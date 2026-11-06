Zapłacisz tanią opaską Samsunga w sklepie. Drogi zegarek niepotrzebny

Jeszcze w tym roku zobaczymy zupełnie nowego smartbanda od Samsunga: Galaxy Fit 4. Opaska sportowa nowej generacji, poza ulepszeniami dotyczącymi baterii, czujników czy ekranu, dostanie pełnoprawny moduł do płatności zbliżeniowych. Dzięki temu zapłacisz przy użyciu autorskiej metody Samsunga, która jest dostępna również dla klientów z Polski.

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Samsung Galaxy Fit 4 z obsługą płatności Samsung Pay

Samsung wcześniej oferował płatności zbliżeniowe wyłącznie z poziomu zegarków Galaxy. Tak naprawdę już od pierwszego Watcha istniała taka możliwość, chociaż w Polsce opcja ta pojawiła się dopiero wraz z Galaxy Watchem 4, który przeszedł na system Wear OS od Google’a i udostępnił płatności Google Pay. Od ubiegłego roku dodano też oficjalne wsparcie dla Samsung Pay.

Dzięki tej usłudze nadchodząca opaska Galaxy Fit 4 będzie w stanie realizować transakcje bezstykowe. Dotyczy to także użytkowników z Polski, ponieważ większość banków wspiera tę metodę i pozwala dodawać karty płatnicze do portfela Samsung Wallet. Skąd o tym w ogóle wiemy?

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Otóż Samsung udostępnił aplikację Galaxy Fit 4 w Galaxy Store. Na zrzutach ekranu oprogramowania widać sekcję Wallet. Jest ona nieco ukryta, ale sam fakt pojawienia się portfela Samsunga w opasce koreańskiego producenta najprawdopodobniej oznacza, że sprzęt obsłuży płatności kartami podpiętymi do usługi Wallet.

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Oczywiście będzie to wymagało od producenta zastosowania czipu NFC. Tym sposobem Galaxy Fit 4 byłby pierwszą opaską w ofercie Samsunga ze wsparciem tego rozwiązania. Mimo że producent w urządzeniu najprawdopodobniej wykorzysta prostszy system operacyjny (zamiast Wear OS), głęboka integracja z własnymi usługami może pozwolić na wdrożenie obsługi Samsung Pay.

Samsung Galaxy Fit 4 nie powinien być drogi

Nadchodząca opaska sportowa Samsunga nie powinna należeć do najdroższych sprzętów na rynku. Poprzedniczka w postaci Galaxy Fit 3 na start kosztowała ok. 280 zł. Samsung najprawdopodobniej utrzyma zbliżony pułap cenowy w przypadku przyszłego modelu - Fit 4 nie powinien kosztować więcej niż 300 zł.

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Jeśli doniesienia o płatnościach Samsung Pay w tym modelu się potwierdzą, będziemy mieli hit. Do płacenia z nadgarstka nie trzeba będzie kupować zegarka Galaxy za 1000 zł i więcej. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku.

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