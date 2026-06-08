Postawią panele na mokradłach. Brzmi dziwnie, ale ma sens

Umieszczenie paneli słonecznych na mokradłach może na pierwszy rzut oka wydawać się dość dziwnym pomysłem. Tymczasem nowe badanie z północnych Niemiec pokazuje, że w przypadku zdegradowanych, osuszonych torfowisk fotowoltaika może nie tylko produkować energię, ale też wspierać odbudowę przyrody. Nie chodzi jednak o stawianie instalacji na dzikich, naturalnych bagnach.

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To nie fotowoltaika kosztem mokradeł

Naukowcy nie sugerują, by stawiać farmy fotowoltaiczne na zdrowych torfowiskach, chronionych mokradłach czy na terenach, które mają duży potencjał szybkiej naturalnej regeneracji. Chodzi o osuszone, zdegradowane torfowiska, które przez lata były wykorzystywane rolniczo i które po spuszczeniu wody przestały działać jak naturalny magazyn węgla.

Zdrowe torfowisko jest jednym z najcenniejszych ekosystemów na Ziemi. Gromadzi wodę, spowalnia suszę, przechowuje ogromne ilości węgla w glebie i daje siedlisko wyspecjalizowanym gatunkom roślin oraz zwierząt. Osuszone torfowisko staje się natomiast po prostu ziemią, która uwalnia dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane, bo torf zaczyna się rozkładać w kontakcie z tlenem.

Torf można porównać do bardzo powoli powstającego archiwum roślin. Przez setki i tysiące lat szczątki mchów, turzyc i innych roślin odkładają się w warunkach dużego uwilgotnienia. Brak tlenu spowalnia rozkład, więc węgiel pozostaje zamknięty w glebie. Gdy taki teren zostaje osuszony, archiwum zaczyna się palić bez płomieni: materia organiczna rozkłada się, a węgiel trafia do atmosfery.

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Wszystko zaczęło się od… ptaków

Badanie przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu w Greifswaldzie dotyczyło farmy słonecznej zbudowanej na ponownie nawodnionym torfowisku w północnych Niemczech. Naukowcy opisywali w nim konkretny przypadek. Porównali różnorodność ptaków na takim terenie z sąsiednimi, nadal osuszonymi torfowiskami wykorzystywanymi rolniczo, głównie jako użytki zielone pod paszę dla zwierząt.

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Badanie trwało od marca do października 2024 r. Zastosowano przy nim rejestratory dźwięku i uczenie maszynowe, aby rozpoznawać obecność ptaków na podstawie nagrań. Taka metoda pozwala śledzić aktywność zwierząt znacznie regularniej niż tradycyjne, krótkie obserwacje terenowe.

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Wynik był naprawdę bardzo zaskakujący. Farma słoneczna na ponownie nawodnionym torfowisku okazała się miejscem, w którym pojawiła się nietypowa mieszanka gatunków. Były tam ptaki związane z mokradłami, gatunki krajobrazu rolniczego, a nawet ptaki kojarzone raczej z bardziej zadrzewionymi siedliskami.

Wśród odnotowanych gatunków znalazł się m.in. trznadel trzcinowy, typowy dla wilgotnych terenów z roślinnością szuwarową, oraz świergotek łąkowy, gatunek w Europie coraz bardziej problematyczny z punktu widzenia ochrony przyrody. Badacze zauważyli też ptaki, których normalnie nie spodziewaliby się na takim siedlisku, ale które najwyraźniej korzystały ze struktury paneli jako punktów obserwacyjnych i miejsc do siadania.

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Mokradła pomagają panelom, a panele mokradłom

Fotowoltaika na takim terenie daje oczywistą korzyść energetyczną, bo produkuje prąd bez spalania paliw kopalnych. Jednak w przypadku ponownie nawodnionych torfowisk chodzi o zdecydowanie inny efekt. Panele mogą stać się przede wszystkim ekonomicznym powodem, dla którego właściciel gruntu zgodzi się na odtworzenie mokradła.

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To właśnie jest klucz całego pomysłu. Samo przywrócenie wody na torfowisku pomaga klimatowi i przyrodzie, ale bardzo często wiąże się z problemami finansowymi i społecznymi. Rolnik nie może już prowadzić wielu tradycyjnych upraw, bo większość z nich źle znosi wysoki poziom wody. Jeśli jedyne, co słyszy właściciel takiego terenu, to zrezygnuj z części dochodów dla dobra planety, trudno się dziwić, że niewielu podchodzi do tego z entuzjazmem.

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Niemiecki model próbuje rozwiązać ten problem inaczej. Właściciel lub użytkownik gruntu może zarabiać na instalacji fotowoltaicznej, ale tylko pod warunkiem ponownego nawodnienia torfowiska. Chodzi o to, by teren znów zatrzymywał wodę, ograniczał emisje gazów cieplarnianych i jednocześnie nadal przynosił dochód. To rozwiązanie ma też dodatkową korzyść – tworzy lepsze warunki dla części gatunków związanych z mokradłami.

To nie jest klasyczna agrofotowoltaika, w której panele współistnieją z uprawami lub wypasem. To raczej Peatland PV, czyli fotowoltaika połączona z odtwarzaniem torfowiska. Najważniejsza funkcja gruntu zmienia się z produkcji rolnej na ochronę klimatu, retencję wody, przyrodę i energię.

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*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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Marcin Kusz 08.06.2026 15:55

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