Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości pokazane. Cudnie to wygląda, jest mroczny klimat

Pisałem to już wcześniej, ale się powtórzę - CD Projekt RED znalazł idealne rozwiązanie na trudny okres w branży, gdzie koszty produkcji gier rosną astronomicznie, a konkurencja jest większa niż kiedykolwiek. Polacy stworzyli zupełnie nowe rozszerzenie do gry Wiedźmin 3, mimo ponad 10 latach na karku bazowej produkcji. Można? Można.

Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości na pierwszym zwiastunie wygląda klimatycznie

CD Projekt RED atakuje na każdym froncie: narracyjnym, graficznym, rozgrywki. Witcher 3: Songs of the Past to więcej niż kolejny dodatek. Mamy do czynienia z potężnym odświeżeniem trzeciego Wiedźmina i dopasowaniem go do dzisiejszych standardów. Wliczając w to oprawę. Właśnie dlatego Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości zadebiutuje wyłącznie na najnowszych platformach, omijając PS4 oraz XONE.

W Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości gracze ponownie wcielą się w uwielbianego Geralta. Produkcja zabierze nas do zupełnie nowego regionu, pełnego mrocznych sekretów. Pod względem rozmiaru, Pieśni przyszłości mają dorównywać olbrzymiemu Krwi i Winu. Kompletnie inny będzie natomiast ton nowej przygody, silniej stawiając na mrok oraz grozę.

Geralt dostanie w dodatku zupełnie nową broń - łańcuch, który znamy z intro do Wiedźmina 1. Za pomocą nowego narzędzia będziemy nie tylko zadawać przeciwnikom obrażenia, ale też ich przyciągać.

Witcher 3: Songs of the Past zadebiutuje w 2027 roku. Przy dodatku współpracuje Fool's Theory

Fool's Theory to ekipa z Bielska-Białej, założona przez doświadczonych producentów, w tym byłym pracowników CD Projektu. Ostatnia samodzielna produkcja na koncie Bielszczan to The Thaumaturge, pokazujące graczom carską Warszawę. Twórcy pomagali też w produkcji takich hitów jak Baldur’s Gate 3 czy Hellblade: Senua's Sacrifice. Prawie połowę udziałów Fool's Theory posiada 11bit Studios - polski product i wydawca odpowiedzialny za Frostpunka.

Witcher 3: Songs of the Past to nie jedyna gra z uniwersum Wiedźmina, przy której macza palce ekipa z Fool's Theory. Bielskie studio jednocześnie produkuje remake pierwszego Wiedźmina, o czym wiemy od 2022 roku. Zdecydowanie mają co robić, powodzenia!

Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości zadebiutuje w 2027 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series oraz Nintendo Switch 2

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