że wyciąganie telefonu z ciasnej kieszeni jeansów przestało wiązać się z uciążliwym zahaczaniem o materiał. Jest bump, ale o wiele mniej zauważalny.

Bryła mierzy 162,8 x 76,2 x przy masie 227 g, co oznacza nieznaczny spadek wagi o 5 g względem Pixela 10 Pro XL, przy jednoczesnym odczuwalnym poprawieniu wyważenia całej konstrukcji.

Wariant w matowym obsydianie (Matte Obsidian) skutecznie zapobiega powstawaniu tłustych śladów palców, utrzymując estetyczny wygląd przez cały dzień intensywnej pracy bez noszenia grubego etui.

Google chwali się wdrożeniem powłoki anti-scratch shield, która ma ponad dwukrotnie podnosić odporność powierzchni szklanej na mikrozarysowania. To dużo gadania?

Mój ulubiony praktyczny test - noszenie telefonu w jednej kieszeni z metalowymi kluczami od mieszkania oraz drobnymi monetami - nie zostawił na powierzchni ogromnych trwałych uszkodzeń. Mikroryski tak, ale to norma.

Konstrukcja spełnia normę IP68, zapewniając pełną pyłoszczelność i wodoszczelność przy przypadkowym zalaniu płynem czy pracy w trakcie ulewnego deszczu.

Ekran Super Actua 3600 nitów

Wyświetlacz Super Actua LTPO OLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 2992 x (486 ppi) przesuwa granicę widoczności na zewnątrz. Panel osiąga jasność szczytową na poziomie aż 3600 nitów (oraz do 2400 nitów w trybie HDR), co stanowi wzrost o około 9 proc. względem matrycy z Pixela 10 Pro XL (3300 nitów).

Czy ta zmiana ma realne znaczenie? Trzeba przyznać, że… nie. Niby tak, to zmiana, ale realistycznie jeśli nie masz obu telefonów obok siebie, to jakbyś porównywał dwie marki wody źródlanej. To przecież praktycznie to samo.

Fakt, zastosowana technologia Smooth Display zapewnia zmienne odświeżanie w zakresie 1-120 Hz, utrzymując nienaganną płynność interfejsu przy jednoczesnym oszczędzaniu baterii na statycznych stronach. Wartość 3600 nitów jest osiągana wyłącznie punktowo i przez krótkie odstępy czasu, aby nie doprowadzić do drastycznego przegrzania panela.

Na ogromny plus, co widać zaskakująco, pozostaje obecność nowej powłoki antyrefleksyjnej, która odczuwalnie redukuje odblaski otoczenia, sprawiając, że obraz wydaje się głębszy, a czernie zachowują wysoki kontrast.

Tensor G6... jest

Sercem urządzenia jest procesor Google Tensor G6 współpracujący z 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz szybką pamięcią Zoned UFS 4.1 o pojemności do 1 TB. Jednostka TPU odpowiedzialna za zadania sztucznej inteligencji zyskała 50% mocy obliczeniowej w porównaniu do chipa Tensor G5. Odrzucając syntetyczne benchmarki, które rzadko przekładają się na codzienne odczucia. Google szczyci się, że architektura daje zauważalne rezultaty w m.in. tych obszarach:

do 15 proc. szybsze otwieranie i przełączanie obciążonych aplikacji,

do 25 proc. sprawniejsze renderowanie skomplikowanych skryptami stron internetowych,

do 20 proc. wyższa efektywność energetyczna układu CPU pod długotrwałym obciążeniem.

Słowo-klucz? Do. Posiadając obok wcześniejszego Pixela na tym samym Wi-Fi 5G... różnicy nie widać praktycznie. Jest mega szybko. Ale realistycznie nie odczujesz tejże różnicy.

Co do samej wydajności: tej nie ma w grach. Tensor nadal się dławi tam, gdzie rywale śmigają bezproblemowo. Znaczy "dławi" - 60 kl./s. to norma w większości wymagających tytułów, ale trzeba odrobinę zejść z jakością detali. Coś za coś.

Aparat 50 MP i optyka

Sekcja fotograficzna otrzymała przemyślany zestaw czujników na tylnym panelu:

Aparat główny: 50 MP Octa PD, f/1.68, matryca 1/1,3", kąt widzenia 82°, optyczna stabilizacja obrazu (OIS),

Aparat ultraszerokokątny: 48 MP Quad PD z autofokusem, f/1.7, matryca 1/2,51", kąt widzenia 123° z funkcją Macro Focus,

Teleobiektyw peryskopowy: 48 MP Quad PD, f/2.8, OIS, 5-krotny zoom optyczny, matryca 1/1,95" przepuszczająca o 32% więcej światła niż w modelu 10 Pro XL.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4

Zwiększony rozmiar matrycy głównej przekłada się na naturalną głębię ostrości i wyższą dynamikę tonalną, uwalniając zdjęcia od sztucznego, agresywnego wyostrzania programowego. A! Jest nowa funkcja Pro Zoom, która pozwala uzyskać powiększenie hybrydowe do 120x (wcześniej 100x)

Galeria: 3 zdjęcia Zoom 120x kontra... 1 / 3

Pierwotny obrazek (szeroki kąt)

Trzeba jednak powiedzieć wprost: wartości powyżej 50x to wciąż głównie plastyczna interpretacja algorytmów AI, jednak w zakresie 5x - 20x szczegółowość obrazu wypada bardzo dobrze, pozwalając na precyzyjnie odczytanie slajdów na konferencji z końca sali.

Instant Night Sight, Magic Capture i pierścień diod HiLight

Moc obliczeniowa nowej jednostki TPU w układzie Tensor G6 pozwoliła na wprowadzenie funkcji Instant Night Sight. Czas potrzebny na naświetlenie i złożenie kadrów w trudnych warunkach oświetleniowych skrócono niemal 4,5-krotnie. Fotografia nocna powstaje błyskawicznie, co redukuje ryzyko poruszenia ujęcia przy robieniu zdjęć dynamicznym obiektom po zmroku.

Nowością w warstwie obudowy jest system powiadomień HiLight.

Wokół lampy błyskowej umieszczono specjalny pierścień diod LED, które aktywują się, gdy smartfon leży wyświetlaczem do dołu na blacie biurka:

dają możliwość przypisania dedykowanego koloru podświetlenia do kluczowych kontaktów w aplikacjach Telefon oraz WhatsApp,

pulsują w rytm odpowiedzi asystenta Gemini Intelligence, sygnalizując przetwarzanie komend bez potrzeby wybudzania ekranu.

To powrót do idei klasycznej diody powiadomień, pozwalający na zachowanie skupienia podczas pracy bez ciągłego zerkania na ekran. Oprogramowanie aparatu wzbogacono również o tryb Magic Capture (równoległa rejestracja wideo i serii pełnowymiarowych zdjęć) oraz profile Camera Looks z zachowaniem odcieni skóry Real Tone.

Lepsze wideo 8K i mobilne Studio Twórcy

W obszarze rejestracji wideo sprzęt oferuje nagrywanie w jakości 8K z wykorzystaniem technologii Video Boost oraz nowej stabilizacji Pro Stable Video, która usuwa drgania kroków podczas dynamicznego marszu.

Aplikacja Aparat otrzymała sekcję Creator Suite, zawierającą wbudowany teleprompter, korektor dźwięku z redukcją szumów wiatru oraz opcję kierunkowego zbierania głosu przez trzy zintegrowane mikrofony.

Na plus pokazanie najlepszego formatu do mediów społeczościowych (można wyłączyć, spokojnie)

Teleprompter? Działa, ale po polsku nie w pełni. Redukcja szumów? Jest okej, zawsze lepiej mieć - tak samo jak zapisywanie w osobnym projekcie. Wizualizator na plus gdy korzystasz z zewnętrznego mikrofonu.

Przednia kamera o rozdzielczości 42 MP (Dual PD, f/2.2, kąt 103°) otrzymała fizyczny układ autofokusa, zapewniający ostrość obrazu niezależnie od odległości od twarzy podczas wideorozmów w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę.

System magnetyczny Pixelsnap i akumulator

Wbudowany w strukturę obudowy pierścień magnetyczny Pixelsnap zgodny ze standardem Qi 2.2 rozwiązuje problem mocowania akcesoriów bez potrzeby stosowania dedykowanych etui z doklejonymi magnesami.

Magic... znaczy Pixelsnap. Też nic nowego, 10 gen. też to miała

Telefon stabilnie łączy się z uchwytami samochodowymi oraz bezprzewodowymi powerbankami. Wersja Pixelsnap 2.0 była w poprzedniku, wtedy się jarałem magnesami. Teraz też się jaram, ale to nic bardzo nowego, minus Qi 2.2. Proces ładowania indukcyjnego w modelu XL przyspieszył o 17% względem poprzednika, osiągając moc do 25 W.

Warto wglądnąć w suche dane akumulatora: Pixel 11 Pro XL mieści ogniwo o pojemności typowej 5115 mAh (pojemność minimalna to 5000 mAh), podczas gdy zeszłoroczny Pixel 10 Pro XL dysponował typowo 5200 mAh (5079 mAh minimalnie). Czy spadek cyferek w tabeli oznacza gorszy czas pracy?

O dziwo nie. Po pierwsze, to tylko 79 mAh, czyli tyle co nic. Realistycznie masz 28-32 godziny mieszanej pracy na jednym naładowaniu.

Ładowanie przewodowe o mocy 45 W USB-C PPS pozwala napełnić ogniwo do 75 proc. w około 30 minut. A dostępny tryb Extreme Charging Mode koncentruje zasoby sprzętowe na maksymalnym przyspieszeniu poboru prądu w sytuacjach awaryjnych. Co to oznacza dla ciebie? Naładujesz go tak szybko, jakbyś miał iPhone'a. Posiadacze Xiaomi, OPPO czy nawet Motoroli mogą się roześmiać, ale większości wystarczy 45 W. Wiem, ci od Samsunga siedzą cicho.

Pixel 11 Pro XL - ceny w Polsce. Taniej i drożej

Kwestia opłacalności zakupu ściśle wiąże się z polskim cennikiem. W tym roku Google mocno zamieszał w strukturze finansowej, rezygnując z bazowego wariantu 128 GB w serii Pro. Sprawia to, że próg wejścia w rodzinę urządzeń wzrósł, jednak w poszczególnych progach pojemnościowych sytuacja wygląda bardzo zróżnicowanie.

Zestawienie oficjalnych stawek w Polsce prezentuje się następująco:

Google Pixel 11 Pro XL (12/256 GB): 6149 zł (spadek o 150 zł z poziomu 6299 zł za Pixela 10 Pro XL),

Google Pixel 11 Pro XL (16/512 GB): 6699 zł (spadek o 300 zł względem 6999 zł za poprzednika),

Google Pixel 11 Pro XL (16 GB/1 TB): 7849 zł (wzrost o 450 zł względem 7399 zł za zeszłoroczny wariant).

Cennik podstawowej wersji 256 GB wyraźnie przekracza granicę sześciu tysięcy złotych na start, co może powstrzymać przed zakupem wielu oszczędniejszych konsumentów. Z drugiej strony wariant 512 GB okazał się zauważalnie tańszy niż w ubiegłym roku, tworząc najciekawszą propozycję w całym zestawieniu.

Specyfikacja: Pixel 11 Pro XL vs Pixel 10 Pro XL

Procesor i koprocesor: Pixel 10 Pro XL (Google Tensor G5 + Titan M2) vs. Pixel 11 Pro XL (Google Tensor G6+ Titan M3).

Pamięć RAM i ROM: Pixel 10 Pro XL (12/16 GB LPDDR5X, UFS 4.0) vs. Pixel 11 Pro XL (16 GB LPDDR5X, Zoned UFS 4.1).

Wyświetlacz: Pixel 10 Pro XL (do 3300 nitów) vs. Pixel 11 Pro XL (do 3600 nitów + Anti-Scratch Shield).

Wymiary i masa: Pixel 10 Pro XL (162,8 x 76,6 mm, 232 g) vs. Pixel 11 Pro XL (162,8 x 76,2 mm, 227 g).

Aparat główny: Pixel 10 Pro XL (50 MP, f/1.68, 1/1,31") vs. Pixel 11 Pro XL (50 MP f/1.68, 1/1,3").

Aparat ultraszerokokątny: Pixel 10 Pro XL (48 MP, f/1.7, 123°) vs. Pixel 11 Pro XL (48 MP Quad PD z AF, f/1.7, 123°).

Teleobiektyw: Pixel 10 Pro XL (5x zoom, Pro Zoom 100x) vs. Pixel 11 Pro XL (5x zoom, +32 proc. światła, Pro Zoom 120x).

Aparat przedni: Pixel 10 Pro XL (42 MP Dual PD) vs. Pixel 11 Pro XL (42 MP Dual PD).

System powiadomień: Pixel 10 Pro XL (standardowe) vs. Pixel 11 Pro XL (pierścień diod HiLight).

Bateria i ładowanie: Pixel 10 Pro XL (5200 mAh, Qi 2) vs. Pixel 11 Pro XL (5115 mAh, Qi 2.2).

Bilans przesiadki

Oceniając Pixela 11 Pro XL po dłuższej chwili, dochodzę do jednego wniosku: to naprawdę dobry smartfon. Nie oferuje rewolucji i nie zmusza do zbierania szczęki z podłogi, ale robi dokładnie to, co powinien robić dojrzały flagowiec: wykonuje każde zadanie lepiej lub co najmniej równie dobrze jak jego bezpośredni poprzednik.

Czy jest to sprzęt pozbawiony wad? Oczywiście, że nie.

Co na plus:

Kultura pracy i termika: dedykowana komora parowa rozwiązuje kluczowy grzech zeszłorocznego modelu. Telefon nie przycina interfejsu pod obciążeniem i nie zmienia się w podgrzewacz do dłoni podczas nagrywania wideo czy korzystania z GPS.

Czytelność i odporność ekranu: choć przyrost jasności do 3600 nitów to głównie chwyt marketingowy, powłoka antyrefleksyjna w połączeniu z Anti-Scratch Shield faktycznie podnosi psychiczny komfort eksploatacji.

Sprawniejsza fotografia nocna: tryb Instant Night Sight skrócił czas naświetlania 4,5-krotnie, co pozwala uchwycić ostre ujęcia bez wielosekundowego zamierania w bezruchu.

Wbudowane magnesy Pixelsnap: obsługa standardu Qi 2.2 eliminuje potrzebę noszenia niezgrabnych etui z doklejonymi pierścieniami.

Diodowy akcent HiLight: subtelne powiadomienia wokół aparatu okazują się przemyślanym udogodnieniem podczas pracy przy biurku.

Co może zniechęcać:

Brak przełomu: bryła smartfona oraz ogólne wrażenie z obcowania z systemem różnią się od poprzednika w stopniu minimalnym.

Wyższy próg wejścia: cena podstawowego modelu 256 GB skoczyła o 450 zł do pułapu 6149 zł.

Ewolucja zamiast rewolucji w aparatach: teleobiektyw zbiera więcej światła, ale cyfrowe powiększenie powyżej 30x to wciąż plastyczny powidok generowany przez algorytmy AI.

Koszt przesiadki: dopłata do nowej generacji przy posiadaniu w pełni sprawnego Pixela 10 Pro XL dla wielu osób pozostanie trudna do uzasadnienia.

Jeśli traktujesz smartfon wyłącznie jako konsumpcyjny gadżet do przeglądania mediów społecznościowych, Pixel 10 Pro XL wciąż pozostaje doskonałym urządzeniem i przesiadka nie jest bezwzględnym obowiązkiem.

Jeżeli jednak smartfon służy ci do codziennej pracy, a w poprzedniku irytowała cię nieporęczność, spadek jasności na słońcu czy wolny czas migawki po zmroku, nowa generacja usuwa te wąskie gardła. Poza tym to po prostu Pixel 10 Pro (XL) 2.0 - i nie ma w tym nic złego, bo to nadal świetny telefon.

Podsumowując: to po prostu bardzo dobry telefon. Choć nie robi nic w sposób genialny czy wykraczający poza standardy, pozostaje świetnym all-rounderem, który bez trudu poradzi sobie ze wszystkimi zadaniami, których od niego wymagasz. Ale nic nie zrobi idealnie.

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Źródło: własne, tło rozszerzone przez Gemini

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