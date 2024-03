Zorganizowali hackathon dla swoich pracowników. Wyszło z tego innowacyjne rozwiązanie

To nie było zwykłe wydarzenie. Hackathon w P&G to inicjatywa, w ramach której pracownicy specjalizujący się w różnych dziedzinach informatyki zgromadzeni w drugim co do wielkości hubie IT P&G na świecie, mieli okazję wykorzystać swoje umiejętności do stworzenia innowacyjnej aplikacji pomagającej w diagnozowaniu neurologicznych chorób rzadkich. Co ciekawe, wszystko to w godzinach pracy.