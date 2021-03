Każdy z nas wie już, jak wykonać przelew na telefon BLIK przy pomocy aplikacji na smartfonie. Okazuje się jednak, że wciąż nie wszyscy wiedzą, iż mogą otrzymywać przesłane w ten sposób środki natychmiastowo, siedem dni w tygodniu, z innych banków i do tego w pełni za darmo.

BLIK wszedł w krwiobieg polskiego społeczeństwa, będąc naturalnym elementem obszaru płatności bezgotówkowych. To rozwiązanie powszechne, stosowane przy kasie w markecie, podczas zakupów online na laptopie, a coraz częściej również podczas spotkań towarzyskich czy sytuacji kryzysowych. Narzędzie do „zrzutki na pizzę“ stało się powszechnie wykorzystywanym rozwiązaniem podczas zakupów, transakcji, zebrań czy sytuacji kryzysowych. Okazuje się jednak, że wciąż nie wiemy o przelewach na telefon BLIK wszystkiego.

Przelew na telefon BLIK możesz otrzymać siedem dni w tygodniu, za darmo, z dowolnego banku.

Każdy z nas potrafi wykonać przelew na telefon BLIK. To szybkie, łatwe i wygodne. Nie każdy wie jednak, że środki z takiego przelewu może otrzymać natychmiast, nawet w niedzielę, z innego banku i do tego bezpłatnie. To oczywista przewaga systemu BLIK wobec tradycyjnych przelewów i płatnych przelewów pokroju Express Elixir, gdzie musimy nie tylko uiścić opłatę za natychmiastową operację, ale również znać numer konta bankowego odbiorcy. BLIK potrzebuje z kolei wyłącznie numeru komórkowego. Ten wystarczy, aby otrzymać przelew w środku nocy z soboty na niedzielę, bez żadnych dodatkowych kosztów i komplikacji.

Wielu codziennych użytkowników systemu BLIK nie jest świadomych, że może bezpłatnie korzystać z takich przelewów 24/7 zupełnie za darmo. Przyjazne użytkownikowi rozwiązanie jest wspierane przez wiiększość banków wykorzystujących system BLIK w aplikacji mobilnej. Pełną listę wszystkich banków umożliwiających otrzymywanie natychmiastowych przelewów na telefon w każdy dzień tygodnia znajdziecie pod tym adresem. Mówimy tutaj o ponad 16 milionach zainstalowanych aplikacji, wykorzystywanych przez miliony polskich użytkowników.

Aby móc cieszyć się z przychodzących przelewów również w niedzielę, wystarczy zarejestrować swój numer w usłudze BLIK. Nie potrzebujemy do tego żadnej dodatkowej aplikacji, zewnętrznego formularza czy osobnego konta. Wystarczy zwykła aplikacja bankowa - dokładnie ta sama, z której codziennie korzystamy na smartfonie. Z jej poziomu przechodzimy do zakładki ustawień lub usług BLIK (w zależności od aplikacji), a następnie dokonujemy rejestracji numeru komórkowego. To tyle. Ważne: każdy numer komórkowy można zarejestrować wyłącznie dla jednego konta bankowego.

Możliwość otrzymywania natychmiastowych przelewów siedem dni w tygodniu, za darmo, jest nieoceniona.

BLIK to narzędzie coraz częściej wykorzystywane podczas zebrań, konferencji, zjazdów czy spotkań organizacyjnych. Sięgają po nie także starsi użytkownicy smartfonów i nie stoi za tym żadna czarna magia. Powód jest oczywisty: łatwość i wygoda. Wystarczy podać swój numer komórkowy, aby przeprowadzić skuteczną i natychmiastową zbiórkę pieniędzy, z finansami od razu gotowymi do wykorzystania i zagospodarowania.

Niedzielne spotkanie koła gospodyń wiejskich i organizowana zbiórka na jubileuszowe obchody? Żaden problem. Weekendowy wyjazd w góry i brak środków na nieprzewidziane atrakcje? Można poprosić rodziców o szybką pożyczkę. Nieoczekiwana niedzielna wyprzedaż w ulubionym sklepie online, dwa dni przed wypłatą? Czarujący uśmiech i przelew od narzeczonego jest natychmiast możliwy do wykorzystania. Wszystko to w sytuacji, gdy na tradycyjny przelew musielibyśmy albo czekać do poniedziałku, albo płacić za sam fakt wykonania przyspieszonej operacji bankowej.

Sam pamiętam, jak wykorzystałem płatności BLIK podczas spontanicznych odwiedzin chorego redakcyjnego kolegi w warszawskim szpitalu. Jeden ze znajomych wpadł po drodze do sklepu, kupując pacjentowi upominek. Szybka zrzutka za prezent w szpitalnej poczekalni trwała dosłownie kilkanaście sekund. Wystarczyło, że wybrałem kolegę z książki adresowej na smartfonie, zatwierdziłem kwotę i gotowe. Środki otrzymał natychmiastowo. Sprawa zamknięta, można skupić się na wspieraniu chorego towarzysza broni.

Darmowe przelewy 24/7 są nie tylko wygodne i szybkie. One ratują skórę w sytuacjach kryzysowych. Jednak BLIK to przede wszystkim wszechstronny sposób na płacenie wszędzie tam, gdzie tego potrzebujemy. W całym 2020 r. dokonano 420 milionów płatności BLIK na łączną kwotę 57 miliardów złotych. Popularność rozwiązania stale wzrasta, z kolei darmowe i natychmiastowe przelewy siedem dni w tygodniu na pewno w tym nie przeszkadzają.



Tekst powstał we współpracy z Polskim Standardem Płatności