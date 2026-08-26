CD Projekt zrobił komputer. Oto Commodore 77

Nocna plejada premier i zapowiedzi na Gamescom przyniosła garść mniej lub bardziej spodziewanych nowości, w tym informacje o nowym dodatku do Wiedźmina 3, współpracy CD Projekt RED i Blizzarda czy remake'u Heroes III w 3D. Jednak w naszym bingo zdecydowanie brakowało CD Projekt RED łączącego siły z Commodore, by stworzyć komputer rodem z Night City.

Commodore 77 wygląda, jakby wyjechał prosto z Night City

Polskie studio i Commodore ogłosiły wspólny projekt Commodore 77, czyli specjalną edycję komputera Commodore 64 Ultimate inspirowaną światem Cyberpunka 2077. Bazą dla Commodore 77 jest współczesna interpretacja kultowego Commodore 64. Nie mówimy więc o zwykłej replice postawionej na biurku jako gadżet, lecz o komputerze opartym na układzie FPGA, zgodnym z ponad 99,9 proc. z przeszło 10 tys. istniejących gier i akcesoriów do C64.

Wersja przygotowana we współpracy z CD Projekt RED otrzymała jednak zupełnie nową oprawę. Żółta obudowa została celowo postarzana, pojawiły się na niej graffiti, naklejki oraz metalowa płytka nad rzędem klawiszy funkcyjnych. Commodore 77 ma również przydymioną, półprzezroczystą podstawę, przez którą można obserwować diody LED reagujące na odtwarzaną muzykę. Całość uzupełniają turkusowe podświetlenie, specjalny ekran startowy BASIC 2.0 oraz zmienione kolory menu.

Na stronie zamówienia Commodore podaje, że komputer otrzyma procesor AMD Artix XC7A100T i ma osiągać częstotliwość do 77 MHz, podczas gdy oryginalny Commodore 64 pracował z zegarem około 1 MHz. Wśród materiałów producenta znalazła się również informacja o obudowie inspirowanej Cyberpunkiem 2077, działającej na układzie FPGA, oraz możliwości obsługi współczesnych akcesoriów i kart rozszerzeń.

CD Projekt RED dorzuca nowy kawałek historii Cyberpunka

Najciekawszym dodatkiem dla fanów uniwersum będzie jednak ekskluzywne demo, które według Commodore ma rozszerzać lore Cyberpunka. Nie będzie ono dostępne osobno - ma trafić wyłącznie do kupujących Commodore 77.

Za jego przygotowanie odpowiada polska grupa demoscenowa Arise, od lat związana ze sceną Commodore 64. Ścieżkę dźwiękową stworzył LukHash, znany twórca muzyki chiptune, którego album CyberChip z 2021 r. został przygotowany i nagrany na oryginalnym sprzęcie Commodore 64.

Demo ma korzystać z możliwości rozszerzonej linii Commodore 64 Ultimate, w tym 24 kanałów stereofonicznej muzyki SID oraz 2-megabajtowego układu cartridge'a. Sam program będzie dostarczany na specjalnym kartridżu stylizowanym na shard firmy Arasaka.

Kupujący dostaną również zestaw dodatków: naklejki, przypinki, kolekcjonerskie opakowanie, specjalnie przygotowaną instrukcję użytkownika oraz programy BASIC inspirowane Cyberpunkiem 2077. Na liście wyposażenia wymieniono także światowy zasilacz.

Ile kosztuje Commodore 77 w Polsce?

Cena samego Commodore 77 wynosi 377 dolarów - ok. 1389,96 zł. Na tym oczywiście nie kończy się kwota dla zamawiającego z Polski. Po przejściu do finalizacji zamówienia możemy zobaczyć pełną cenę zakupu: 377 dolarów za komputer, 30 dolarów za standardową dostawę oraz 93,61 dolara podatku. Łączna cena zakupu Commdore 77 wynosi więc 500,61 dolara - ok. 1845 zł, bez uwzględnienia ewentualnych ceł i opłat, które mogłyby zostać naliczone po drodze.

Commodore 77 ma trafić do klientów na początku 2027 r. i będzie pierwszym w 68-letniej historii Commodore sprzętowym partnerstwem związanym z konkretną franczyzą. CD Projekt RED z kolei dostaje bardzo nietypowy nośnik dla kolejnego fragmentu świata Cyberpunka 2077 - działający komputer zaprojektowany na wzór sprzętu, który równie dobrze mógłby stać na biurku któregoś z netrunnerów Night City.

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