To już koniec. Samsung Galaxy S8 i S8+ nie dostaną już żadnej aktualizacji

Po czterech latach od premiery Samsung kończy obsługę serwisową swoich ówczesnych sztandarowych telefonów. Nie pojawi się już żadna aktualizacja serwisowa, w tym łatająca potencjalne luki w zabezpieczeniach.

Samsung zakończył właśnie wsparcie serwisowe dla jednych z najlepszych telefonów 2017 r. Urządzenia Galaxy S8 oraz Galaxy S8+ wypadły z listy serwisowanych przez producenta urządzeń. Telefony te nadal będą otrzymać niektóre rodzaje aktualizacji, jednak wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Play. To oznacza, że ich posiadacze mogą dalej liczyć na aktualizacje przeglądarki, ulubionych aplikacji czy nawet niektórych komponentów systemowych. Niestety, nie tyczy się to łatek serwisowych związanych z samym systemem.

Łatki serwisowe usuwają przeróżne usterki związane z wydajnością pracy urządzenia oraz jego bezpieczeństwem. Na pierwsze można machnąć ręką: po czterech latach od premiery Galaxy S8 to dojrzałe produkty, które raczej nie mają już problemu ze stabilnością. Osobnym problemem są łatki bezpieczeństwa. Niestety, jeżeli ktoś kiedyś złamie zabezpieczenia programowe preinstalowanego w telefonie Androida, Samsung już nic z tym nie zrobi.

Cztery lata aktualizacji. Galaxy S8 były dłużej serwisowane niż telefony Google Pixel.

Czteroletnie wsparcie serwisowe to bardzo ładny wynik. Co prawda posiadacze tych przecież nadal działających i w miarę nowoczesnych telefonów mogą mieć inne zdanie – bo właśnie są zmuszani do rozglądania się za nowym modelem telefonu – jednak nawet telefony od Google’a otrzymują tylko trzyletnie wsparcie programowe. Samsung opiekuje się swoją odmianą Androida dłużej niż jego twórcy.

Co ciekawe, nie wszystkie telefony z linii Galaxy S8 zostały porzucone przez producenta. Galaxy S8 Active i Galaxy S8 Lite pojawiły się na rynku kilka miesięcy później, więc ich posiadacze jeszcze przez te kilka miesięcy mogą liczyć na wsparcie.