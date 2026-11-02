Doładujesz konto na kartę i się zdziwisz. Pozytywnie

Orange wystartował z nową akcją o nazwie "Prezent na kartę". Promocja ruszyła wraz z początkiem miesiąca i potrwa do 30 listopada. Po zasileniu konta otrzymamy kod promocyjny, który należy aktywować, wysyłając SMS-a.

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Promocja Orange z paczką 20 GB internetu na kartę

Akcja zakłada możliwość odebrania aż 20 GB darmowego internetu za sam fakt uzupełnienia środków. Aby móc liczyć na bonus, wystarczy doładować konto kwotą co najmniej 35 zł. Oczywiście kwota może być wyższa - nawet jeśli zasilasz numer raz na dłuższy czas, również się załapiesz.

Orange wskazuje, że najlepiej zrobić to w aplikacji Mój Orange lub poprzez stronę internetową doladowania.orange.pl. Nie wiemy, czy inne metody - realizowane przez aplikacje bankowe czy kody drukowane w sklepach - również umożliwiają odebranie dodatkowego pakietu danych.

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Po doładowaniu za minimum 35 zł użytkownik Orange na kartę otrzyma kod za pośrednictwem wiadomości SMS. Niestety promocja nie zakłada automatycznej aktywacji bonusu.

Zamiast tego trzeba wykonać dodatkową czynność: odesłać otrzymany kod pod bezpłatny numer 816. Chwilę później na koncie pojawi się obiecane 20 GB. Co istotne, pakiet ten jest zużywany w pierwszej kolejności, wyprzedzając paczki danych wynikające z innych planów taryfowych czy promocji.

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Sęk w tym, że ważność bonusu jest z góry określona do końca miesiąca. Nieważne, czy aktywujesz go teraz, czy pod koniec listopada - 1 grudnia niewykorzystane gigabajty przepadną. Lepiej zatem nie zwlekać z zasileniem konta.

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