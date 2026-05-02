Podniebny szpieg nowej ery. Przed nim nic się nie ukryje

Aeris-X ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sojuszników, którzy chcą szybciej i taniej budować obronę powietrzną przeciwko dronom, pociskom manewrującym i zagrożeniom balistycznym. To system osadzony na biznesowym odrzutowcu Bombardier Global 6500, zaprojektowany tak, by wejść do służby szybciej, kosztować mniej w cyklu życia i lepiej wpisać się w dzisiejszą wojnę, gdzie liczy się nie tylko sam radar, ale też interoperacyjność, elastyczność i tempo wdrożenia.

To nie jest mały AWACS, tylko nowy pomysł na tę samą rolę

Zacznijmy od podstaw. AEW&C to powietrzne stanowiska wykrywania i dowodzenia, które dzięki radarowi umieszczonemu wysoko nad ziemią mogą widzieć dalej niż naziemne systemy, śledzić wiele celów jednocześnie i przekazywać obraz sytuacji myśliwcom, naziemnej obronie powietrznej czy sztabom.

Są to więc oczy i uszy całego ugrupowania, a często także jego mózg na pierwszej linii. Natowska flota E-3A AWACS ma zostać wycofana po 2035 r., a już dziś trwa program poszukiwania następcy w ramach Alliance Future Surveillance and Control. Rynek dla takich platform będzie więc w najbliższych latach tylko rósł.

Zamiast stawiać na duży, klasyczny samolot specjalny, L3Harris buduje system na bazie odrzutowca biznesowego. Taka platforma jest szybsza w przebudowie, zwykle tańsza w eksploatacji, prostsza logistycznie i łatwiejsza do wprowadzenia dla państw, które nie chcą utrzymywać bardzo ciężkiej, kosztownej floty. To nie znaczy, że bizjet nagle automatycznie zastąpi wszystkie duże AWACS-y. Znaczy raczej, że część państw coraz wyraźniej szuka sprzętu, który będzie wystarczająco dobry operacyjnie, ale mniej brutalny dla budżetu i obsługi.

Co dokładnie obiecuje L3Harris?

Aeris-X ma zapewniać pełne pokrycie 360 stopni dzięki radarowi AESA i oferować ponad 30 proc. większy zasięg wykrywania oraz odporność na zakłócanie w porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami w tej klasie. L3Harris twierdzi też, że radar był testowany w warunkach bojowych i używany do obrony przed setkami dronów, pocisków manewrujących i zagrożeń balistycznych.

To są oczywiście deklaracje producenta, więc warto traktować je z ostrożnością, ale nawet w tym ujęciu widać, jak firma pozycjonuje produkt: nie jako samolot do spokojnego patrolu, lecz jako narzędzie do pracy w środowisku nasyconym zakłóceniami, tanimi dronami i wielowarstwowymi atakami.

Firma podkreśla również niski koszt cyklu życia i szybsze terminy integracji niż w przypadku dużych platform specjalnych. Dzisiejszy problem wielu sił powietrznych nie polega już wyłącznie na tym, czy sprzęt jest najlepszy na papierze. Chodzi także o to, czy można go dostać odpowiednio szybko i czy da się go utrzymać w wysokiej gotowości przez lata bez pożerania budżetu.

L3Harris twierdzi, że na całym świecie dostarczyło już 106 zmilitaryzowanych biznesowych odrzutowców, a wskaźniki dostępności przekraczały 90 proc. w kilku państwach sojuszniczych. To również dane producenta, ale dobrze pokazują, na czym opiera swoją narrację handlową: dostępność i utrzymanie mają być równie ważne jak sam sensor.

Bombardier Global 6500 nie jest tu przypadkowym wyborem

Bazą dla Aeris-X jest Bombardier Global 6500, czyli bardzo dalekozasięgowy odrzutowiec biznesowy. To nie jest zwykła platforma dla VIP-ów, tylko samolot o dużym pułapie, dalekim zasięgu i dobrej wytrzymałości do przeróbek misyjnych.

L3Harris wykorzystuje tę rodzinę już w innych projektach ISR, a jego zmilitaryzowane Global 6500 latają już operacyjnie dla U.S. Indo-Pacific Command jako platformy ATHENA-R, osiągając średnio ponad 400 godzin lotu miesięcznie dla dwóch maszyn. Firma nie sprzedaje tutaj więc całkowicie teoretycznej koncepcji. Sprzedaje architekturę, którą już wcześniej zaczęła wdrażać w innych wariantach.

Dla potencjalnego nabywcy wybór takiej bazy operacyjnej to potężny, logistyczny as w rękawie. Zbudowanie zaawansowanego systemu wokół płatowca o cywilnych korzeniach, dysponującego potężnym, gotowym i globalnym zapleczem serwisowym, jest nieporównywalnie prostsze i bezpieczniejsze.

To nie rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów, bo integracja radaru, łączności i systemów misyjnych jest nadal piekielnie skomplikowana, ale obniża próg wejścia. A właśnie tego dziś szukają państwa, które widzą zagrożenie rosnącą skalą ataków dronowych i rakietowych, ale nie chcą czekać dekady na pełny, wielki program krajowy. Ten wniosek jest interpretacją, ale mocno wynika z tego, jak L3Harris argumentuje przewagi Aeris-X.

Marcin Kusz 02.05.2026 08:30

