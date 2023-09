Telefon-torebka i składak lepszy od Samsunga? Premiera Honor Magic V2

Honor zaprezentował smartfonotorebkę, ale też nowego konkurenta dla Galaxy Z Fold 5. O ile to pierwsze to raczej tylko akcja marketingowa to jednak ich nowy składak zapowiada się bardzo ciekawie. Oba urządzenia mogliśmy oglądać podczas premiery na IFA w Berlinie. Przygotowaliśmy krótką relację. Zapraszamy do oglądania.