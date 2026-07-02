Bydgoszcz bierze FA-50 pod skrzydła. Koreańczycy dali zielone światło

Polskie FA-50 mają coraz większe zaplecze w kraju. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy pomyślnie przeszły audyt Korea Aerospace Industries, czyli producenta tych samolotów. To krok w stronę przejęcia przez polski przemysł realnego wsparcia eksploatacji maszyn, które mają służyć Siłom Powietrznym przez dekady. Koreańczycy dali zielone światło, a Bydgoszcz coraz wyraźniej staje się jednym z najważniejszych punktów na lotniczej mapie polskiej armii.

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FA-50 to nie tylko zakup samolotu

Zakup 48 koreańskich FA-50 od początku był przedstawiany jako szybka odpowiedź na lukę po poradzieckich MiG-ach i Su-22. Polska najpierw otrzymała 12 samolotów FA-50GF w konfiguracji przejściowej, a docelowo ma dostać także 36 maszyn FA-50PL w bardziej zaawansowanej wersji. Same dostawy były politycznie i wojskowo efektowne, bo pokazywały, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę można szybko kupić zachodniokompatybilny sprzęt z Korei Południowej.

Pisaliśmy o tym w tekście: Polacy kupili samoloty z Korei Płd. za 3 mld dol., gdy umowa dopiero zmieniała się w konkretny program. Dziś najciekawsze nie jest już samo pytanie, ile maszyn kupiliśmy. Znacznie ważniejsze staje się to, kto będzie je utrzymywał w gotowości, kto będzie miał dostęp do dokumentacji, części i procedur oraz jak dużo tej pracy zostanie w Polsce.

W lotnictwie wojskowym samolot nie kończy się na dostawie. Przeciwnie, dopiero wtedy zaczyna się najdroższa i najdłuższa część jego życia: obsługa, przeglądy, naprawy, modernizacje, szkolenia, logistyka, aktualizacje i zapewnianie gotowości bojowej. To właśnie ten obszar próbuje teraz zagospodarować Bydgoszcz.

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KAI sprawdził Bydgoszcz i dał rekomendację

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 uzyskały pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez Korea Aerospace Industries, który obejmował ocenę zdolności do świadczenia usług wsparcia eksploatacyjnego samolotów FA-50GF i FA-50PL po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Rekomendacja KAI wskazuje WZL-2 jako głównego wykonawcę przyszłego kontraktu serwisowego dla FA-50GF, z producentem w roli podwykonawcy.

Zwykle przy zakupie zagranicznego samolotu naturalnym centrum kompetencji pozostaje producent. Tutaj polski zakład ma stać się pierwszym adresem dla wsparcia eksploatacji, a Koreańczycy mają wspierać ten proces z drugiego planu. Ostateczne szczegóły modelu współpracy są jeszcze przedmiotem rozmów, ale kierunek jest jasny: chodzi o budowanie lokalnych zdolności, a nie tylko o wysyłanie problemów za granicę.

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Przygotowania już trwają. WZL-2 szkolą personel m.in. z obsługi systemu logistycznego LIS, który ma znaczenie dla zarządzania wsparciem, częściami i obsługą floty. To mniej widowiskowe niż start samolotu z pasa, ale dla gotowości bojowej często ważniejsze niż sama liczba maszyn wpisanych do tabeli.

Gotowość operacyjna jest ważniejsza niż katalogowe osiągi

FA-50 bywa opisywany przez pryzmat prędkości, radaru, uzbrojenia i podobieństwa do F-16. To naturalne, bo takie parametry najłatwiej sprzedać. Jednak dla wojska kluczowe pytanie brzmi inaczej: ile samolotów jest gotowych do lotu wtedy, gdy naprawdę są potrzebne?

Jeśli serwis jest daleko, części idą długo, procedury wymagają każdorazowo udziału producenta, a lokalny personel nie ma pełnych kompetencji, to flota szybko traci rzeczywistą wartość. Można mieć nowoczesne samoloty i jednocześnie zbyt mało sprawnych maszyn na dyżurze. Dlatego serwis w kraju jest jednym z warunków sensownego użytkowania sprzętu przez 30 albo 40 lat.

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Pisaliśmy o możliwościach FA-50PL w tekście: Takich radarów nie ma nawet F-16. Polskie samoloty mogą teraz śledzić cele w powietrzu, na ziemi i w wodzie. Jednak radar AESA, nowa awionika i uzbrojenie będą miały pełny sens tylko wtedy, gdy za samolotem stanie sprawny system utrzymania. Bez niego nawet najlepsza konfiguracja pozostaje zwykłą obietnicą. Właśnie dlatego audyt KAI jest ważny. Nie chodzi o pochwałę z Korei, lecz o przepustkę do budowy krajowego systemu podtrzymywania życia dla polskich FA-50.

Bydgoszcz ma już lotniczy kręgosłup

Bydgoskie zakłady od lat są jednym z najważniejszych miejsc obsługi wojskowego lotnictwa w Polsce. Zajmują się m.in. F-16, C-130 Hercules, MiG-29 i Su-22. W przypadku F-16 prowadzą m.in. obsługę okresową po 400 godzinach lotu, naprawy komponentów, prace przy podwoziu, układach pneumohydraulicznych i elektrycznych oraz malowanie samolotów.

To doświadczenie ma bardzo duże znaczenie, bo FA-50 nie jest konstrukcją oderwaną od zachodniego ekosystemu. Powstał w Korei Południowej, ale przy silnym udziale technologicznego zaplecza Lockheed Martina i z myślą o kompatybilności z rozwiązaniami znanymi z rodziny F-16. To nie czyni go małym F-16, bo to osobna platforma o innych możliwościach, ale ułatwia szkolenie, logistykę i przechodzenie pilotów oraz techników między standardami zachodnimi.

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FA-50GF, FA-50PL i problem czasu

Program FA-50 ma też swój trudniejszy kontekst. Pierwsze 12 maszyn FA-50GF miało szybko wypełnić lukę. Wersja FA-50PL ma być bardziej zaawansowana, ale jej dostawy przesunięto. Według dostępnych informacji pierwsze egzemplarze mają trafić do Polski później niż zakładano, a cały proces zakończy się dopiero na początku 2029 r.

To oznacza, że przez pewien czas szczególne znaczenie będą miały właśnie FA-50GF. To one są już w kraju, latają, szkolą personel i pozwalają budować praktykę. Jeżeli WZL-2 zostaną głównym wykonawcą wsparcia dla tej floty po gwarancji, Bydgoszcz będzie mogła nabierać kompetencji jeszcze przed pełnym wejściem FA-50PL do służby.

Ten etap może być kluczowy. Polska nie powinna czekać z budową zaplecza do momentu, gdy wszystkie samoloty będą już stały w bazach. Serwis, logistyka i kadry muszą dojrzewać równolegle z programem. Inaczej grozi nam klasyczny problem szybkich zakupów: sprzęt jest, ale przemysł i system utrzymania nie nadążają.

To także lekcja z koreańskich czołgów

Polska współpraca z Koreą Południową nie ogranicza się do lotnictwa. W pakiecie wielkich zakupów znalazły się też czołgi K2, haubice K9 i wyrzutnie Chunmoo. W każdym z tych programów powraca ten sam temat: ile z tego zostanie w polskim przemyśle?

Pisaliśmy o tym w tekście: Prawie 200 czołgów dla Polski. Historyczne wzmocnienie naszej armii, gdzie kluczowe było nie tylko samo zamówienie czołgów, ale też transfer technologii, produkcja i obsługa w kraju. Przy FA-50 rozumowanie jest podobne, choć skala przemysłowa jest inna.

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Kupowanie gotowego sprzętu za granicą może być konieczne, szczególnie gdy czas jest najważniejszy, ale długofalowo najwięcej zyskuje ten, kto potrafi przejąć część utrzymania, napraw, modernizacji i integracji. To nie zawsze daje efekt w pierwszym roku. Daje go po 10 latach, gdy flota nadal lata, a krajowy przemysł umie ją obsłużyć bez proszenia o każdy drobiazg producenta.

Bydgoszcz gra też o F-16

W tle całego programu FA-50 jest jeszcze modernizacja polskich F-16. Polska podpisała kontrakt wart 3,8 mld dol. na unowocześnienie swoich Jastrzębi do standardu F-16V Block 72. Prace mają być prowadzone w WZL-2 w Bydgoszczy, a modernizacja obejmie m.in. radar, łączność, identyfikację swój-obcy, infrastrukturę naziemną, symulatory i urządzenia szkoleniowe.

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To dla bydgoskich zakładów przełom. F-16 jest dziś podstawą polskiego lotnictwa bojowego, a po modernizacji ma lepiej współpracować z F-35, śmigłowcami Apache, systemami naziemnymi i innymi elementami nowoczesnego pola walki. Jeżeli Bydgoszcz będzie równolegle rozwijać kompetencje przy F-16 i FA-50, może stać się jednym z centralnych punktów utrzymania zachodnich samolotów bojowych w tej części Europy.

Pisaliśmy niedawno o tym w tekście: Bydgoszcz uratuje ukraińskie niebo? Polski as w rękawie w wielkiej grze o F-16. W Europie rośnie zapotrzebowanie nie tylko na samoloty, ale też na miejsca, które potrafią je naprawiać, modernizować i utrzymywać w ruchu.

Bułgarski wątek nie jest tu przypadkowy

Podczas targów Hemus 2026 w Bułgarii WZL-2 podpisały porozumienie o współpracy z bułgarską spółką AVIONAMS. Partnerstwo ma dotyczyć wymiany doświadczeń i wspólnych działań w obszarze wsparcia eksploatacji samolotów F-16 oraz systemów bezzałogowych.

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To nie znaczy jeszcze, że polskie zakłady będą od razu remontować wszystkie bułgarskie F-16. To raczej początek rozmów i budowy kanału współpracy. Ale kierunek jest bardzo ciekawy, bo Bułgaria przechodzi właśnie z poradzieckich MiG-29 na F-16 Block 70. Zamówiła łącznie 16 maszyn, a pierwsze samoloty już dotarły do kraju.

Dla Sofii własne zaplecze serwisowe jest ważne z tego samego powodu, z którego dla Warszawy ważna jest Bydgoszcz. Samolot w NATO-wskim standardzie to nie tylko pilot i hangar. To całe środowisko utrzymania, od dokumentacji po części, od narzędzi po certyfikowany personel. Jeżeli WZL-2 i AVIONAMS znajdą wspólne projekty, może powstać regionalna sieć kompetencji wokół F-16.

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Zielone światło to początek, nie finał

Koreańska rekomendacja dla WZL-2 nie oznacza, że cały program FA-50 jest już odpowiednio uporządkowany. Nadal trzeba dopracować szczegóły przyszłej umowy, przeszkolić ludzi, opanować system logistyczny, zabezpieczyć części i zbudować rytm współpracy z producentem. Do tego dochodzi opóźniony harmonogram FA-50PL i konieczność pogodzenia nowych zadań z ogromną modernizacją F-16.

Jednak właśnie dlatego ten moment jest ważny. Bydgoszcz nie dostaje symbolicznej naklejki sprawdzone przez KAI. Dostaje szansę na wejście głębiej w obsługę koreańskich samolotów, które mają być jednym z filarów polskiego lotnictwa przejściowego i szkolno-bojowego.

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Najkrócej mówiąc, FA-50 nie będą w Polsce naprawdę nasze tylko dlatego, że noszą biało-czerwoną szachownicę. Będą bardziej nasze wtedy, gdy polski przemysł będzie umiał je utrzymywać, naprawiać i przygotowywać do kolejnych zadań. Audyt KAI przybliża ten moment. Dla Bydgoszczy to kolejny dowód, że wojskowe lotnictwo coraz mocniej opiera się nie tylko na bazach lotniczych, ale też na hangarach, warsztatach i ludziach, których na zdjęciach z przelotów prawie nigdy nie widać.

*Źródło zdjęcia głównego: gov.pl

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.