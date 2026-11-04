Samsung zdradził się z premierą One UI 9.5. Masz Galaxy S26, będziesz w elicie

Koreański producent powoli finalizuje proces uaktualniania smartfonów do obecnie najnowszej wersji One UI 9.0. Całą procedurę rozpoczęto pod koniec września na tegorocznych sztandarowych modelach z serii S26 i z czasem rozszerzono dostępność na starsze oraz tańsze urządzenia: zdecydowana większość wspieranych modeli została już zaktualizowana. Teraz oczekujemy na kolejne duże wydanie.

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One UI 9.5 już za rogiem - pojawia się na pierwszych S26 Ultra

Samsung niebawem powinien uruchomić publiczny program testów beta dla One UI 9.5. Skąd to wiemy? Informator z serwisu X, Kailash0729, zauważył, że na serwerach Samsunga pojawiło się oprogramowanie w testowym wydaniu o nazwie kodowej S948BXXU6ZZK3.

Pod tą skomplikowaną sekwencją liter i cyfr kryje się kolejna wersja One UI 9.5 przeznaczona dla Galaxy S26 Ultra. W praktyce oznacza to, że firma przygotowuje się do oficjalnych testów beta. W ubiegłym roku wersja testowa One UI 8.5 została udostępniona na początku grudnia.

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Zważywszy jednak na to, że seria S27 ma zadebiutować nieco wcześniej niż tegoroczne modele S26, Samsung prawdopodobnie będzie chciał wypuścić oprogramowanie w obieg jeszcze szybciej. Ale zaraz: przecież przed chwilą padła informacja, że to S26 będzie pierwszą serią smartfonów z aktualizacją do One UI 9.5, więc skąd nagle wzmianka o S27?

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Słowo-klucz to aktualizacja. Smartfony S26 są już dostępne na rynku i obecnie działają na starszej wersji oprogramowania. Z kolei linia S27 zadebiutuje dopiero w okolicach stycznia lub lutego 2027 r., będąc pierwszymi modelami wyposażonymi fabrycznie w tę wersję nakładki.

Dopiero w następnej kolejności Samsung wyda najnowszą wersję oprogramowania na obecne już na rynku modele, takie jak Galaxy S26. Oczekujemy jednak, że niektóre smartfony, które otrzymały aktualizację do One UI 9.0 z Androidem 17, nie dostaną już One UI 9.5. Przykładem jest Galaxy S23, który debiutował na początku 2023 r. i był ostatnim ze sztandarowych modeli z 4-letnim okresem wsparcia aktualizacjami Androida. Począwszy od serii S24, Samsung wprowadził 7-letnie wsparcie dla modeli Galaxy S i Z oraz 6-letnie dla Galaxy A i M.

Kiedy oficjalna wersja One UI 9.5?

Uruchomienie bety One UI 9.5 to dopiero pierwsza faza. Większość użytkowników czeka na oficjalny debiut aktualizacji. Samsung najczęściej prowadzi kilkumiesięczne testy beta, zanim opublikuje stabilną wersję oprogramowania. W przypadku One UI 8.5 program testowy ruszył w grudniu 2025 r., a finalne wydanie udostępniono pół roku później - w maju 2026 r.

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W tym przypadku powinno być bardzo podobnie. Jeśli oprogramowanie wystartuje np. pod koniec listopada lub na początku grudnia, wersja finalna może pojawić się w okolicach kwietnia lub maja.

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