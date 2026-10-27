Jak wyłączyć pocztę głosową w Orange? Poradnik
Nieodebrane połączenie nie musi kończyć się nagraniem na poczcie głosowej. Jeśli nie korzystasz z tej funkcji, możesz ją wyłączyć w Orange na kilka sposobów.
Dla części osób poczta głosowa to relikt czasów, gdy nie każdy miał telefon zawsze pod ręką. Dziś, gdy większość spraw załatwiamy przez SMS-y i komunikatory, nagrywanie wiadomości po nieodebranym połączeniu nie zawsze ma sens. Jeśli wolisz, by rozmówca spróbował skontaktować się z tobą ponownie, zamiast zostawiać nagranie, możesz wyłączyć pocztę głosową Orange. Nie musisz w tym celu dzwonić do operatora - wystarczy skorzystać z jednej z dostępnych metod.
Jak wyłączyć pocztę głosową w Orange? Sposoby:
Wyłączanie poczty głosowej w Orange przez SMS
Jeśli zależy ci na szybkim rozwiązaniu, możesz wyłączyć pocztę głosową Orange za pomocą wiadomości SMS. Wystarczy, że:
- Otworzysz aplikację do wysyłania wiadomości na telefonie.
- Utworzysz SMS o treści REZ.
- Wyślesz wiadomość na numer 501.
Opłata za SMS jest naliczana tak jak za wysłanie zwykłej wiadomości na numer komórkowy, zgodnie z warunkami Twojej oferty.
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Jak wyłączyć pocztę głosową Orange w aplikacji Mój Orange?
Drugim sposobem jest skorzystanie z aplikacji Mój Orange. Aby wyłączyć usługę, wykonaj następujące kroki:
- Otwórz aplikację Mój Orange i zaloguj się na swoje konto.
- Przejdź do sekcji Zarządzaj.
- Wybierz Pakiety i usługi.
- Otwórz Moje aktywne usługi.
- Wybierz Poczta głosowa i skorzystaj z dostępnej opcji zarządzania usługą, aby ją wyłączyć.
Jeśli nie masz jeszcze aplikacji, możesz zainstalować ją ze sklepu Google Play lub ze sklepu App Store.
Wyłączanie poczty głosowej Orange przez stronę internetową
Nie musisz instalować aplikacji, aby zarządzać pocztą głosową. Możesz to zrobić również przez stronę internetową Orange. W tym celu:
- Wejdź na stronę orange.pl i zaloguj się na swoje konto.
- Przejdź do sekcji Pakiety i usługi.
- Wybierz Moje aktywne pakiety i usługi.
- Otwórz Poczta głosowa i skorzystaj z dostępnych opcji zarządzania usługą, aby ją wyłączyć.
Po wykonaniu tych czynności poczta głosowa zostanie wyłączona. Jeśli w przyszłości zechcesz ponownie z niej korzystać, możesz wrócić do ustawień usługi i ją włączyć.
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Redaktorka Spider's Web specjalizująca się w tematykach sztucznej inteligencji, smartfonów i oprogramowania. Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.