Patus od bezdomnych znów na YouTube. Bójka, gaz pieprzowy i nurkowanie po pijaku

Znamienne jest, co mówi do autora chwilę później jeden z bijących się, zdenerwowany atakiem gazem. - Lubisz bezdomnych wykorzystywać. Jednak jak ci, ku**a, tą krytykę pisali, to się nie mylili nic - mówi kloszard. A autor odwraca się, rozkłada ręce i robi głupią minę, jakby nie zrozumiał, co chce mu przekazać mężczyzna.