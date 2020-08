AMOLED, GPS, pulsometr i 10 dni pracy. A do tego Huawei Watch Fit ma być taniutki

To może być hit – nie tylko dlatego, że z wyglądu przypomina rozciągniętego Apple Watcha. Huawei Watch Fit to całkiem nieźle wyposażony zegarek, który ma pracować bardzo długo na akumulatorze – a przy tym być wyjątkowo tani.

Jak wynika z informacji zdobytych przez @Sundhanshu1414, Huawei szykuje się do premiery nowego zegarka. Pojawi się on we wrześniu, również na europejskim rynku w zapowiadającej się na wyjątkowo atrakcyjną cenie 119 euro. Jak bowiem wynika z informacji produktowych, Watch Fit to całkiem nieźle wyposażone urządzenie.

W pudełku z zegarkiem znajdziemy jeszcze ładowarkę. Zegarek wymaga iOS-a 9 lub nowszego lub Androida Lollipop lub nowszego. Będzie potrafił wykrywać chód, bieg, pływanie i jazdę na rowerze. W sprzedaży pojawi się w czterech wersjach kolorystycznych, a jego akumulator ma zapewnić do 10 dni nieprzerwanej pracy.

Huawei Watch Fit – dane techniczne.

Mimo względnie niskiej ceny, zegarek zdaje się być bardzo przyzwoicie wyposażony. Jego 1,64-calowy wyświetlacz AMOLED pracuje w rozdzielczości 458 x 290 pikseli i jest wodoodporny (5 ATM). Pojawiły się też wszystkie podstawowe czujniki: akcelerometr, barometr, natężenia światła, GPS i czujnik tętna.

Warto pamiętać, że zegarki Huaweia nie korzystają z żadnej z popularnych platform operacyjnych. To oznacza, że nie oferują rozszerzania swoich funkcji przez instalację dodatkowych aplikacji. Biorąc jednak pod uwagę cenę urządzenia, jego potencjał fitnessowy i możliwość podglądania zdarzeń z telefonu – może zdobyć uznanie konsumentów. Zwłaszcza że wizualnie nieco aż za bardzo przypomina Apple Watcha.



