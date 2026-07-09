Galaxy Z Fold 8 vs Ford 7. Najlepsze zmiany z oficjalnych materiałów

Letnia edycja konferencji Galaxy Unpacked odbędzie się w tym roku 22 lipca i spodziewamy się zobaczyć na niej przede wszystkim nowe składane smartfony marki Samsung. Te w ofercie koreańska firma ma już od siedmiu lat, a w ramach tej iteracji spodziewamy się pierwszej od lat gruntownej zmiany w postaci pojawienia się Galaxy Z Fold 8 w wersji Wide.

Galaxy Z Fold 8 ma zupełnie inne proporcje wyświetlaczy niż Fold 7.

Panele montowane w telefonach z rodziny Fold od Samsunga miały na przestrzeni lat różne rozmiary, rozdzielczości i proporcje. Te klasyczne, zewnętrzne, z roku na rok stawały się coraz większe, aby urządzeniom po zamknięciu jak najbliżej było do tych zwykłych telefonów. Te wewnętrzne również rosły, a ramki dookoła nich się kurczyły - ale ich proporcje zawsze były zbliżone do kwadratu.

W przypadku Galaxy Z Fold 8 spodziewamy się, iż telefon po złożeniu będzie znacznie szerszy od poprzednika, a po rozłożeniu naszym oczom będzie ukazywał się wyświetlacz o proporcjach bardziej panoramicznych. Samsung odchodzi tu od niemal idealnego kwadratu na rzecz obszaru roboczego wydłużonego na jednym z boków, aby sprzęt w trybie rozłożonym bardziej przypominał klasyczny tablet.

Galaxy Z Fold 8 - nowe ekrany, nowe wymiary

Wedle najnowszych nieoficjalnych doniesień pod względem gabarytów nowe urządzenie ma przypominać paszport. Wymiary po złożeniu mają wynosić dokładnie 123.9 x 81.9 x 9.7 mm, a po rozłożeniu - 123.9 x 161.4 x 4.5 mm. Zewnętrzny wyświetlacz nie będzie ultrapanoramiczny i ma mieć przekątną o długości 5,4-cala. Ten wewnętrzny z kolei będzie 7,6-calowy.

Można założyć, iż w obu przypadkach będziemy mieli do czynienia z wyświetlaczami OLED typu LTPO zapewniających zmienną częstotliwość odświeżania z zakresu 1-120 Hz. W obu znajdą się przy tym dziurki na kamerki do wideorozmów, abyśmy mogli je wygodnie prowadzić niezależnie od tego, z którego ekranu aktualnie korzystamy. Obudowa, w której są zamknięte, ma spełniać wymagania normy IP48.

Jeśli te informacje się potwierdzą, to coś czuję, że posiadacze Galaxy Z Fold 7 mogą mieć chęć na to, by wymienić swój dotychczasowy telefon na nowy model. Nowe proporcje boków w wyświetlaczach zapowiadają się super - te dotychczasowe niemal kwadratowe zewnętrzne wyświetlacze sprawdzają się super do pracy, ale nie są idealne, gdy oglądamy wideo lub gramy w gry. Jest jednak mały haczyk.

Galaxy Z Fold 8 - czego brakuje?

Wedle plotek Galaxy Z Fold 8 ma mieć nie trzy, tylko dwa aparaty na pleckach, a ten główny obiektyw na papierze będzie… gorszy niż ten w modelu Galaxy Z Fold 7. Zamiast robić zdjęcia o wielkości do 200 Mpix ma strzelać fotki o rozmiarze do 50 Mpix, a do tego pojawi się obiektyw ultrawide chwytający kadry o takim samym maksymalnym rozmiarze. A co z obiektywem portretowym? Tego ma zabraknąć.

Oprócz tego Galaxy Z Fold 8 powinien dostać układy Snapdragon 8 Elite Gen 5 w Stanach Zjednoczonych oraz Exynos 2600 na pozostałych rynkach, najpewniej w połączeniu z 12 GB RAM-u w wersjach o bazowej pojemności pamięci wewnętrznej, czyli dokładnie tyle samo, co w Galaxy Z Fold 7. W przypadku modeli z większymi dyskami możemy spodziewać się 16 GB pamięci operacyjnej - ale nie jest to pewne.

Do tego ma dojść akumulator o pojemności 4800 mAh, czyli większy niż ten montowany w modelu Galaxy Z Fold 7, gdzie do dyspozycji mieliśmy 4400 mAh. Może się on również ładować szybciej, czyli z mocą 45 W zamiast jedynie 25 W. Powinno się to przełożyć na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, co może być dodatkowym argumentem za przesiadką na Galaxy Z Fold 8.

Topowe aparaty i podzespoły trafią z kolei do topowego Galaxy Z Fold 8 Ultra.

W ofercie Samsunga mają pojawić się dwa modele typu Fold, czyli składane w poziomie. Poza nowym Galaxy Z Fold 8 o zmienionych proporcjach w porównaniu do modelu Galaxy Z Fold 7 spodziewamy się premiery Galaxy Z Fold 8 Ultra z lepszym aparatem. Ten telefon ma być wyższy i węższy po złożeniu, a ekran wewnętrzny ma mieć bardziej kwadratowe proporcje - dokładnie tak, jak poprzednie modele.

Oprócz tego Galaxy Z Fold 8 Ultra ma mieć wytrzymalszy zawias, jaśniejszy wyświetlacz wewnętrzny oraz jeszcze mniej widoczną fałdkę w miejscu, w którym ten się zgina. Do tego ma dojść pojemniejszy akumulator z opcją szybszego ładowania. Kolekcję uzupełniać ma z kolei Galaxy Z Flip 8; oby nie był on ostatnim przedstawicielem linii składaków inspirowanych telefonami z klapką.

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Otwartym pozostaje pytanie, które z powyższych doniesień faktycznie się potwierdzą, a które nie. Dowiemy się tego wszystkiego już za około dwa tygodnie, gdy telefony Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8 zostaną oficjalnie zaprezentowane. Do tego czasu z decyzją, by sprzedać Galaxy Z Folda 7, jeśli przesiadkę rozważacie, bym się wstrzymał.

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