Wiedźmin trafia do Diablo. Historyczny sojusz CD Projekt RED i Blizzarda

Podczas wydarzenia Gamescom Opening Night Live zaprezentowano dwie kluczowe zapowiedzi związane z uniwersum Wiedźmina. Pierwszą z nich jest Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster, który wprowadzi szereg udoskonaleń w oprawie graficznej oraz mechanikach rozgrywki. Drugim ogłoszeniem okazuje się pełnoprawne rozszerzenie fabularne zatytułowane Pieśni przeszłości.

W nowym dodatku gracze trafią do malowniczej krainy Letten. Geralt znowu stawi czoła nieznanym niebezpieczeństwom i podejmie skomplikowane wybory moralne, które wpłyną na przyszłość całego obszaru oraz relacje z najbliższymi postaciami.

Projekt rozszerzenia powstaje we współpracy ze studiem Fool's Theory. Premiera dodatku zaplanowana została na 2027 r., co tylko pokazuje, że trzecia część serii wciąż posiada potencjał i przyniesie społeczności sporo świeżych wrażeń.

Premiera na Battle.net i wiedźmińska skórka w Diablo IV

Kluczowym elementem ogłoszenia była prezentacja partnerstwa pomiędzy CD Projekt RED a Blizzard Entertainment. Na mocy porozumienia produkcja trafi bezpośrednio na platformę Battle.net:

Data debiutu: Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster ukaże się w sklepie Battle.net już 29 września 2026 r.,

Przyszłe treści: dodatek Pieśni przeszłości również zostanie udostępniony na tej samej platformie w momencie swojej premiery.

Dla graczy przygotowano ponadto bonus w postaci cyfrowej zawartości w Diablo IV. Obydwie firmy zapowiedziały unikalną skórkę inspirowaną postacią Geralta z Rivii, przewidzianą dla osób zamawiających przedpremierowo lub kupujących rozszerzenie Pieśni przeszłości.

Sentymentalny powrót i plany na BlizzCon

Ogłoszony alians stanowi powrót do historycznej współpracy obu podmiotów. Już w 1998 r. rodzimy CD PROJEKT odpowiadał za oficjalną dystrybucję gier Blizzarda na terenie Polski, wprowadzając na rynek między innymi pierwszą odsłonę cyklu StarCraft. Obecne działania są symbolicznym nawiązaniem do relacji zapoczątkowanych blisko 3 dekady temu.

Przedstawiciele studia podkreślają, że integracja platformy Battle.net to zaledwie pierwszy krok we wspólnych projektach. Kolejne zapowiedzi oraz prezentacja Wiedźmina w Diablo IV zostaną przedstawione podczas wrześniowego wydarzenia BlizzCon.

Crossovery z Blizzardem i bohaterowie Cyberpunka

Materiały graficzne pokazane przy okazji ogłoszenia wywołały sporo dyskusji w społeczności. Na promocyjnych grafikach, oprócz postaci ze świata Wiedźmina, umieszczono charakterystyczne symbole z uniwersów Blizzarda:

Tracer reprezentującą markę Overwatch,

Thralla będącego ikoną World of Warcraft,

Jima Raynora z cyklu StarCraft 2.

Elementy te wskazują na możliwość pojawienia się kolejnych crossoverów w nadchodzących miesiącach. Dodatkowo na materiałach dostrzeżono postacie z uniwersum Cyberpunka - V oraz Lucy znaną z serialu anime Cyberpunk: Edgerunners. Ach, czyżbyśmy poznali kolejne kolaboracje postaci CD Projekt RED z projektami Blizzarda wykraczającej poza obszar świata Wiedźmina i Cyberpunka? Oby.

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