Jest co najmniej 6 powodów, dla których warto mieć aplikację Rossmann w swoim smartfonie

Aplikacja Rossmann to sposób nie tylko na sprawniejsze i szybsze, ale także tańsze zakupy. Wystarczy kilka kliknięć i już mamy ją w swoim smartfonie, a używanie jej jest zupełnie bezproblemowe.

Kosmetyki kupuję w kilku miejscach – w internecie, aptekach i Rossmannie. To właśnie w tej drogerii najczęściej kompletuję produkty codziennego użytku – pasty do mycia zębów, żele pod prysznic czy szampony, ale także inne artykuły do higieny czy chemię gospodarczą. Najczęściej zakupy w Rossmannie robię podczas załatwiania spraw na mieście. Zawsze wtedy mam przy sobie smartfona, a na nim aplikację Rossmann, której używam już w trakcie zakupów i kiedy dokonuję płatności – korzystając z kasy samoobsługowej, sama skanuję swoją kartę Rossmann dostępną w programie, albo pokazuję ją pani kasjerce, która robi to za mnie.

Już kilka razy dzięki niej udało mi się zaoszczędzić parę groszy – a to realizując promocję, która dostępna była tylko dla klientów posiadających kartę Rossmann (taka karta to zakładka w aplikacji, będąca kodem kreskowym, którą należy zeskanować w kasie przed płatnością), a to wykorzystując rabat przygotowany specjalnie dla mnie, np. „2+2 gratis” na kosmetyki do higieny, dzięki któremu dwa najtańsze produkty otrzymujemy gratis. Dotychczas to Rossmann decydował o tym, kiedy mogę skorzystać z promocji, ale od teraz sama mogę podjąć decyzję, kiedy aktywuję kupon zniżkowy w aplikacji. To oczywiście wygodniejsze – rabat mogę wykorzystać kiedy naprawdę tego potrzebuję, a nie dlatego, że kończy się jego data przydatności.

6 powodów, dla których warto mieć aplikację Rossmann w swoim smartfonie:

Skorzystasz z promocji specjalnie dla ciebie

W mojej aplikacji Rossmann znajduje się teraz sześć promocji, z których mogę skorzystać w dowolnym czasie do końca tego roku. Dzięki akcji „2+2 gratis” mogę kupić korzystniej produkty do codziennej higieny, pielęgnacji twarzy, dłoni i stóp, do opalania, regeneracji skóry, włosów oraz paznokci. Zniżkę mam także na tzw. „kolorówkę”, czyli kosmetyki do makijażu. Po kliknięciu w okienko każdego rabatu, z aplikacji dowiaduję się, jakie produkty biorą udział w promocji. Wystarczy, że wybrane artykuły dodam do „Listy+” w programie i aktywuję kod – rabat zostanie naliczony podczas zakupów w sklepie stacjonarnym, podczas których zostanie zrealizowana „Lista+”. Po stworzeniu listy interesujących mnie artykułów i aktywowaniu kodu mam 14 dni na skorzystanie z promocji. Przy realizacji kuponów trzeba zeskanować aplikację podczas płatności.

Poznasz najnowsze mega promocje

Kiedy włączymy aplikację, na samej górze strony startowej, witają nas najnowsze i największe promocje („Promocja mega!”). Wystarczy, że klikniemy w obrazek pod powitaniem i otwiera nam się pełna lista produktów, które aktualnie każdy klient może kupić taniej. Teraz niektóre kosmetyki prawie z 50 proc. zniżką, np. wody toaletowe.

Program przypomni ci o tym, że kończą się twoje kosmetyki

Dzięki korzystaniu z aplikacji, czyli skanowaniu karty podczas zakupów, program wie, jakie produkty zakupiliśmy. A to pozwala mu nie tylko „uczyć się” nas i podpowiadać nam kosmetyki i promocje w obrębie naszych zainteresowań, ale także przypominać o tym, że nasze np. szampony, płyny, mydła mogły się już skończyć. Aplikacja pokaże nam ostatnio zakupione produkty – będziemy je mogli dodać do listy naszych zakupów, aby niczego potrzebnego nie pominąć. Od razu dostaniemy też informację zwrotną, czy produkt jest dostępny w wybranym przez nas sklepie stacjonarnym.

Przygotujesz listę zakupów

Lista zakupów pozwala sprawnie i szybko uporać się z obowiązkami. Aby nie kluczyć między półkami, zorganizowanie to podstawa. Zawsze przed wizytą w sklepie, zwłaszcza, jeśli muszę uzupełnić spore braki (a wiadomo, że wszystkie kosmetyki zawsze kończą się w jednym momencie…), przygotowuję sobie spis rzeczy, które zamierzam kupić. W aplikacji zrobimy to za pomocą kliknięcia w plusik przy wybranym produkcie. Trzeba też wybrać drogerię, w której chcemy zrealizować zniżkę. Artykuł automatycznie pojawi się na naszej „Liście +”. Więcej, jeśli dodamy kilka produktów, od razu dowiemy się, ile będzie nas kosztowało zakupienie ich wszystkich – aplikacja przeliczy nasz indywidualny rabat.

Sprawdzisz cenę produktu oraz jego dostępność, a także znajdziesz kosmetyki na każdą okazję

Dzięki aplikacji poznamy cenę każdego produktu (dowiemy się, czy jest w promocji), a także sprawdzimy, czy jest dostępny w wybranym przez nas sklepie. Możemy to zrobić, wyszukując daną rzecz w wyszukiwarce. Znaleźć ją można albo wpisując określoną nazwę, albo typ produktu, a także to, z czego są zrobione. Aplikacja podpowiada wyszukiwanie, np. kosmetyków z naturalnymi składnikami, ale system tagów i filtrów jest dużo bardziej rozbudowany. Program pozwala też odnaleźć artykuły, korzystając z wyszukiwania głosowego (musimy wówczas pozwolić programowi na korzystanie z mikrofonu w smartfonie) – wystarczy, że powiemy, czego szukamy (np. „szampon” albo „Isana”) i naszym oczom ukaże się lista produktów, które mogą nas interesować. Informacje o wybranym artykule zdobędziemy też, skanując kod kreskowy produktu. A to przyda się w domu – wtedy od razu dowiemy się, w której drogerii zdobędziemy kosmetyk, a także podczas zakupów, wtedy na pewno poznamy jego aktualną cenę i dostaniemy informację na temat tego, czy i do kiedy jest w promocji.

Kupisz kosmetyki przez internet

Aplikacja Rossmann nie tylko ułatwia zakupy w sklepie stacjonarnym, ale pozwala też kupić kosmetyki przez internet. Ważne jednak, byśmy sprawdzili, które zniżki obowiązują na miejscu w drogerii, a z których możemy skorzystać online. Produkty z „Listy+” z rabatem można kupić wyłącznie w sklepach stacjonarnych. W ramach zakupów przez internet możemy skorzystać za to z usługi „click & collect” – po złożeniu zamówienia zakupy będą na nas czekały spakowane w sklepie, a my je tylko odbierzemy.

* Tekst powstał we współpracy z marką Rossmann.