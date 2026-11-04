Orange daje dwa telefony w cenie jednego. Biorę w ciemno

Akcja obejmuje zestawy smartfonów jednego producenta: Samsunga, Motoroli oraz Xiaomi. Wybierać można zarówno spośród tańszych modeli, jak i sprzętu z wyższej półki cenowej. Za drugie urządzenie zapłacimy symboliczną złotówkę.

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Drugi smartfon za złotówkę w Orange

Aby skorzystać z promocji, oprócz samych telefonów trzeba zdecydować się również na zakup abonamentu. Do wyboru mamy trzy plany: S za 70 zł/mies. ze 150 GB internetu, M za 80 zł/mies. z paczką 500 GB oraz L za 100 zł/mies. bez limitu danych. Dostępność zestawów zależy od wybranego planu: w wariancie S znajdziemy tylko tańsze modele, takie jak:

Motorola Edge 70 Fusion Power + zegarek Moto Watch + słuchawki Moto Buds - 1981 zł;

Motorola Moto G37 Power 4/64 GB + Moto G06 Power 4/64 GB - 901 zł.

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Z kolei w pakietach Orange M oraz L, oprócz tych dwóch propozycji, dostępne są również:

Samsung Galaxy S26 12/256 GB + Galaxy A18 4/128 GB - 4213 zł;

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 6/256 GB + Redmi 17 4/128 GB - 1801 zł;

Motorola Moto G77 5G 8/128 GB + Moto G06 Power - 1513 zł.

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Zdecydowanie najciekawszą opcją jest tu zestaw Samsunga. Galaxy S26 w wersji 12/256 GB standardowo kosztuje 4199 zł. W ofercie Orange dostajemy również drugi telefon: Galaxy A18 4G w wersji 4/128 GB o wartości 999 zł. Cały ten zestaw kosztowałby zatem ok. 5200 zł, ale Orange chce za niego 4213 zł w 36 ratach po 117 zł.

Gdzie jest haczyk?

Aby uzyskać taką cenę za oba telefony, należy zdecydować się również na abonament komórkowy. Pakiety standardowo podpisywane są na 24 miesiące, ale w tym przypadku płatność za sprzęt została rozłożona na 36 rat 0 proc. Oznacza to, że po dwóch latach umowa przejdzie na czas nieokreślony (od 25. miesiąca cena abonamentu wzrośnie o 5 zł) albo trzeba będzie ją przedłużyć. Opłaty w przypadku planu M wyglądają następująco:

1 miesiąc: 257 zł - 80 zł za abonament, 117 zł za urządzenia i 60 zł za aktywację;

Miesiące 2-24: 197 zł - 80 zł za abonament, 117 zł za urządzenia;

Miesiące 25-36: 202 zł - 85 zł za abonament, 117 zł za urządzenia.

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Jeśli wolicie abonament zamiast oferty na kartę czy subskrypcji, takiej jak Orange Flex, taki zestaw wydaje się bardzo rozsądny. Drugi telefon możecie podarować bliskiej osobie.

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