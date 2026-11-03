5000 zł zwrotu za telewizor. Samsung odpala promocję na TV OLED

Nowa akcja jest stosunkowo prosta. Klient musi zdecydować się na model objęty promocją z serii OLED: S99H, S95H, S92H, S90H, S85H lub S83H. Do dyspozycji są zarówno flagowe, jak i nieco bardziej przystępne cenowo odbiorniki, w rozmiarach od 42 do 83 cali. Każdy znajdzie coś w swoim budżecie.

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Samsung oddaje od 200 do 5000 zł za kupno telewizora OLED

Zasada jest taka, że im droższy - a więc większy i bardziej zaawansowany - telewizor, tym większa kwota zwrotu trafi na konto klienta. W przypadku podstawowych wariantów kosztujących ok. 4000 zł można liczyć na 200 zł zwrotu. Za wyższe serie, takie jak S90H, otrzymamy 1000 zł, a za S95H - 2000 zł. Z kolei najwyższa kwota 5000 zł dotyczy 83-calowego modelu S99H.

Wartość zwrotu dla poszczególnych modeli wygląda następująco:

200 zł - QE55S83HAEXXH, QE48S85HAEXXH, QE55S85HAEXXH;

300 zł - QE65S83HAEXXH, QE65S85HAEXXH;

500 zł - QE42S90HAEXXH;

600 zł - QE48S90HAEXXH, QE48S92HAEXXH;

700 zł - QE55S90HAEXXH, QE55S92HAEXXH, QE48S95HAEXXH;

900 zł - QE77S83HAEXXH, QE77S85HAEXXH;

1000 zł - QE65S90HAEXXH, QE65S92HAEXXH;

1200 zł - QE83S85HAEXXH, QE55S95HFTXXH, QE55S99HATXXH;

1300 zł - QE77S90HATXXH, QE77S92HATXXH;

1500 zł - QE65S95HFTXXH;

1800 zł - QE83S90HAEXXH, QE83S92HAEXXH;

2000 zł - QE77S95HFTXXH, QE65S99HATXXH;

2500 zł - QE77S99HATXXH;

5000 zł - QE83S99HAEXXH.

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Weźmy np. 55-calowy model QE55S85H, który można nabyć za 5499 zł. Po zakupie urządzenia odbierzemy dodatkowe 200 zł zwrotu na konto. Ciekawą opcją jest też bardziej zaawansowany 55-calowy QE55S90H ze 165-hercowym panelem, wyceniony na 6999 zł - po odliczeniu cashbacku zapłacimy za niego 6299 zł.

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Warto polować na okazje cenowe. Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić telewizor u sprzedawców wymienionych w regulaminie: w sklepach Samsunga, x-kom, Neonet, RTV Euro AGD, MediaMarkt czy u operatorów Play oraz Plus. Oprócz zakupu sprzętu w terminie od 3 listopada do 13 grudnia 2026 r., należy wykonać kilka dodatkowych kroków.

Opinia i rejestracja zakupu: jak odebrać zwrot?

W kolejnym kroku należy opublikować opinię o zakupionym telewizorze. Można to zrobić na stronie promocji, w sklepie, w którym zrobiliśmy zakupy, lub w porównywarce cenowej. Recenzja musi zawierać co najmniej 200 znaków (ze spacjami), ocenę od 1 do 5 oraz hasztagi #KupNapiszOpinieOtrzymajZwrot i #PromocjaCashbackOLEDSamsung2026.

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W ostatnim etapie, w ciągu 14 dni od zakupu (maksymalnie do 27 grudnia), należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie promocji po zalogowaniu na konto Samsung. Do zgłoszenia trzeba dołączyć:

dowód zakupu,

zdjęcie tabliczki znamionowej z tyłu telewizora,

zrzut ekranu z opinią z widocznymi hasztagami i adresem strony,

zdjęcie numeru seryjnego wyciętego z kartonu,

zdjęcie opakowania z miejscem po wyciętym fragmencie.

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Uczestnik może otrzymać tylko jeden zwrot, nawet jeśli kupi np. dwa telewizory. Wypłata środków nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawidłowości zgłoszenia przez organizatorów.

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