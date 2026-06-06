Najciekawsze zastosowanie AI w pogodzie. Nie ma nic wspólnego z prognozami

Ostrzeżenie przed tornadem, huraganem albo powodzią jest warte tyle, ile wynosi szansa, że człowiek je zrozumie na czas. W USA miliony mieszkańców nie używają w domu angielskiego, a oficjalne komunikaty pogodowe przez lata były przygotowywane głównie po angielsku. Teraz National Weather Service, czyli amerykański odpowiednik naszego rodzimego IMGW, rozwija system, który z pomocą AI tłumaczy ostrzeżenia i prognozy w kilka minut.

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Problem nie leży w radarze, tylko w języku

Współczesna meteorologia potrafi śledzić burze, huragany, fale upałów i układy opadowe z precyzją, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była poza naszym zasięgiem. Radary dopplerowskie, satelity, modele numeryczne i sieci pomiarowe pozwalają wykrywać zagrożenia coraz szybciej. Jednak nawet najlepsza prognoza traci znaczenie, jeśli nie dociera do ludzi w zrozumiałej formie.

W USA widać to szczególnie dobrze. Prawie 69 mln osób używa w domu innego języka niż angielski. Wiele z nich bez problemu poradzi sobie z codzienną rozmową po angielsku, ale kiedy pojawia się stres i zagrożenie, dużo łatwiej zrozumieć komunikat w swoim ojczystym języku. Przy zwykłej prognozie pogody nie ma to większego znaczenia. Gdy jednak nadciąga tornado, huragan, nagła powódź albo pożar, od właściwego zrozumienia ostrzeżenia może zależeć zdrowie lub życie.

Ostrzeżenie meteorologiczne to nie jest zwykły komunikat. Musi być krótki i zrozumiały. Powinien jasno wyjaśniać, co się dzieje, gdzie występuje zagrożenie, kiedy może nadejść i jak należy zareagować. W takich sytuacjach nawet pozornie drobny błąd w tłumaczeniu może sprawić, że odbiorca źle zrozumie przekaz.

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AI ma skrócić godzinę do kilku minut

Do tej pory tłumaczenie ostrzeżeń często spadało przede wszystkim na barki dwujęzycznych synoptyków. To rozwiązanie miało sens tylko na papierze. W czasie groźnej pogody meteorolog nie ma możliwości spokojnego tłumaczenia kolejnych komunikatów. Musi analizować dane, aktualizować ostrzeżenia, koordynować pracę z innymi biurami i reagować na zmieniającą się sytuację.

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Przetłumaczenie jednego produktu pogodowego, czyli konkretnego komunikatu, prognozy albo ostrzeżenia publikowanego przez służby meteorologiczne, potrafiło zajmować do tej pory nawet godzinę. Przy ostrzeżeniach pogodowych to wieczność. Jeśli burza rotacyjna zmierza w stronę miasta, komunikat opublikowany po takim czasie może być już opisem zagrożenia, które właśnie przeszło nad ludźmi.

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Nowy system skraca ten czas w niektórych produktach do 5-7 min. Nie chodzi tu jednak o prosty translator wrzucony do pracy na chybił trafił. National Weather Service współpracuje z platformą LILT, która wykorzystuje neuronowe tłumaczenie maszynowe dostosowywane do terminologii pogodowej. Modele są uczone na specjalistycznych tekstach, korektach i pracy profesjonalnych tłumaczy oraz dwujęzycznych meteorologów.

W ostrzeżeniach pogodowych liczy się każdy szczegół. Takie zwroty jak watch, warning czy flash flood nie są zwykłymi słowami. Oznaczają konkretne poziomy zagrożenia i konkretne działania. Jeśli ktoś przetłumaczy je zbyt dosłownie albo użyje niewłaściwego odpowiednika, odbiorca może po prostu źle zrozumieć sytuację. A przy tornadzie czy powodzi taki błąd może mieć olbrzymie konsekwencje.

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To zdecydowanie nie jest zwykły chatbot od pogody

Warto jednak jasno zaznaczyć, czym ten system definitywnie nie jest. To nie jest AI, które samo przewiduje tornado. Nie jest to też chatbot odpowiadający mieszkańcom na pytania o pogodę. Prognozy i ostrzeżenia nadal powstają w instytucji meteorologicznej, na podstawie danych i decyzji specjalistów. AI ma pomóc w szybkim, skalowalnym i spójnym tłumaczeniu gotowych produktów pogodowych.

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Pamiętajmy, że w meteorologii błąd może kosztować życie, więc całkowite oddanie ostrzeżeń automatycznemu systemowi byłoby niezwykle ryzykowne. Tutaj AI pełni funkcję narzędzia wspierającego komunikację. Przyspiesza pracę, zmniejsza obciążenie ludzi i pozwala publikować komunikaty w językach, których wiele biur terenowych nie byłoby w stanie obsłużyć samodzielnie.

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*Źródło grafiki wprowadzającej: Canva Pro

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Marcin Kusz 06.06.2026 09:45

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