Ubisoft wydał Heroes III Complete na Steamie. Zapomniał tylko dodać grę

Wyobraź sobie, że siadasz przed komputerem po ciężkim dniu pracy i stoisz przed wyborem: kebab z Glovo albo wzbogacenie swojej biblioteki Steam o kultowe Heroski. Nostalgia wygrywa z potrzebami fizjologicznymi, wydajesz cieżko zarobione 40 zł, instalujesz grę. Ale po chwili orientujesz się, że Ubisoft zrobił cię w konia bo zamiast gry kupiłeś plik 23 kB. Nie, to nie copypasta - to doświadczenie 80 proc. recenzentów Heroes of Might and Magic III Complete Edition, którzy kupili grę na Steamie.

Ubisoft zaliczył wpadkę roku z Heroes of Might and Magic III Complete Edition na Steamie

25 sierpnia Ubisoft po raz pierwszy wypuścił na Steamie oryginalne Heroes of Might and Magic III z 1999 roku wraz z dodatkami Ostrze Armagedonu i Cień śmierci. Strona gry w sklepie reklamuje pełną wersję klasyka, oferując ponad 200 map i scenariuszy, generator losowych scenariuszy oraz całą zawartość dwóch rozszerzeń. Wszystko to we właściwie uczciwej cenie 39,90 zł. To znaczy byłoby w uczciwej, gdyby Ubisoft rzeczywiście sprzedawał grę.

Część klientów - przynajmniej 17 z 22 dotychczasowych recenzentów na Steamie - po kliknięciu przycisku "Zainstaluj" nie otrzymała ani bajta zawartości gry. Zamiast ważącej około gigabajta gry na dysk trafia plik Heroes3.exe o rozmiarze zaledwie 23,49 KB. Uruchomienie go otwiera okno wiersza poleceń z komunikatem "Dummy executable" oraz informacją, by upewnić się, że użytkownik znajduje się na właściwej gałęzi Steama. Dalej nie dzieje się nic. Pierwsze recenzje szybko wypełniły się więc komentarzami osób, które kupiły Heroes III, a dostały w zasadzie atrapę pliku wykonywalnego.

"Myślę, że jak na razie nieźle nam poszło… 23,49 KB czystej nostalgii. Najlepszy symulator wiersza poleceń CMD roku 2026. 10/10." "Koleś, gdzie moja gra?" "Ubisoft totalnie nawalił przy wydaniu, dołączając jako jedyny plik gry jedynie "atrapę pliku wykonywalnego" o rozmiarze 23,4 KB." "Nie będziesz nic posiadać i będziesz szczęśliwy."

Garść negatywnych recenzji Heroes of Might and Magic III Complete Edition

Sytuacja jest tym bardziej osobliwa, że karta produktu nadal opisuje pełnoprawne wydanie Heroes of Might and Magic III Complete Edition. Ubisoft podaje na niej nawet wymaganie 1 GB wolnego miejsca na dysku.

Warto podkreślić, że zaistniała sytuacja nie ma związku z całkowicie nową wersją gry Heroes of Might and Magic III Remake - produkcją tworzoną na silniku Snowdrop, która ma trafić na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S w 2027 roku. A przynajmniej ja chcę wierzyć, że w przyszłym roku Ubisoft dowiezie całą grę a nie tylko ważącą kilka kilobajtów atrapę.

W momencie publikacji artykułu Ubisoft nie odniósł się publicznie do problemów zgłaszanych przez nabywców Heroes of Might and Magic III Complete Edition.

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