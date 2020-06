Programy pisane z myślą o Windows 10 2004 lub nowszym powinny być istotnie mniej łakome na nasz RAM. Jedną z pierwszych aplikacji, która to wykorzysta, będzie popularna przeglądarka Chrome. Inne są już w kolejce.

Jedną z mniej znanych nowości Windowsa 10 2004 – bo w zasadzie całkowicie niewidoczną dla użytkownika – jest zapewnienie aplikacjom nowego mechanizmu zarządzania pamięcią operacyjną. Wykorzystując SDK (Software Development Kit) najnowszej wersji systemu, programiści mogą wprowadzać mechanizm SegmentHeap do swoich aplikacji, jednocześnie nie łamiąc kompatybilności z poprzednimi wersjami Windowsa.

Ów SegmentHeap, jak czytamy w dokumentacji, to sterta segmentów, a więc nowoczesna implementacja sterty, ma zapewnić istotne oszczędności w zużywaniu RAM-u. Microsoft ilustruje je na przykładzie jeszcze niedostępnej, przyszłej wersji przeglądarki Edge, która zużywała nawet 27 proc. mniej pamięci niż ta pracująca bez SegmentHeap.

Edge bazuje na Chromium. A Google już zaaprobował rozwiązanie Microsoftu. Chrome na Windows 10 2004 będzie zużywał mniej pamięci.

Implementacja SegmentHeap trafi do windowsowej edycji przeglądarki Chromium, co oznacza, że zyskają na tym wszystkie nakładki – Chrome, Edge, Opera, Vivaldi, Brave i reszta. Tak na dobrą sprawę, to Google – jak twierdzi – jest gotowy do wprowadzenia tego mechanizmu od ręki. Czeka jednak na opublikowanie finalnej wersji SDK dla Windows 10 2004, by uniknąć usterek i nieprzewidzialnych problemów w procesie kompilacji kodu przeglądarki.

Odkąd Microsoft dołączył do projektu Chromium, przekazał jego współtwórcom setki łatek poprawiających działanie bazujących na nim wszystkich przeglądarek, nie tylko tych pracujących na Windowsie. Jest to o tyle niesamowite, że prawdopodobnie większość z nas pamięta nie tak odległe czasy, kiedy Chrome był dla Microsoftu jednym z głównych oponentów. Chromium w efekcie dominuje na rynku przeglądarek internetowych, co rodzi pewien problem – Firefox i Safari znajdują się w coraz trudniejszej pozycji…